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राष्ट्रवादीच्या युवती प्रदेशाध्यक्षपद मिळालेल्या निर्मला नवलेंची संपत्ती किती? नवरा काय करतो? घरात आहे महागड्या गाड्या

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 07, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:41 PM IST

पुणे जिल्ह्यातील कारेगावच्या माजी सरपंच निर्मला नवले यांची राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्य प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. निर्मला यांची संपत्ती किती आहे आणि त्यांचे पती काय करतात, जाणून घेऊयात. 

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निर्मला शुभम नवले यांनी 2021 मध्ये वयाच्या अवघ्या 27 व्या वर्षी राजकीय प्रवासाकडे सुरुवात केली. अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या निर्मला नवले यांनी 2021 मध्ये कारेगावच्या सरपंचपद भूषवलं. 

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आयटी इंजिनिअर असलेल्या त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या नोंदीनुसार त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे 72 कोटी रुपयांची विविध विकासकामं पूर्ण केली. 

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 तसंच निर्मला नवले या सोशल मीडियावर तुफान चर्चेत असतात. राजकीय घडामोडीसोबत त्या वैयक्तिक जीवनातील क्षणाचेही व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करत असतात. 

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राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित युवती प्रदेशाध्यक्ष निर्मला नवले यांचं पतीचं नाव शुभम नवले आहे. शुभम हे रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतात. 

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निर्मला नवले यांना साड्यांची खूप आवड आहे. त्यासोबत त्यांच्याकडे अनेक महागड्या कारदेखील आहेत. 

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गेल्यावर्षी त्यांनी Mahindra BE6 ही गाडी खरेदी केली आहे. या कारची किंमत 22 ते 25 लाखांच्या घरात आहे. 

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निर्मला नवले यांच्याकडे रेंज रोव्हर असून त्याची किंमत 3 कोटींच्या घरात आहे. त्यांना कायम ही कार हवी होती त्यामुळे शुभम यांनी त्यांना ही कार गिफ्ट केली. 

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राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित युवती प्रदेशाध्यक्ष निर्मला नवले यांच्या संपत्तीबद्दल बोलायचं झालं तर निर्मला आणि शुभम नवले यांची प्रॉपर्टी आठ ते दहा कोटींची घरात आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दाखवली आहे. 

TAGS:
pune
Ajit pawar
Nirmala Nawale
sunetra pawar
Maharashtra Politics

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