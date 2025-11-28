English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खिशातल्या पैशांवर होणार थेट परिणाम; डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम

New Rules December 2025 : तुम्हाला या नियम बदलांची कल्पना आहे का? वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात नेमकं काय बदलणार? जाणून घ्या... कारण सामान्यांवर थेट होणार याचे परिणाम... 

Sayali Patil | Nov 28, 2025, 07:40 AM IST
नवे बदल

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

New Rules December 2025 : नव्या महिन्यात नवे बदल लागू होण्याची रित भारतात मागील काही वर्षांपासून प्रचलित झाली असून, आता नोव्हेंबर महिना जवळपास संपलेला असतानाच डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनही अशा बदलांना सामान्यांना सामोरं जावं लागणार आहे.   

परिणाम

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

थेट नागरिकांच्या खिशावर या बदलांचा परिणाम होणार असून, नव्या महिन्यात काही आर्थिक बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम आर्थिक नियोजनावर होऊ शकतो असंही म्हटलं जात आहे. हे बदल नेमके कोणत्या स्वरुपातील असतील? पाहा... 

एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर (LPG Gas Cylinder Rate)

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

एलपीजी कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या 1 तारखेला सिलेंडरच्या दरात बदल जाहीर केले जातात. 1 डिसेंबरला व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचे दर जाहीर केले जातील. सहसा व्यावसायिक वापरातील सिलेंडरच्या दरांमध्ये हा बदल पाहायला मिळतो. त्यामुळं आता नेमका हा बदल स्थिर राहणार की घरगुती सिलेंडरवर काही बदल होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.   

लाईफ सर्टिफिकेट जमा करावं लागणार

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

बँकेतून मिळणाऱ्या पेन्शचा लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनचा घेता यावा यासाठी त्यांना लाईफ सर्टिफिकेट जमा करावं लागेल. 30 नोव्हेंबरही त्यासाठीची अखेरची तारीख असून, हे काम न केल्यास पेन्शन थांबू शकते.

आधार कार्डातील बदल

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

आधार कार्ड नियंत्रित करणाऱ्या UIDAI (Unique Identification Authority of India) कडून एक मोठा बदल केला जाणार असून, 1 डिसेंबर 2025 पासून सध्या दिसणारा मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक अशा माहितीऐवजी फक्त क्यूआर कोड आणि फोटोच दिसणार आहे. जो स्कॅन केल्यानंतर  (Face Recognition) च्या माध्यमातून पुन:पडताळणी केली जाईल.   

पेन्शन

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

30 नोव्हेंबर हा दिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूनिफाईड पेन्शन योजना निवडण्यासाठीची अखेरची तारीख आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला एनपीएस किंवा यूपीएस पैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे. 

करासंदर्भातील बदल

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

ऑक्टोबरमध्ये टीडीएसमध्ये कपात झाली असल्यास सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M आणि 194S नुसार स्टेटमेंट जमा करावं लागणार आहे. याची अकेरची तारीख 30 नोव्हेंबर असून ज्या करदात्यांना सेक्शन 92E नुसार रिपोर्ट जमा करायचा असेल त्यांना तो 30 नोव्हेंबरपर्यंत जमा करावा लागेल.  

सीएनजी-पीएनजीचे दर आणि जेटचे फ्यूएल

new rule from 1 december 2025 pension lpg rates tax latest news

तेल कंपन्यांकडून प्रत्येक महिन्यात एलपीजीसह सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफचे नवे दर जाहीर केले जाणार असून, 1 डिसेंबरला देखील तेल कंपन्या एलपीजीसह सीएनजी, पीएनजी आणि जेट फ्यूएलचे दर बदलू शकतात. 

