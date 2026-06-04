महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात उभारणार नवी MIDC! 1100 एकरांवर साकारणार भव्य औद्योगिक हब; हजारो रोजगारांचा संधी

Maval MIDC : महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-मावळ परिसराचा भविष्यात चेहरामोहरा बदलणार आहे. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेला लागून असलेल्या मावळ तालुक्यात 1100 एकरांवर नवी एमआयडीसी साकाराण्यात येणार आहे.
मावळमध्ये नवीन औद्योगिक हब उभारणीसाठी कामाला वेग आळा आहे. याठिकाणच्या सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मावळ तालुक्यातील 1100 एकरांवर नवी एमआयडीसी उभारण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन सुरु झालं आहे.
मावळ तालुक्यातील बऊर आणि करंज गावातील 500 एकर तर ब्राह्मणवाडीतील 600 एकर जमिनी अशी एकूण 1100 एकरांवर नवी एमआयडीसी हब उभा राहणार आहे.
सरकारने या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पासाठी एक्स्प्रेस वेला लागून असलेल्या कोरडवाहू जमिनींची निवड केली आहे. त्यामुळे भविष्यात औद्योगिक गुंतवणूकसाठी अतिशय महत्त्वाचे हब आणि हजारो रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे यांनी सांगितलं की, लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. तर या प्रकल्पासाठी एकरी प्राथमिक किंमत 84 लाख रुपयांपर्यंत जमिनीसाठी देण्यात येणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रसे वेला लागून असल्याने या औद्योगिक हबकडे उद्योजक आकर्षित होणार आहे. महामार्ग, बंदरे, विमानतळ आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांशी थेट कनेक्टिव्हिटीवर सरकारकडून विशेष लक्ष दिलं जातं आहे. तर उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात क्षेत्रातील उद्योगांसाठी हे ठिकाण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या हबमुळे गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे, मोठ्या प्रमाणात रोजागाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. तर स्थानिक पुरवठा साखळी आणखी बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
तळेगाव दाभाडे इंडस्ट्रियल असोसिएशन अध्यक्ष अनू सेठी यांनी सांगितलं की, ‘एमआयडीसी’ची उभारणी करताना खास करुन पायाभूत सुविधांचीही विचार करणे तेवढंच महत्त्वाचे असणार आहे.
या नवीन MIDC हबमुळे भविष्यात मोठं बिल्डरही आकर्षित होतील, असं उद्योगतज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. एकंदरीत या औद्योगिक हबमुळे भविष्यात मुंबई - पुण्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.