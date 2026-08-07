/राष्ट्रवादीच्या युवती प्रदेशाध्यक्षपद मिळालेल्या निर्मला नवलेंची संपत्ती किती? नवरा काय करतो? घरात आहे महागड्या गाड्या

पुणे जिल्ह्यातील कारेगावच्या माजी सरपंच निर्मला नवले यांची राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्य प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. निर्मला यांची संपत्ती किती आहे आणि त्यांचे पती काय करतात, जाणून घेऊयात.
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निर्मला शुभम नवले यांनी 2021 मध्ये वयाच्या अवघ्या 27 व्या वर्षी राजकीय प्रवासाकडे सुरुवात केली. अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या निर्मला नवले यांनी 2021 मध्ये कारेगावच्या सरपंचपद भूषवलं.
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आयटी इंजिनिअर असलेल्या त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या नोंदीनुसार त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे 72 कोटी रुपयांची विविध विकासकामं पूर्ण केली.
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तसंच निर्मला नवले या सोशल मीडियावर तुफान चर्चेत असतात. राजकीय घडामोडीसोबत त्या वैयक्तिक जीवनातील क्षणाचेही व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करत असतात.
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राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित युवती प्रदेशाध्यक्ष निर्मला नवले यांचं पतीचं नाव शुभम नवले आहे. शुभम हे रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतात.
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निर्मला नवले यांना साड्यांची खूप आवड आहे. त्यासोबत त्यांच्याकडे अनेक महागड्या कारदेखील आहेत.
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गेल्यावर्षी त्यांनी Mahindra BE6 ही गाडी खरेदी केली आहे. या कारची किंमत 22 ते 25 लाखांच्या घरात आहे.
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निर्मला नवले यांच्याकडे रेंज रोव्हर असून त्याची किंमत 3 कोटींच्या घरात आहे. त्यांना कायम ही कार हवी होती त्यामुळे शुभम यांनी त्यांना ही कार गिफ्ट केली.
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राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित युवती प्रदेशाध्यक्ष निर्मला नवले यांच्या संपत्तीबद्दल बोलायचं झालं तर निर्मला आणि शुभम नवले यांची प्रॉपर्टी आठ ते दहा कोटींची घरात आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दाखवली आहे.