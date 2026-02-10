English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील हे नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून..

सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील 'हे' नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून..

New PAN Card Rules 2026: केंद्र सरकार पॅन कार्डच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. नेमके पॅन कार्डसंदर्भातील कोणते नियम बदलणार आहेत आणि याचा तुमच्या आमच्या जीवनावर कसा परिणाम होणार आहे समजून घेऊयात सोप्या शब्दांमध्ये...

Swapnil Ghangale | Feb 10, 2026, 08:24 AM IST
1/9

1 एप्रिलपासून बदल

pancard

पॅन कार्डसंदर्भातील नियमांमध्ये 1 एप्रिलपासून बदल होतोय. हा बदल सर्वसामान्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. नेमके काय बदल होणार आणि त्याचा कसा फायदा होणार पाहूयात...

2/9

करदात्यांना मोठा दिलासा

pancard

केंद्र सरकारने सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आयकर नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. यामुळे पॅनसंदर्भातील नियमही बदलणार आहेत. कसे ते पुढे पाहूयात...

3/9

1 एप्रिल 2026 पासून...

pancard

1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार, बँकांमधील रोख व्यवहार, घर-गाडीची खरेदी आणि हॉटेलमधील बिलांसाठी 'पॅन कार्ड' अनिवार्य करण्याची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.

4/9

पुणे 'मेट्रो सिटी'मध्ये

pancard

विशेष म्हणजे, घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीसाठी आता पुणे आणि बंगळुरूसारख्या शहरांचाही 'मेट्रो सिटी'मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

5/9

एका आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या...

pancard

मसुद्यानुसार एका आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक खात्यांमधून एकूण 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवी किंवा पैसे काढताना 'पॅन' अनिवार्य राहील.

6/9

वाहनखरेदीला पॅन बंधनकारक

pancard

सध्या एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवीसाठी 'पॅन' आवश्यक आहे. मोटारसायकलसह कोणतेही मोटार वाहन 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे असल्यास खरेदीदाराने 'पॅन' देणे बंधनकारक असेल.

7/9

दुचाकी खरेदीसाठी 'पॅन'ची तरतूद नव्हती

pancard

सध्याच्या नियमांमध्ये दुचाकी खरेदीसाठी 'पॅन'ची तरतूद नव्हती, तर मोटार वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी 'पॅन' आवश्यक होते.

8/9

...तर 'पॅन' अनिवार्य राहील

pancard

हॉटेल/रेस्टॉरंट बिल, कन्व्हेन्शन सेंटर-बैंक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवांसाठी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त देयक असल्यास 'पॅन' अनिवार्य राहील. सध्या ही मर्यादा 50 हजार रुपये आहे.

9/9

सहा दशकांहून अधिक जुना कायदा बदलला

pancard

आयकर कायदा-2025 हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून सहा दशकांहून अधिक जुना 1961 चा आयकर कायदा त्याची जागा घेणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

