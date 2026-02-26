1000+ धावा आणि 1000+ विकेट्स... 'या' खेळाडूने 'जबरदस्त विक्रम' करून रचला इतिहास! वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये डंका
T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1000 धावा आणि 100 विकेट घेणारा पूर्णवेळ आयसीसी सदस्य देशाचा सहावा खेळाडू ठरला आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 07:43 AM IST
न्यूझीलंडचा अष्टपैलू कर्णधार मिशेल सँटनर याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक भव्य टप्पा गाठत इतिहास रचला आहे. 1000 पेक्षा अधिक धावा आणि 100 पेक्षा अधिक बळी अशी दुहेरी कामगिरी करणारा तो आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य देशांमधील सहावा खेळाडू ठरला आहे. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडकडून हा पराक्रम साध्य करणारा तो पहिलाच क्रिकेटपटू आहे. त्यामुळे जागतिक क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
ग्लेन फिलिप्स आणि रचिन रवींद्र यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 41 धावांची भागीदारी करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र फिलिप्स 18 धावांवर बाद झाला आणि मधल्या फळीत पुन्हा घसरण सुरू झाली. 84 धावांपर्यंत पोहोचताना न्यूझीलंडचे सहा फलंदाज तंबूत परतले होते. अशा कठीण परिस्थितीत कर्णधार म्हणून सेंटनरने जबाबदारी स्वीकारली.
सेंटनरने परिस्थितीचे अचूक आकलन करत संयम आणि आक्रमकता यांचा सुरेख मिलाफ साधला. त्याने 26 चेंडूत 47 धावांची प्रभावी खेळी केली, ज्यात 4 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश होता. त्याची फलंदाजी केवळ धावसंख्या वाढवणारी नव्हती, तर संघाचा आत्मविश्वास उंचावणारी ठरली. कोल मॅककॉन्चीसोबत त्याने 47 चेंडूत 84 धावांची निर्णायक भागीदारी केली. मॅककॉन्चीनेही 23 चेंडूत 31 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या दोघांच्या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडने 168/7 अशी लढाऊ धावसंख्या उभारली.
टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1000+ धावा आणि 100+ बळी अशी कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंमध्ये सेंटनरचे नाव आता अभिमानाने घेतले जाईल. या यादीत शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी, सिकंदर रझा, हार्दिक पांड्या आणि शादाब खान यांसारख्या अष्टपैलू खेळाडूंचा समावेश आहे. आता त्या प्रतिष्ठित यादीत सेंटनरची भर पडली आहे.
