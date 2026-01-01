English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त

2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त 

Jan 01, 2026, 08:17 PM IST
twitter

2026 मधील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सण कधी? जाणून घ्या तारीख आणि मुहूर्त 

1/13

नववर्षातील महत्त्वाचे सण 2026

New Year 2026 Events

twitter
2/13

जानेवारी 2026

January 2026

2026 या नव वर्षाच्या 6 तारखेला अंगारक संकष्ट चतुर्थीचा शुभ मुहूर्त आहे. यावेळी श्री गणेशाचे पूजन केले जाते. अनेकजण श्रद्धा म्हणून उपवास ठेवतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा दिवस कर्क राशीसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. 14 जानेवारी 2026 रोजी मकर संक्रांती आहे . मकरसंक्रांतीसह या दिवशी षट्तिला एकादशी देखील आहे. संक्रांतीचा संक्रमण पुण्यकाल दुपारी 3 वाजून 6 मिनिटांनी ते संध्याकाळी 6 वाजून 19 मिनिटांपर्यंतचा आहे. तसेच त्र्यंबकेश्वर येथे संत निवृत्तिनाथ यात्रेचे आयोजन आहे. तसेच रत्नागिरीतील मारळ येथे मार्लेश्वर यात्रेचे आयोजन आहे. हा दिवस वृश्चिक राशीसाठी अत्यंत शुभ दिवस आहे. 

twitter
3/13

फेब्रुवारी 2026

February 2026

15 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाशिवरात्री आहे. महाशिवरात्री म्हणजे देवी पार्वती आणि महादेवांच्या विवाह सोहळ्याचा शुभदिवस. यादिवशी अनेक ठिकाणी यात्रा आयोजित केल्या जातात. देवी पार्वती आणि महादेवांची आराधना केली जाते. हा दिवस मकर राशीसाठी शुभ मानला गेला आहे. तेसच 19 फेब्रुवारी 2026 छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी स्वराज्याचे रक्षक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आहे. यावेळी अनेक शिवभक्त महाराजांच्या शौर्याची आठवण करतात. किल्ल्यांवर जाऊन दिपप्रज्वलीत करतात. 

twitter
4/13

मार्च 2026

March 2026

2 मार्च 2026 रोजी शिमगा आहे. सर्व कोकणकर ज्या सणाची आतुरतेने वाट पाहत असतात तो म्हणजे शिमगा. शिमग्याला सर्वजण आपापल्या गावा जाऊन कुलदेवतेचे दर्शन घेतात. वर्ष सुखाचे आणि समृद्धीचे जावो यासाठी प्रार्थना करतात. हा दिवस कर्र राशीसाठी अधिक शुभ आहे. त्यानंतर 3 मार्च 2026 रोजी धूलिवंदन आहे. कुलदेवतेचे दर्शन आणि होलिकादहन झाल्यानंतर सर्वजण एकत्र येऊन रंगांची उधळण करत होळी खेळतात. 19 मार्च रोजी गुढीपाडवा आहे. गुढीपाडव्याला मराठी नववर्षाचे आगमन होते. सर्वजण घरासमोर गुढी उभारतात, पूजा करतात आणि सुख-समृद्धी येवो अशी प्रार्थना करतात. त्यानंतर 26 मार्चला श्रीराम नवमी आहे. महाराष्ट्रात श्री राम नवमी हा सण अत्यंत उत्साहत साजरा केला जातो. अनेक धार्मिक संस्थांद्वारे भगवान श्री रामांच्या रथयात्रेचे आयोजन केले जाते. 

twitter
5/13

एप्रिल 2026

April 2026

19 एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीया आहे. अक्षय्य तृतीया हा हिंदू पंचागातला अत्यंत महत्त्वाचा आणि शुभ दिवस आहे. यादिवशी कोणतेही शुभ कार्य करणे फायदेशीर ठरते. 

twitter
6/13

मे 2026

May 2026

1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा दिवस एक अभिमानाचा दिवस आहे. 

twitter
7/13

जून 2026

June 2026

29 जून 2026 रोजी वटपौर्णिमा आहे. वटपौर्णिमा म्हणजे प्रत्येक स्त्रीच्या सौभाग्याचा दिवस. या दिवशी प्रत्येक विवाहित स्त्री तिच्या पतीच्या दिर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. 

