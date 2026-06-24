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निखिल चव्हाण आणि अनुष्का सरकटे यांच्या लग्नाचे खास फोटो

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 24, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:13 PM IST

अभिनेता निखिल चव्हाण आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे लग्नबंधनात अडकले आहेत. 24 जून 2026 रोजी हे दोघे विवाहबंधनात अडकले आहेत. या दोघांच्या लग्नाचे आणि साखरपुड्याचे फोटो समोर आले आहेत. 

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निखिल चव्हाण आणि अनुष्का सरकटे हे मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय कलाकार आहेत.

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 झी मराठीवरील 'कारभारी लयभारी' या मालिकेत त्यांनी एकत्र काम केले असून, ही ऑनस्क्रीन जोडी लग्नबंधनात अडकली आहे. 

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 अनुष्का सरकटे (Anushka Sarkate)अनुष्का ही प्रामुख्याने मराठी मालिकांमध्ये काम करणारी आघाडीची अभिनेत्री आहे.

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 तिचा जन्म 7 नोव्हेंबर 1994 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झाला. तिने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून (Government College of Engineering) इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे.

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तिने सोनी मराठीवरील 'तुझीच रे' या मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर 'श्री लक्ष्मी नारायण' आणि 'कारभारी लयभारी' या मालिकांमुळे तिला खरी ओळख मिळाली.

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 ती राजकीय नेते विनोद पाटील यांची भाची आहे. तिच्या कुटुंबात 22 सदस्य असून ती एका मोठ्या एकत्र कुटुंबातून येते. 

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निखिल चव्हाण (Nikhil Chavan) हा मराठी चित्रपट, नाटक आणि मालिकांमधील लोकप्रिय अभिनेता आहे.

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त्याचा जन्म 29 मे 1992 रोजी पुणे येथे झाला.अभिनय कारकीर्द: झी मराठीवरील 'लागीरं झालं जी' या मालिकेतील 'विक्या'च्या भूमिकेतून तो घराघरात पोहोचला. या मालिकेसाठी त्याला 2017 मध्ये सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा झी मराठी पुरस्कार मिळाला होता.

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इतर कामे: तो 'कारभारी लयभारी' मालिकेत मुख्य भूमिकेत होता. याशिवाय त्याने 'स्ट्रलिंग पुलिंग' आणि 'वीरगती' (ZEE5) या वेबसीरिजमध्ये तसेच 'ऑल द बेस्ट' या प्रसिद्ध नाटकात काम केले आहे.

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२०१७-१८ च्या सुमारास 'चला हवा येऊ द्या' च्या एका कमर्शियल जाहिरातीच्या निमित्ताने त्यांची पहिली भेट झाली होती. त्यानंतर 'कारभारी लयभारी' या मालिकेच्या सेटवर त्यांची मैत्री झाली आणि पुढे त्याचे रुपांतर प्रेमात झाले.

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 त्यांनी तब्बल 5 वर्षे आपले नाते गुपित ठेवले होते.वडिलांची परवानगी: अनुष्काने निखिलला सांगितले होते की, तिचे वडील ज्या मुलाला पसंती देतील, ती त्याच्याशीच लग्न करेल. 

TAGS:
Nikhil Chavan
Anushka Sarkate
wedding pictures

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