Marathi News
  • भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण

भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण

भारतात भारतात रहस्यमयी हिरवी गुहा सापडली आहे. 

Jan 05, 2026, 08:23 PM IST
Green Cave Discovered In Kanger Valley : भारतातील विविध राज्यांमध्ये जगप्रसिद्ध पर्यनस्थळ आहेत. यापैकीच एक आहे छत्तीसगड राज्य. छत्तीसगडमध्ये भारतातील  सर्वात रहस्यमयी गुहा सापडली आहे. या गुहेत हिरव्या रंगाचे चमकणारे दगड तरंगताना दिसत आहेत. या गुहेत संशोधन सुरु असून लवकरच ही गुहा पर्यटकांसाठी खुली होणार आहे.  छत्तीसगडचे वनमंत्री केदार कश्यप यांनी सांगितले की, पर्यटन नकाशावर हिरव्या गुहेचा समावेश केल्याने कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटनाला एक नवीन आयाम मिळेल, स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल. 

भारतात एक रहस्यमयी गुहा सापडली आहे. या गुहेला हिरवी गुहा असे नाव देण्यात आले आहे. ही गुहा भारतातील सर्वात रहस्यमयी पर्टनस्थळ ठरणार आहे.  

छत्तीसगड मधील कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान हे त्याच्या अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, समृद्ध जैवविविधतेसाठी आणि जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळांसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहे. 

कांगेर व्हॅलीमध्ये आणखी एक अद्वितीय नैसर्गिक वैशिष्ट्य उदयास आले आहे, ज्याला "हिरवी गुहा" असे म्हणतात. ही हिरवी गुहा रहस्यमय आणि अद्वितीय असल्याचा दावा केला जात आहे. 

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घनदाट जंगलांमध्ये वसलेली ही गुहा त्याच्या अद्वितीय रचनेमुळे आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे एक नवीन पर्यटक आकर्षण बनू शकते. 

 गुहेपर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता कठीण आहे. हिरव्या गुहेकडे जाणारा मार्ग मोठ्या दगडांमधून जातो. गुहेत प्रवेश केल्यावर, सूक्ष्मजीवांच्या साठ्यांनी झाकलेल्या हिरव्या भिंती पर्यटकांना आकर्षित करतात.  

 गुहेत प्रवेश केल्यावर एक मोठा कक्ष उघडतो. इथे चमकदार आणि भव्य स्टॅलेक्टाइट्स आणि फ्लोस्टोन (वाहत्या पाण्याने तयार झालेले दगडांचे थर) पहायला मिळतात. हे गुहेच्या नैसर्गिक वैभवात आणखी भर घालतात.

कोटुमसर कॉम्प्लेक्सच्या कंपार्टमेंट क्रमांक 85 मध्ये हिरवी गुहा आहे. गुहेच्या भिंती आणि छत हिरव्या सूक्ष्मजीवांनी भरलेले आहे.   ज्यामुळे त्याला "हिरवी गुहा" असे नाव मिळाले आहे. चुनखडी आणि शेलपासून बनलेली ही गुहा कांगेर खोऱ्यातील सर्वात दुर्मिळ आणि अद्वितीय गुहांपैकी एक मानली जाते.

वन विभाग गुहेची सुरक्षा आणि नियमित देखरेख सुनिश्चित करत आहे. शिवाय, पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रवेश रस्ते, पदपथ आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू आहे. कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वन विभाग सतत प्रयत्न करत आहे.

