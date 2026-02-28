English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

New Rules from 1 March 2026: 1 मार्च 2026 पासून भारतात अनेक महत्वाचे नियम बदलणार आहेत. तुम्हाला याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 28, 2026, 03:35 PM IST
1 मार्चच्या सकाळपासून खूप काही बदलतंय, सिम, बॅंक ते रेल्वे तिकीट; तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

New Rules from 1 March 2026: 1 मार्च 2026 पासून भारतात अनेक महत्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे बदल मोबाईल अॅप्स, गॅस सिलेंडर, बँकिंग, रेल्वे बुकिंग, डिजिटल पेमेंट आणि भाडे करार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये असतील. हे बदल सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम करतील. सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखणे आणि सेवा सुधारणे हा या नियमांमागील हेतू आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया

सिम बाइंडिंग नियम

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

1 मार्च 2026 पासून व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम किंवा सिग्नल सारख्या मेसेजिंग अॅप्स सक्रिय सिम कार्डशी जोडले जातील. सिम काढले किंवा निष्क्रिय केला तर हे अॅप्स काम करणे थांबवतील. सिम स्वॅप आणि बनावट नोंदणी अशी डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलतंय. वाय-फायवरही हे अॅप्स चालणार नाहीत, त्यामुळे यूजर्ससाठी चिंतेची बाब आहे. फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे हे बदल आणले गेले आहेत.

एलपीजी सिलेंडर

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

तेल कंपन्या 1 मार्चला सकाळी 6 वाजता घरगुती स्वयंपाक गॅस (एलपीजी) आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतील आणि बदल करतील. हे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या विनिमय दरावर अवलंबून असेल. हॉटेल, ढाबा किंवा छोटे व्यवसाय व्यावसायिक सिलेंडर वापरतात, त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. सामान्य कुटुंबांसाठीही हे महागाई वाढवू शकते.

बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

काही प्रमुख सरकारी बँका मिनिमम बॅलन्सची गणना बदलत आहेत. आता एका दिवसाच्या कमी बॅलन्सवर दंड नसून, संपूर्ण महिन्याच्या सरासरी मासिक बॅलन्स (एएमबी) वर आधारित असेल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, कारण काही दिवस बॅलन्स कमी असला तरी इतर दिवस पुरेसा असल्यास दंड टाळता येईल. हे बदल ग्राहकांच्या सोयीसाठी आहेत.

रेल्वे टिकिट बुकिंगमध्ये नवीन अॅप

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

जुने यूटीएस अॅप 1 मार्चपासून हळूहळू बंद होईल आणि त्याची जागा 'रेलवन' नावाच्या नवीन अॅपने घेईल. जनरल टिकिट, प्लॅटफॉर्म टिकिट आणि लोकल प्रवासाच्या सुविधा नवीन अॅपमध्ये येतील. प्रवाशांनी आगाऊ नवीन अॅप डाउनलोड करावे, नाहीतर स्टेशनवर त्रास होऊ शकतो. हे बदल रेल्वे सेवांना आधुनिक आणि वेगवान बनवण्यासाठी आहेत.

यूपीआय

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

डिजिटल पेमेंट्ससाठी सुरक्षा वाढवली जाईल. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी यूपीआय पिन व्यतिरिक्त बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन किंवा अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. हे फसवणूक रोखण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे. बँका हे बदल लागू करण्यासाठी तयार आहेत.

भाडेकरू आणि मालकांसाठी गाईडलाइन्स

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

1 मार्चपासून किंवा नवीन करारांसाठी भाडे करार डिजिटल नोंदणी अनिवार्य होईल. सिक्युरिटी डिपॉझिट कमाल दोन महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत मर्यादित असेल. मालक 24 तासांच्या नोटीशिविना घरात येऊ शकणार नाहीत. हे बदल भाडेकरू आणि मालकांमधील वाद कमी करण्यासाठी आहेत.

सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

पेट्रोलियम वितरक सीएनजी, पीएनजी आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या किंमतींचा प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतील. मार्च १ पासून हे नियम बदलले जाऊ शकतात. हे आंतरराष्ट्रीय किंमतींवर अवलंबून असते, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रभावित होईल.

फास्टॅग नियम सुलभ

New Rules from 1st March 2026 SIM bank LPG and train tickets

मार्च महिन्यापासून विद्यमान फास्टॅगधारकांना नियमित केवायसी व्हेरिफिकेशनची गरज नसेल, जोपर्यंत तक्रार येत नाही. हे बदल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणले आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना सोयीस्कर होईल आणि टोल पेमेंट्स सुलभ होतील.

