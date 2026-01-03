English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नवी दिल्लीतील सुंदर घर, शेणाचा रंग भिंतींची शोभा वाढवतात; साधेपणाने सजलंय

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नवी दिल्लीतील सुंदर घर, शेणाचा रंग भिंतींची शोभा वाढवतात; साधेपणाने सजलंय

बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या आलिशान घरांचे प्रदर्शन केल्यानंतर, फराह खानने आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे दिल्लीतील निवासस्थान प्रदर्शित केले आहे. ते केवळ सुंदर दिसत नाही तर घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात उत्कृष्ट गृहसजावटीच्या कल्पना आहेत. नितीन गडकरी यांचं नवी दिल्लीतील घर पाहा. 

Dakshata Thasale | Jan 03, 2026, 02:42 PM IST
twitter
1/10

लोक अनेकदा त्यांची घरे बॉलिवूड स्टार्सइतकीच आलिशान आणि शोभिवंत असावीत अशी आकांक्षा बाळगतात. पण तुम्ही राजकीय नेत्यांच्या घरांचा विचार केला आहे का? खरं तर, नृत्यदिग्दर्शिका आणि दिग्दर्शिका फराह खानने तिच्या व्लॉगमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे दिल्लीतील निवासस्थान प्रदर्शित केले आहे.

twitter
2/10

रॉयल आणि एथनिक आलिशान प्रवेशद्वार

नितीन गडकरींच्या घराचा पहिलाच फोटो साधेपणा आणि भारतीय परंपरेचे परिपूर्ण मिश्रण दाखवतो. उंच आणि जड लाकडी दरवाजे एक भव्य आणि जुनाट अनुभव निर्माण करतात. संपूर्ण खोलीतील क्लासिक पितळी भिंतीवरील दिवे आणि सुंदर लाकडी शिल्पे भारतीय कला प्रतिबिंबित करतात. आतील भाग मऊ रंगांनी भरलेला आहे, ज्यामुळे घराला शांत आणि मोकळेपणाचा अनुभव मिळतो.

twitter
3/10

मंत्र्यांचे घर कोणत्याही बॉलिवूड सेलिब्रिटीपेक्षा कमी आलिशान नाही. फराह खानने या घराच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे प्रदर्शन केले आहे, त्याच्या शाही प्रवेशद्वारापासून ते शेणाच्या रंगाने रंगवलेल्या भिंतींपर्यंत.

twitter
4/10

 या घराची साधेपणा आणि साधेपणा आपल्याला स्वदेशी स्वीकारण्यास प्रेरित करतो. आतील फोटो तुम्हाला नक्कीच आनंद देतील.

twitter
5/10

स्वयंपाकासाठी रुंद दगडी प्लॅटफॉर्म वापरले जातात आणि मध्यभागी एक मोठे टेबल ठेवलेले असते, जे वस्तू साठवण्यासाठी किंवा अन्न तयार करण्यासाठी वापरले जाते.

twitter
6/10

गाईच्या शेणाच्या रंगाने रंगवलेली भिंत

नीतीन गडकरींच्या घराचा हा कोपरा खूप खास आहे कारण तो साधेपणा आणि "स्वदेशी" च्या कल्पनेवर भर देतो. तो दाखवत असलेली भिंत खादी भारतातील नैसर्गिक रंगाने रंगवली आहे, जी शेणापासून बनवली आहे. खोलीत मोठे, सुंदर लाकडी शेल्फ आहेत, धार्मिक पुतळे आणि कलाकृतींनी व्यवस्थित मांडलेले आहेत. पांढऱ्या भिंती आणि गडद लाकडी फर्निचर घराला शांत आणि पारंपारिक स्वरूप देतात.

twitter
7/10

स्वयंपाकघर पहा

नितीन गडकरींच्या घरातील स्वयंपाकघर प्रशस्त, आधुनिक आणि अतिशय स्वच्छ आहे. नारंगी रंग पांढरा आणि तपकिरी रंग सुंदरपणे एकत्र केला आहे, जो एक ताजा आणि आकर्षक देखावा निर्माण करतो. 