twitter
8/13

जुलै 2026

July 2026

29 जुलै 2026 रोजी गुरूपौर्णिमा आहे. गुरूपौर्णिमेला प्रत्येकजण त्याच्या गुरूचे स्मरण करतो. गुरूला वंदन करतात, गुरूंबद्दलची आदराची भावना, कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

twitter
9/13

ऑगस्ट 2026

August 2026

17 ऑगस्ट 2026 रोजी नागपंचमीचा सण आहे. नागपंचमीला नागदेवताचे पूजन केले जाते. यानंतर 27 ऑगस्ट 2026च्या नारळी पौर्णिमेला सर्व कोळी बांधव एकत्र येऊन समुद्राचे पूजन करतात. नारळ वाहून वंदन करतात. आभार मानतात. 28 ऑगस्ट 2026 रोजी रक्षाबंधन आहे. रक्षाबंधनादिवशी बहीण तिच्या भावाच्या संरक्षणासाठी त्याच्या मनगटावर रक्षासुत्र बांधते. बहीण-भावंड एकत्र येतात आणि उत्सव साजरा करतात. 

twitter
10/13

सप्टेंबर 2026

September 2026

4 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रीकृष्ण जयंती आहे. या दिवशी श्री बाळगोपाळाचा जन्मोत्सव साजरा केला जातो. अगदी जल्लोषाने ठिकठिकाणी श्री कृष्णाच्या लीला दाखवणारे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यानंतर 5 सप्टेंबरला श्री कृष्णाचा जन्मोत्सव साजरा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बाळगोपाळ एकत्र येऊन दहीहंडीचा उत्सव साजरा करतात. 14 सप्टेंबर 2026 हरितालिका तृतीया, श्रीगणेश चतुर्थी आहे. शिमग्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेश चतुर्थी, यादिवशी राज्यात ठिकठिकाणी श्री गणेशाच्या आगमनाचा जल्लोष सुरू असतो. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी ऋषिपंचमीच्या मुहूर्तावर सप्तऋषींचे पूजन केले जाते, आराधना केली जाते. 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्थी आहे. अनंत चतुर्थीला श्री गणेशाचे विसर्जन केले जाते. यावेळी सर्व भक्ताने अंतःकरण भरून येते. 

twitter
11/13

ऑक्टोबर 2026

Octomber 2026

11 ऑक्टोबर 2026 रोजी घटस्थापना आहे. घटस्थापनेला महाशक्ती अंबाबाईचे आव्हान केले जाते. पुढे 9 दिवस नवरात्री साजरी केली जाते. 20 ऑक्टोबर 2026 दसरा. दसऱ्याला विजयादशमीचा शुभ मुहूर्त आहे. यादिवशी सर्वजण एकमेकांना आपट्याचे पान वाटतात आणि शुभेच्छा देतात. कोणतेही शुभ कार्य करण्यासाठी हा दिवस अगदी योग्य आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 कोजागरी पौर्णिमा. कोजागरी म्हणजे 'कोण जागे आहे का?'. या दिवशी देवी लक्ष्मी धन आणि समृद्धीसाठी जागृत असलेल्यांना आशीर्वाद देते, अशी श्रद्धा आहे. 

twitter
12/13

नोव्हेंबर 2026

November 2026

6 नोव्हेंबर 2026 रोजी धनत्रयोदशीचा शुभ मुहूर्त आहे. तसेच नरक चतुर्थी आणि लक्ष्मीपूजन एकाच दिवशी 8 तारखेला असणार आहे. यानंतर 10 तारखेला बलिप्रतिपदा आणि दिपावली आहे. 

twitter
13/13

डिसेंबर 2026

December 2026

23 डिसेंबर 2026 रोजी श्रीदत्त जयंती आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज!

पुढील अल्बम

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज!

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज!

Jio Cheapest Plan: 2026 चा सर्वात स्वस्त 5G प्लान, Jio ने दिलीय गुड न्यूज! 9
मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, &#039;मला रात्री...&#039;

मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...'

मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...' 10
Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती 7
मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update 8