1 फोन अन् ₹2700000000 चा प्रोजेक्ट Restart.. ना मोदी, ना शाह शिंदेंनी कोणाला केला फोन? हा प्रोजेक्ट काय?
New Station Project: मागील काही काळापासून या महत्त्वाकांशी प्रकल्पाचं काम रखडलं होतं. मात्र एका फोन कॉलमुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे समजून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Dec 20, 2025, 08:25 AM IST
1/10
एक फोन कॉल अन् लाखो लोकांना दिलासा...
2/10
काम मागील काही काळापासून रखडलेलं
3/10
थेट दिल्लीवरुन सूत्र हलली
4/10
काय आहे हा प्रकल्प?
5/10
कोणाला फायदा होणार? कोणत्या सेवा मिळणार?
6/10
प्रवासी संख्येत किती घट होणार?
प्रकल्पातील पहिला टप्पा रेल्वे विभागाकडून (ऑपरेटिंग एरिया), दुसरा ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडकडून (परिचलन क्षेत्र विकास) साकारला जाणार आहे. यामुळे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीचं स्थानक असलेल्या ठाणे स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी कमी होणार आहे. या नव्या स्थानकामुळे ठाणे स्टेशनवरील प्रवासी संख्येत 31% आणि मुलुंड स्टेशनवरील प्रवासी संख्येत 21% घट होईल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रदूषण घटेल आणि प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. ठाणे हे सर्वाधिक गर्दीचं रेल्वे स्थानक असून येथून रोज पाच ते साडेसहा लाख प्रवासी प्रवास करतात.
7/10
काम का रखडले?
8/10
दोन खासदारांकडून पाठपुरावा
9/10