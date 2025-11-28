खिशातल्या पैशांवर होणार थेट परिणाम; डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम
New Rules December 2025 : तुम्हाला या नियम बदलांची कल्पना आहे का? वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात नेमकं काय बदलणार? जाणून घ्या... कारण सामान्यांवर थेट होणार याचे परिणाम...
Sayali Patil | Nov 28, 2025, 07:40 AM IST
नवे बदल
परिणाम
एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर (LPG Gas Cylinder Rate)
एलपीजी कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या 1 तारखेला सिलेंडरच्या दरात बदल जाहीर केले जातात. 1 डिसेंबरला व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचे दर जाहीर केले जातील. सहसा व्यावसायिक वापरातील सिलेंडरच्या दरांमध्ये हा बदल पाहायला मिळतो. त्यामुळं आता नेमका हा बदल स्थिर राहणार की घरगुती सिलेंडरवर काही बदल होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
लाईफ सर्टिफिकेट जमा करावं लागणार
आधार कार्डातील बदल
आधार कार्ड नियंत्रित करणाऱ्या UIDAI (Unique Identification Authority of India) कडून एक मोठा बदल केला जाणार असून, 1 डिसेंबर 2025 पासून सध्या दिसणारा मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक अशा माहितीऐवजी फक्त क्यूआर कोड आणि फोटोच दिसणार आहे. जो स्कॅन केल्यानंतर (Face Recognition) च्या माध्यमातून पुन:पडताळणी केली जाईल.
पेन्शन
