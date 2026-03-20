ATM New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

ATM rule change April 2026: 1 एप्रिल 2026 पासून एचडीएफसी, पीएनबी आणि बंधन बँकेच्या एटीएम नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना फ्री ट्रान्झॅक्शन संपल्यावर शुल्क द्यावे लागेल.

Pravin Dabholkar | Mar 20, 2026, 04:43 PM IST
तुमच्या पॉकेटवर परिणाम

असे असले तरी आता अनेक ग्राहकांना आपल्या सवयी बदलाव्या लागतील. कारण याचा थेट परिणाम तुमच्या पॉकेटवर होणार आहे. त्यामुळे बँका ग्राहकांना आधीच सावध करत आहेत. 

एचडीएफसी बँकेचा युपीआय एटीएम नियम बदल

एचडीएफसी बँक ग्राहकांसाठी युपीआय एटीएमद्वारे रोख काढणे आता मासिक फ्री ट्रान्झॅक्शन लिमिटमध्ये समाविष्ट होईल. पूर्वी हे पूर्णपणे फ्री होते आणि मर्यादेची गणना होत नव्हती. आता कार्डशिवाय क्यूआर कोड स्कॅन करून युपीआय अॅपने रोख काढता येईल, पण ते मासिक फ्री लिमिटमध्ये मोजले जाईल. यामुळे ग्राहकांना मासिक मर्यादा लक्षात ठेवावी लागेल.

फ्री लिमिट संपल्यावर शुल्क किती?

फ्री ट्रान्झॅक्शनची मर्यादा संपल्यावर प्रत्येक अतिरिक्त ट्रान्झॅक्शनसाठी 23 रुपये + जीएसटी शुल्क लागेल. हे शुल्क एचडीएफसी बँक ग्राहकांना लागू होईल. युपीआय एटीएम वापर करणारे लोक जास्त ट्रान्झॅक्शन करत असतील तर त्यांना महिन्याभरात जास्त पैसे द्यावे लागतील. बँकेने ग्राहकांना अॅपद्वारे लिमिट तपासण्याचा सल्ला दिला आहे.

पीएनबी बँकेची दैनिक रोख काढण्याची मर्यादा कमी

पंजाब नॅशनल बँकेत काही डेबिट कार्ड्ससाठी दैनिक रोख काढण्याची मर्यादा आता कमी झाली आहे. पूर्वी 1 लाख रुपये होती, आता 50 हजार रुपये झाली. काही कार्ड्ससाठी 1.5 लाख ते 75 हजार रुपये झाली. हे सुरक्षा कारणासाठी आणि सुरक्षित डिजिटल बँकिंगसाठी आहे. इतर कार्ड्स आणि पीओएस, ई-कॉमर्स मर्यादा मात्र पूर्वीप्रमाणेच राहतील.

पीएनबी ग्राहक कसे बदल करतील?

पीएनबी ग्राहक इंटरनेट बँकिंग, पीएनबी वन मोबाइल अॅप, आयव्हीआर किंवा व्हॉट्सअॅप बँकिंगद्वारे आपली दैनिक मर्यादा सेट किंवा रीसेट करू शकतात. यामुळे रोजच्या गरजेप्रमाणे मर्यादा ठेवता येईल. बँकेने सांगितले की, हे बदल केवळ काही विशिष्ट कार्ड्ससाठी आहेत. ग्राहकांनी वेळीच अॅप तपासावे.

बंधन बँकेचे एटीएम नियम

बंधन बँकेच्या स्वतःच्या एटीएमवर 5 फ्री फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन (रोख काढणे) मिळतील. नॉन-फायनान्शियल (बॅलन्स चेक) ट्रान्झॅक्शन मात्र असीमित आहेत. इतर बँकांच्या एटीएमवर मेट्रो शहरांत (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद) फक्त ३ फ्री ट्रान्झॅक्शन मिळतील. नॉन-मेट्रो शहरांत 5 फ्री ट्रान्झॅक्शन राहतील.

ग्राहकांवर काय परिणाम?

हे बदल छोटे वाटले तरी जेबवर परिणाम होईल. जास्त एटीएम वापर करणाऱ्या ग्राहकांना महिन्याला 23 रुपये + टॅक्स शुल्क भरावे लागेल. बँकांनी ग्राहकांना अॅपद्वारे लिमिट सेट करा, जास्त ट्रान्झॅक्शन टाळा आणि बँकेच्या वेबसाइटवर तपासा असा सल्ला दिला आहे. यामुळे अनावश्यक खर्च वाचेल आणि सुरक्षित बँकिंग शक्य होईल. प्रत्येक ग्राहकाने आपल्या बँकेशी संपर्क साधावा.

