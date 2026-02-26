English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 1000+ धावा आणि 1000+ विकेट्स... या खेळाडूने जबरदस्त विक्रम करून रचला इतिहास! वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये डंका

1000+ धावा आणि 1000+ विकेट्स... 'या' खेळाडूने 'जबरदस्त विक्रम' करून रचला इतिहास! वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये डंका

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1000 धावा आणि 100 विकेट घेणारा पूर्णवेळ आयसीसी सदस्य देशाचा सहावा खेळाडू ठरला आहे.  

Tejashree Gaikwad | Feb 26, 2026, 07:43 AM IST
1/8

Mitchell Santner record

 न्यूझीलंडचा अष्टपैलू कर्णधार मिशेल सँटनर याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक भव्य टप्पा गाठत इतिहास रचला आहे. 1000 पेक्षा अधिक धावा आणि 100 पेक्षा अधिक बळी अशी दुहेरी कामगिरी करणारा तो आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य देशांमधील सहावा खेळाडू ठरला आहे. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडकडून हा पराक्रम साध्य करणारा तो पहिलाच क्रिकेटपटू आहे. त्यामुळे जागतिक क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.  

2/8

Mitchell Santner record

ICC Men's T20 World Cup 2026 मधील सुपर-8 फेरीत श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना सेंटनरने ही ऐतिहासिक नोंद आपल्या नावावर केली. या महत्त्वाच्या सामन्यात न्यूझीलंडची सुरुवात चांगली झाली नाही.  

3/8

Mitchell Santner record

 फिन अ‍ॅलनने 13 चेंडूत 23 धावा करत आक्रमक सुरुवात करून दिली, पण तो लवकर बाद झाला. त्यानंतर टिम सिफर्टही जास्त वेळ टिकू शकला नाही. सुरुवातीच्या काही षटकांतच दोन विकेट्स गमावल्यामुळे कीवी संघ दबावाखाली आला.  

4/8

Mitchell Santner record

ग्लेन फिलिप्स आणि रचिन रवींद्र यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 41 धावांची भागीदारी करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र फिलिप्स 18 धावांवर बाद झाला आणि मधल्या फळीत पुन्हा घसरण सुरू झाली. 84 धावांपर्यंत पोहोचताना न्यूझीलंडचे सहा फलंदाज तंबूत परतले होते. अशा कठीण परिस्थितीत कर्णधार म्हणून सेंटनरने जबाबदारी स्वीकारली.  

5/8

Mitchell Santner record

सेंटनरने परिस्थितीचे अचूक आकलन करत संयम आणि आक्रमकता यांचा सुरेख मिलाफ साधला. त्याने 26 चेंडूत 47 धावांची प्रभावी खेळी केली, ज्यात 4 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश होता. त्याची फलंदाजी केवळ धावसंख्या वाढवणारी नव्हती, तर संघाचा आत्मविश्वास उंचावणारी ठरली. कोल मॅककॉन्चीसोबत त्याने 47 चेंडूत 84 धावांची निर्णायक भागीदारी केली. मॅककॉन्चीनेही 23 चेंडूत 31 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या दोघांच्या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडने 168/7 अशी लढाऊ धावसंख्या उभारली.  

6/8

Mitchell Santner record

टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1000+ धावा आणि 100+ बळी अशी कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंमध्ये सेंटनरचे नाव आता अभिमानाने घेतले जाईल. या यादीत शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी, सिकंदर रझा, हार्दिक पांड्या आणि शादाब खान यांसारख्या अष्टपैलू खेळाडूंचा समावेश आहे. आता त्या प्रतिष्ठित यादीत सेंटनरची भर पडली आहे.  

7/8

Mitchell Santner record

श्रीलंकेकडून महेश थीक्षाना आणि दुष्मंथा चमीरा यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेत न्यूझीलंडला रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर दुनिथ वेललेजला एक यश मिळाले. तरीही सेंटनरच्या झंझावाती खेळीमुळे सामन्याचे पारडे फिरले.  

8/8

Mitchell Santner record

एकूणच, अष्टपैलू कामगिरी, दबावाखाली शांत राहण्याची क्षमता आणि निर्णायक क्षणी संघाला उभारी देण्याची ताकद यामुळे सेंटनरने केवळ एक विक्रम नोंदवला नाही, तर न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासात स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम केले आहे.  

