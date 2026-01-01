English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा या 10 प्रेरणादायी विचारांनी

New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा 'या' 10 प्रेरणादायी विचारांनी

2026 हे नवं वर्ष सुरु झालं. या दिवसाची सुरुवात अगदी पावसाने झाली. पण नव्या वर्षाचा संकल्प करत असतील तर "हे'' 10 प्रेरणादायी विचार तुम्हाला मदत करु शकतात. हे विचार नक्कीच तुम्हाला मदत करतील नव्या संकल्पाला गाठण्यासाठी. मराठी प्रेरणादायी सुविचार जीवनात सकारात्मकता आणतात, जसे की "मोठे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम आवश्यक आहेत," "तुमचं भविष्य तुमचे काम ठरवते, नशीब नाही," आणि "अशक्य काहीच नाही, फक्त प्रयत्न करत राहा," हे विचार आपल्याला ध्येय गाठण्यासाठी आणि अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात.

Dakshata Thasale | Jan 01, 2026, 08:09 AM IST
1/8

नवीन वर्षाची सुरुवात करा प्रेरणादायी विचारांनी 

2/8

"नाती जपताना गैरसमज दूर करा, कारण आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय इतरांच्या मतांवरून घेऊ नयेत."

3/8

"जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला बदलत नाही, तोपर्यंत तुम्ही जगात बदल घडवू शकत नाही.".

4/8

"तुमच्या हातातल्या रेषांवर विश्वास ठेवू नका, कारण भविष्य त्यांनाही असते ज्यांना हात नसतात."

5/8

"आयुष्यातील प्रत्येक अडथळा हा यशाच्या मार्गावरील एक पायरी आहे; तो ओलांडल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही."

6/8

"प्रयत्न करणे कधीही सोडू नका, अपयश हा यशाच्या मार्गातील फक्त एक टप्पा आहे."

7/8

"तुमच्या कार्यातून उत्कृष्टता साधा, त्यातच तुमचे यश सामावलेले आहे.".

8/8

"स्वप्ने ती नाहीत जी झोपेत पडतात, स्वप्ने ती आहेत जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत." (डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम)

