English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1 फोन अन् ₹2700000000 चा प्रोजेक्ट Restart.. ना मोदी, ना शाह शिंदेंनी कोणाला केला फोन? हा प्रोजेक्ट काय?

New Station Project: मागील काही काळापासून या महत्त्वाकांशी प्रकल्पाचं काम रखडलं होतं. मात्र एका फोन कॉलमुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Dec 20, 2025, 08:25 AM IST
twitter
1/10

एक फोन कॉल अन् लाखो लोकांना दिलासा...

thanestation

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत फिरवलेल्या एका कॉलमुळे काही शे कोटींचा प्रकल्प पुन्हा सुरु झाला असून याचा फायदा लाखो लोकांना होणार आहे. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...

twitter
2/10

काम मागील काही काळापासून रखडलेलं

thanestation

ठाणे, मुलुंड दरम्यान सुरु असलेल्या स्थानकाचं ठप्प झालेलं काम पुन्हा सुरु होणार असून या कामाला गती मिळणार आहे. ठाणे स्थानकात होणारी गर्दी विभाजित करण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या या नव्या रेल्वे स्थानकाच्या प्रकल्पाचं काम मागील काही काळापासून रखडलं होतं.

twitter
3/10

थेट दिल्लीवरुन सूत्र हलली

thanestation

काही परवानग्या आणि आर्थिक खर्चाचं अडचणींचं कारण देत हे काम मंदावल्याचं सांगण्यात आलेलं. मात्र आता थेट दिल्लीवरुन सूत्र हलली असून या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. एका फोन कॉलमुळे या प्रकल्पाला पुन्हा वेग मिळणार आहे.  

twitter
4/10

काय आहे हा प्रकल्प?

thanestation

मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील हे नवीन स्थानक ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाजवळ (मेंटर हॉस्पीटलजवळ) बांधले जाणार आहे. हॉस्पीटलच्या 14.83 एकर जागेवर हे बांधकाम होत आहे. हा सारा भाग ज्ञानसाधना महाविद्यालयाच्या मागील बाजूस आहे. 

twitter
5/10

कोणाला फायदा होणार? कोणत्या सेवा मिळणार?

thanestation

या नव्या स्थानकामुळे घोडबंदर रोड, पोखरण रोड क्रमांक 1 आणि पोखरण रोड क्रमांक 2, वागळे इस्टेट परिसरातील रहिवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. पार्किंग, स्टेशनबाहेरील डेक, बस टर्मिनस आणि इतर प्रवासी सुविधा या स्थानकामध्ये विकसित केल्या जाणार आहेत. 

twitter
6/10

प्रवासी संख्येत किती घट होणार?

thanestation

प्रकल्पातील पहिला टप्पा रेल्वे विभागाकडून (ऑपरेटिंग एरिया), दुसरा ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडकडून (परिचलन क्षेत्र विकास) साकारला जाणार आहे. यामुळे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीचं स्थानक असलेल्या ठाणे स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी कमी होणार आहे. या नव्या स्थानकामुळे ठाणे स्टेशनवरील प्रवासी संख्येत 31% आणि मुलुंड स्टेशनवरील प्रवासी संख्येत 21% घट होईल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रदूषण घटेल आणि प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. ठाणे हे सर्वाधिक गर्दीचं रेल्वे स्थानक असून येथून रोज पाच ते साडेसहा लाख प्रवासी प्रवास करतात.

twitter
7/10

काम का रखडले?

thanestation

प्रकल्पाचे काम निधीअभावी काही काळ रखडले होते. सध्या भौतिक प्रगती 23% आणि आर्थिक प्रगती 21% आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे 60 % काम पूर्ण झाले आहे. स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 मध्ये संपल्याने अतिरिक्त निधीचा प्रश्न होता, पण आता रेल्वेने जबाबदारी घेतली आहे.

twitter
8/10

दोन खासदारांकडून पाठपुरावा

thanestation

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि नरेश म्हस्के यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा निधीचा पेच सुटला असून रेल्वेने कामाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. 

twitter
9/10

शिंदेंची फोन पे चर्चा; पण कोणाशी?

thanestation

ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान सुरु असलेल्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या रखडलेल्या कामाला आता गती मिळणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दूरध्वनी करुन रेल्वेच्या अखत्यारित येणारी सर्व कामे त्वरित सुरु करुन खर्चाचा भार रेल्वे उचलणार असल्याचे सांगितले. यामुळे नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या कामाला गती येणार असल्याची माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली. 

twitter
10/10

प्रकल्पाचा खर्च किती?

thanestation

या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 263 कोटींपर्यंत जाईल असं सांगण्यात येत आहे. यामध्ये स्थानकासाठी 119 कोटी, जोडरस्ते आणि परिसर विकासासाठी 143 कोटी असे एकूण 263 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. (फोटो: ठाणे स्मार्ट सिटी डॉट कॉमवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

पुढील अल्बम

जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य! 10
पृथ्वीपासून दूरच्या विश्वात प्रचंड मोठा स्फोट, नासाच्या दुर्बिणीतून दिसलं ते विज्ञानाचा संपूर्ण सिद्धांत बदलून टाकणारं!

पृथ्वीपासून दूरच्या विश्वात प्रचंड मोठा स्फोट, नासाच्या दुर्बिणीतून दिसलं ते विज्ञानाचा संपूर्ण सिद्धांत बदलून टाकणारं!

पृथ्वीपासून दूरच्या विश्वात प्रचंड मोठा स्फोट, नासाच्या दुर्बिणीतून दिसलं ते विज्ञानाचा संपूर्ण सिद्धांत बदलून टाकणारं! 10
मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी शरीराचा कोणता भाग काम करणं बंद करत? कळल्यावर तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही

मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी शरीराचा कोणता भाग काम करणं बंद करत? कळल्यावर तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही

मृत्यूनंतर सर्वात शेवटी शरीराचा कोणता भाग काम करणं बंद करत? कळल्यावर तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही 8
90 चं दशक गाजवणारं 5 मिनिट 31 सेकंदांचं रोमँटिंक गाणं, आजही तितकंच सुपरहिट; वारंवार ऐकलं लोक तरी भरत नाही मन

90 चं दशक गाजवणारं 5 मिनिट 31 सेकंदांचं रोमँटिंक गाणं, आजही तितकंच सुपरहिट; वारंवार ऐकलं लोक तरी भरत नाही मन

90 चं दशक गाजवणारं 5 मिनिट 31 सेकंदांचं रोमँटिंक गाणं, आजही तितकंच सुपरहिट; वारंवार ऐकलं लोक तरी भरत नाही मन 9