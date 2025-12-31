English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वर्ष संपतंय... सोडून देण्याची वेळ आलीय, नवीन वर्षाच्या संकल्पाला नक्कीच होईल मदत

2025 हे वर्ष अवघ्या काही तासांनी संपणार आहे. आपल्यापैकी अनेकजण नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. नवीन वर्ष अन् नवीन संकल्प असा अनेकांचा शिरस्ता असतो. अशावेळी खालील गोष्टी तुम्हाला नवा संकल्प करण्यास मदत करत आहेत. सायकोलॉजिस्ट आणि थेरपिस्ट नेहा रेगे भाटवडेकर. 

Dakshata Thasale | Dec 31, 2025, 03:12 PM IST
आपला संकल्प हा आपल्याला सहज पूर्ण करता आला पाहिजे. तसेच आपला संकल्प हा आपल्यालाच कठीण किंवा अनावश्यक वाटता कामा नये. 

संकल्प करताना तो तुम्हाला मदत करणारा असावा. या संकल्पाचा तुम्हाला फायदाच झाला पाहिजे. 

दरवर्षीचा शेवट आपल्या आयुष्यातल्या अनुभवांना पुन्हा एकदा शांतपणे पाहण्याची संधी देतो. काय मिळालं, काय शिकायला मिळालं, काय आवडलं आणि कोणत्या गोष्टी मनाला जास्त लागल्या हे सगळं मनात उभं राहतं.

सोडून देणं म्हणजे विसरणं नाही

सोडून देणं म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला आतून थकवतात, अडकवतात किंवा दुखवतात त्यांना मनातून मुक्त करणं. आपण पुढे चाललो आहोत आणि गैरगोष्टी उचलून वाहून नेणं म्हणजे स्वतःचं वजन वाढवणं. जसं घरातली अनावश्यक वस्तू काढून जागा तयार करतो, तसंच मनातली अनावश्यक चिंता, भीती, राग आणि अपेक्षा काढून टाकण्याची ही योग्य वेळ आहे.

सोडून देण्याने काय मिळतं:

●मन:शांती ●नव्या उर्जेसाठी जागा ●विचारांची स्पष्टता ●धैर्य आणि आशा

नवीन वर्ष — नवीन दृष्टिकोन

नवीन वर्ष पूर्णपणे बदलण्याबद्दल नाही, तर स्वतःला अधिक जाणून घेण्याबद्दल आहे. तुलना, दडपण, परफेक्शन—याऐवजी : ●स्वतःबद्दल करुणा ●मनात आशेची जागा ●वाढीचा दृष्टिकोन

Mindset बदला

आपला mindset म्हणजे सवय — रोज स्वतःला हे सांगत राहणे: ●चुका म्हणजे धडा आहे ●बदल म्हणजे वाढ आहे ●आव्हाने म्हणजे संधी आहे

एक छोटं वाक्य मनात ठेवा:

“जे मला थकवतं ते मी सोडतो, जे मला उंचावते ते मी निवडतो.” नवीन वर्षात पळत जाण्यापेक्षा, घाईगडबड करण्यापेक्षा, स्पष्टता, शांती आणि आत्मविश्वास घेऊन पुढे चला.

जागा करा. शांती तयार करा. नवीन ‘मी’ ला स्वीकारा. कारण तुमचा उत्तम रूप इथेच आहे. फक्त योग्य mindset सह पुढे जाण्याची गरज आहे.

