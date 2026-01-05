भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण
Green Cave Discovered In Kanger Valley : भारतातील विविध राज्यांमध्ये जगप्रसिद्ध पर्यनस्थळ आहेत. यापैकीच एक आहे छत्तीसगड राज्य. छत्तीसगडमध्ये भारतातील सर्वात रहस्यमयी गुहा सापडली आहे. या गुहेत हिरव्या रंगाचे चमकणारे दगड तरंगताना दिसत आहेत. या गुहेत संशोधन सुरु असून लवकरच ही गुहा पर्यटकांसाठी खुली होणार आहे. छत्तीसगडचे वनमंत्री केदार कश्यप यांनी सांगितले की, पर्यटन नकाशावर हिरव्या गुहेचा समावेश केल्याने कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटनाला एक नवीन आयाम मिळेल, स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल.