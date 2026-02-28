1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!
Pravin Dabholkar | Feb 28, 2026, 03:35 PM IST
New Rules from 1 March 2026: 1 मार्च 2026 पासून भारतात अनेक महत्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे बदल मोबाईल अॅप्स, गॅस सिलेंडर, बँकिंग, रेल्वे बुकिंग, डिजिटल पेमेंट आणि भाडे करार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये असतील. हे बदल सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम करतील. सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखणे आणि सेवा सुधारणे हा या नियमांमागील हेतू आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया
सिम बाइंडिंग नियम
1 मार्च 2026 पासून व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम किंवा सिग्नल सारख्या मेसेजिंग अॅप्स सक्रिय सिम कार्डशी जोडले जातील. सिम काढले किंवा निष्क्रिय केला तर हे अॅप्स काम करणे थांबवतील. सिम स्वॅप आणि बनावट नोंदणी अशी डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलतंय. वाय-फायवरही हे अॅप्स चालणार नाहीत, त्यामुळे यूजर्ससाठी चिंतेची बाब आहे. फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे हे बदल आणले गेले आहेत.
एलपीजी सिलेंडर
तेल कंपन्या 1 मार्चला सकाळी 6 वाजता घरगुती स्वयंपाक गॅस (एलपीजी) आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतील आणि बदल करतील. हे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या विनिमय दरावर अवलंबून असेल. हॉटेल, ढाबा किंवा छोटे व्यवसाय व्यावसायिक सिलेंडर वापरतात, त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. सामान्य कुटुंबांसाठीही हे महागाई वाढवू शकते.
बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स
काही प्रमुख सरकारी बँका मिनिमम बॅलन्सची गणना बदलत आहेत. आता एका दिवसाच्या कमी बॅलन्सवर दंड नसून, संपूर्ण महिन्याच्या सरासरी मासिक बॅलन्स (एएमबी) वर आधारित असेल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, कारण काही दिवस बॅलन्स कमी असला तरी इतर दिवस पुरेसा असल्यास दंड टाळता येईल. हे बदल ग्राहकांच्या सोयीसाठी आहेत.
रेल्वे टिकिट बुकिंगमध्ये नवीन अॅप
जुने यूटीएस अॅप 1 मार्चपासून हळूहळू बंद होईल आणि त्याची जागा 'रेलवन' नावाच्या नवीन अॅपने घेईल. जनरल टिकिट, प्लॅटफॉर्म टिकिट आणि लोकल प्रवासाच्या सुविधा नवीन अॅपमध्ये येतील. प्रवाशांनी आगाऊ नवीन अॅप डाउनलोड करावे, नाहीतर स्टेशनवर त्रास होऊ शकतो. हे बदल रेल्वे सेवांना आधुनिक आणि वेगवान बनवण्यासाठी आहेत.
