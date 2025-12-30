English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  New Year Wishes in Marathi: नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, प्रिय व्यक्तींना संदेश पाठवा अन् नवीन वर्षाची सुरुवात करा

New Year Wishes in Marathi: नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, प्रिय व्यक्तींना संदेश पाठवा अन् नवीन वर्षाची सुरुवात करा

New Year Wishes Whatsapp Status Messages in Marathi: नवीन वर्ष २०२६ हे तुमच्या प्रियजनांसोबतचे नाते अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी आहे. एक साधा संदेश, एक गोड कविता किंवा मनापासून केलेली इच्छा एखाद्याचा दिवस खास आणि संस्मरणीय बनवू शकते. या वर्षी, तुमच्या प्रियजनांना प्रेम आणि आनंदाचे शब्द पाठवा.

Dakshata Thasale | Dec 30, 2025, 02:23 PM IST
 प्रत्येक आनंद प्रत्येक पावलावर तुला मिळो, जगातील प्रत्येक यश तुझ्याकडे येवो, या नव्या वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.

नववर्षाची सकाळ होताच तुमचं आयुष्यही व्हावं प्रकाशमय ही प्रार्थना करू, नववर्ष तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला खूप खूप चांगलं जावो या हार्दिक शुभेच्छा

नवीन वर्षातील नवीन सकाळ, नवीन संध्याकाळ, नवीन वर्षातील नवीन स्वप्नं, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जुनं वर्ष होत आहे सगळ्यांपासून दूर, यश आणि आनंद सगळ्यांना मिळो भरपूर, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

माझी इच्छा आहे की येणारे 12 महिने सुख मिळो, 52 आठवडे यश आणि 365 दिवस मजेदार जावोत माझ्या मित्र-मैत्रिणींना, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 सूर्यासारखी प्रकाशमान होवो तुझं आयुष्य चांदण्यासारखं चमकावं तुझं नशीब, माझ्या शुभेच्छा तुझ्यापाठी कायम असतील, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

 येणारं हे नववर्ष तुम्हा सगळ्यांना चांगले जावो, ईश्वराची कृपा तुमच्यावर राहो. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

नवं पान, नवा दिवस, नवी स्वप्नं, नवी ध्येयं, नव्या आशा, नव्या दिशा, नवी माणसं, नवी नाती, नवं यश, नवा आनंद. कधी अपूर्ण, कधी संपूर्ण, नवा हर्ष, नवं वर्ष…!

सरले ते वर्ष, गेला तो काळ, नवी सुरूवात, नवा आनंद घेऊन आलं 2025 साल, नवीन वर्षाच्या मंगलमय शुभेच्छा

जे गेलं ते वर्ष विसरून जा, नव्या वर्षाला आपलंस करा, देवाकडे करतो हीच प्रार्थना या नव्या वर्षात होवो सर्व स्वप्नांची पूर्ती तुमच्या नवीन वर्षाच्या मंगलमय शुभेच्छा

नववर्ष तुमच्या जीवनातील दुखाःचा नाश करू दे नव्या सुखांना तुमच्या आयुष्यात आणू दे नवीन वर्षाच्या मंगलमय शुभेच्छा.  

