सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील 'हे' नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून..
New PAN Card Rules 2026: केंद्र सरकार पॅन कार्डच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. नेमके पॅन कार्डसंदर्भातील कोणते नियम बदलणार आहेत आणि याचा तुमच्या आमच्या जीवनावर कसा परिणाम होणार आहे समजून घेऊयात सोप्या शब्दांमध्ये...
Swapnil Ghangale | Feb 10, 2026, 08:24 AM IST
1/9
1 एप्रिलपासून बदल
2/9
करदात्यांना मोठा दिलासा
3/9
1 एप्रिल 2026 पासून...
4/9
पुणे 'मेट्रो सिटी'मध्ये
5/9
एका आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या...
6/9
वाहनखरेदीला पॅन बंधनकारक
7/9
दुचाकी खरेदीसाठी 'पॅन'ची तरतूद नव्हती
8/9
...तर 'पॅन' अनिवार्य राहील
9/9