twitter
8/10

लिव्हिंग एरियाची एक झलक

प्रवेशद्वारातून पुढे जाताना, लिव्हिंग एरिया भारतीय संस्कृती आणि आधुनिकतेचे मिश्रण दाखवतो. आतील भागात लाकडी भिंतीचे पॅनेल, भगवान कृष्णाच्या पितळी मूर्ती आणि आलिशान निळे सोफे आहेत, ज्यामुळे एक उत्कृष्ट अनुभव निर्माण होतो. भिंतींवरील मोठ्या पेंटिंग्ज त्यांच्या कलेवरील प्रेमाचे उत्तम प्रकारे प्रतिबिंबित करतात.

twitter
9/10

प्रशस्त राहणीमान

प्रशस्त राहणीमान क्षेत्राच्या दुसऱ्या कोपऱ्याबद्दल बोलायचे झाले तर, नितीन गडकरींच्या घरातील ही खोली साधेपणा आणि भारतीय परंपरेचे उदाहरण देते. भिंती तळाशी गडद लाकडी पॅनेलिंगने रंगवल्या आहेत आणि वर क्रीम रंगाच्या रंगाने रंगवल्या आहेत, ज्यामुळे खोलीला एक शाही अनुभव मिळतो. निळ्या सोफ्यांची निवड सुंदर आहे, ज्यामुळे गडद लाकडाशी एक आनंददायी कॉन्ट्रास्ट निर्माण होतो.

twitter
10/10

मनमोहक पेंटिंग्स

वेगवेगळ्या कोपऱ्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, प्रत्येक पेंटिंग्ज मनमोहक आहेत. भगवान कृष्ण, हनुमान आणि इतर देवतांच्या सुंदर पुतळ्या आणि चित्रे भिंतींना सजवतात. तिरंगा ध्वज सजावटीच्या देशभक्तीच्या भावनेत भर घालतो, तर सोनेरी फ्रेम केलेले छायाचित्र खोलीला एक उत्कृष्ट आणि अधिकृत स्वरूप देतात.  

twitter
पुढील
अल्बम

अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...

पुढील अल्बम

अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...

अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...

अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं... 8
&#039;यळकोट- यळकोट जय मल्हार&#039;च्या जयघोषात पार पडला खंडोबा–म्हाळसा विवाह सोहळा

'यळकोट- यळकोट जय मल्हार'च्या जयघोषात पार पडला खंडोबा–म्हाळसा विवाह सोहळा

'यळकोट- यळकोट जय मल्हार'च्या जयघोषात पार पडला खंडोबा–म्हाळसा विवाह सोहळा 9
लोकल ट्रेनला मोठा पर्याय... मेट्रो! 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग, भाईंदर, ठाणे आणि...

लोकल ट्रेनला मोठा पर्याय... मेट्रो! 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग, भाईंदर, ठाणे आणि...

लोकल ट्रेनला मोठा पर्याय... मेट्रो! 2026 मध्ये मुंबईत सुरु होणार 3 नवीन मेट्रो मार्ग, भाईंदर, ठाणे आणि... 8
34 वर्ष जुना महाफ्लॉप चित्रपट, सर्वच्या सर्व 11 गाणी हिट; एका गाण्याने तोडले होते 90 च्या दशकातील सर्व रेकॉर्ड, आजही श्रीदेवीसाठी वेडे आहेत चाहते

34 वर्ष जुना महाफ्लॉप चित्रपट, सर्वच्या सर्व 11 गाणी हिट; एका गाण्याने तोडले होते 90 च्या दशकातील सर्व रेकॉर्ड, आजही श्रीदेवीसाठी वेडे आहेत चाहते

34 वर्ष जुना महाफ्लॉप चित्रपट, सर्वच्या सर्व 11 गाणी हिट; एका गाण्याने तोडले होते 90 च्या दशकातील सर्व रेकॉर्ड, आजही श्रीदेवीसाठी वेडे आहेत चाहते 10