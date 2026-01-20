Borivali Gorai Ferry: दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी
बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन रो रो जेट्टी उभारण्यात येत आहे.
Vanita Kamble | Jan 21, 2026, 03:11 PM IST
Borivali Gorai Jetty : बोरिवली आणि गोराई दरम्यानचा दीड तासाचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. बोरिवली आणि गोराई दरम्यान नवीन सागरी जेट्टी उभारण्यात येत आहे. यामुळे जलद वाहतूकीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे गोराई परिसरात फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
