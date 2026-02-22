English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुमचा वर्षभराचा पगारही इतका नसेल; निक्की तांबोळीच्या Imported मेकअप प्रॉडक्टची किंमत पाहिलीये का?

तुमचा वर्षभराचा पगारही इतका नसेल; निक्की तांबोळीच्या Imported मेकअप प्रॉडक्टची किंमत पाहिलीये का?

Nikki Tamboli Spends Lakhs on Skincare Products: बिग बॉस फेम निक्की तांबोळी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नव्या रिअॅलिटी शोमध्ये तिने स्वतःच्या महागड्या स्किनकेअर आणि मेकअप वस्तूंबाबत खुलासा केला. टास्कदरम्यान घेतलेल्या निर्णयामुळे ती भावूक झाली आणि प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. तिच्या मेकअप प्रोडक्सटची किंमत जाणून तुम्ही चकित व्हाल.

Priti Ved | Feb 22, 2026, 03:57 PM IST
twitter
1/8

बिग बॉसनंतर वाढली लोकप्रियता

बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर निक्कीची ओळख अधिक मजबूत झाली आणि सोशल मीडियावर तिचे फोटो सतत व्हायरल होत राहिले.

twitter
2/8

लूकमध्ये मोठा बदल

शो संपल्यानंतर तिने चेहऱ्यावर काही कॉस्मेटिक बदल केले ज्यामुळे तिचा संपूर्ण अंदाज बदलला.

twitter
3/8

4 स्टाइलवर मोठा खर्च

निक्की तिच्या कपड्यांवर आणि ब्युटी प्रॉडक्ट्सवर मोठी रक्कम खर्च करते, हे तिने अनेकदा मान्य केले आहे.

twitter
4/8

ट्रोलिंग आणि कौतुक

नव्या लूकमुळे काहींनी तिची टीका केली तर अनेक चाहत्यांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे समर्थन केले.

twitter
5/8

5 द 50 मध्ये नवा प्रवास

सध्या ती द 50 या शोमध्ये स्पर्धक म्हणून दिसत असून तिथेही तिचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत आहे.

twitter
6/8

टास्कमधील धाडसी निर्णय

बिग बॉसमधील एका टास्कमध्ये तिला इतर स्पर्धकांच्या वस्तू घ्यायच्या होत्या, पण शेवटी तिने स्वतःच्याच वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला.

twitter
7/8

1 लाखांचा मनी पॉट

तिने स्वतःचे महागडे प्रॉडक्ट्स दिल्यानंतर तिच्या खात्यात 1 लाख रुपये जमा झाले आणि ती भावूक झाली.

twitter
8/8

8 लाखोंची स्किनकेअर कलेक्शन

तिचे काही प्रॉडक्ट्स लंडनहून येतात आणि एका सीरमची किंमत सुमारे 50 हजार तर मॉइश्चरायझर 75 हजार रुपयांपर्यंत असल्याचे शोमध्ये सांगितले गेले

twitter
पुढील
अल्बम

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

पुढील अल्बम

Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...

Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...

Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण... 8
काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर 8
ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय! 9
Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी 8