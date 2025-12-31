वर्ष संपतंय... सोडून देण्याची वेळ आलीय, नवीन वर्षाच्या संकल्पाला नक्कीच होईल मदत
2025 हे वर्ष अवघ्या काही तासांनी संपणार आहे. आपल्यापैकी अनेकजण नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. नवीन वर्ष अन् नवीन संकल्प असा अनेकांचा शिरस्ता असतो. अशावेळी खालील गोष्टी तुम्हाला नवा संकल्प करण्यास मदत करत आहेत. सायकोलॉजिस्ट आणि थेरपिस्ट नेहा रेगे भाटवडेकर.
Dakshata Thasale | Dec 31, 2025, 03:12 PM IST
सोडून देणं म्हणजे विसरणं नाही
सोडून देणं म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला आतून थकवतात, अडकवतात किंवा दुखवतात त्यांना मनातून मुक्त करणं. आपण पुढे चाललो आहोत आणि गैरगोष्टी उचलून वाहून नेणं म्हणजे स्वतःचं वजन वाढवणं. जसं घरातली अनावश्यक वस्तू काढून जागा तयार करतो, तसंच मनातली अनावश्यक चिंता, भीती, राग आणि अपेक्षा काढून टाकण्याची ही योग्य वेळ आहे.
नवीन वर्ष — नवीन दृष्टिकोन
Mindset बदला
एक छोटं वाक्य मनात ठेवा:
