Marathi News
Nitish Kumar Net Worth: 13 गायी,10 वासरे... दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनणाऱ्या नितीश कुमार यांची संपत्ती किती? जाणून घ्या

Bihar CM Nitish Kumar Net Worth: नितीश कुमार पुन्हा एकदा बिहारचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. 20 नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानावर दहाव्यांदा ते मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. या निमित्ताने नितीश कुमार यांची संपत्ती किती याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 11:07 AM IST
Nitish Kumar Net Worth

Bihar Nitish Kumar Net Worth

Nitish Kumar Net Worth:  बिहारच्या राजकारणात ‘सुशासन बाबू’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नीतीश कुमार यांची पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होणार आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानात ते सलग दहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. हा सोहळा भव्यदिव्य होणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, ज्येष्ठ नेते आणि अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.  

Bihar Nitish Kumar Net Worth

नीतीश कुमार यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार पाहिले. परंतु या निवडणुकीत त्यांनी दाखवलेली रणनीती, बदलत्या परिस्थितीनुसार घेतलेले निर्णय आणि बिहारमधील जनतेचा त्यांच्यावरचा अजूनही टिकून असलेला विश्वास यामुळे ते पुन्हा सत्तेच्या शिखरावर पोहोचले आहेत.

मोदी–नीतीश जोडीचा विक्रमी विजय

Bihar Nitish Kumar Net Worth

या निवडणुकीत 243 जागांपैकी तब्बल 202 जागा जिंकून मोदी–नीतीश जोडीने इतिहास रचला. विकास आणि सुशासन या मुद्द्यांवर लढलेल्या या निवडणुकीत महिलांचा आणि युवकांचा पाठिंबा निर्णायक ठरला. यावर भाष्य करताना पीएम मोदींनी निवडणुकीनंतर “नव्या M-Y फॉर्म्युला”ची घोषणा केली, M – महिला Y – युवा बिहार आतापर्यंत M म्हणजे मुस्लिम आणि Y म्हणजे यादव या पारंपारिक राजकीय समीकरणासाठी ओळखले जात होते. परंतु या निवडणुकीत पहिल्यांदाच ‘महिला आणि युवक शक्ती’ निर्णायक ठरल्याचे मानले जात आहे.

नीतीश कुमार किती श्रीमंत?

Bihar Nitish Kumar Net Worth

जे नेते जवळपास दोन दशकांपासून मुख्यमंत्रीपदावर आहेत, त्यांच्या नावावर मोठमोठी कोठी, आलिशान कार किंवा शेकडो कोटींची संपत्ती असेल असे सहज वाटते. पण नीतीश कुमार यांचे जीवन अत्यंत साधे आहे. त्यांच्या नावावर असलेली संपत्ती पाहिल्यास ते देशातील सर्वात साधेपणाने जगणाऱ्या मुख्यमंत्रीपैकी एक असल्याचे स्पष्ट होते. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, नीतीश कुमार यांच्या नावावर एकूण 1.64 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

दिल्लीतील द्वारका येथे 1000 sq.ft. फ्लॅट

Bihar Nitish Kumar Net Worth

नीतीश कुमार दिल्लीतील द्वारका परिसरात 1000 चौरस फूटाचे एक साधारण फ्लॅटचे मालक आहेत. हा फ्लॅट त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी 13.78 लाख रुपयांना विकत घेतला होता. सध्याच्या बाजारभावानुसार या फ्लॅटची किंमत 1.5 कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली आहे. हे फ्लॅट लक्झरी नसून अतिशय साधा, सामान्य सुविधांसह असलेला सोयीस्कर फ्लॅट आहे. अनेक नेत्यांकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या बंगल्या–फार्महाऊसच्या तुलनेत ही मालमत्ता अत्यंत साधी मानली जाते.

एकमेव कार – Ford EcoSport

Bihar Nitish Kumar Net Worth

नीतीश कुमार यांच्याकडे केवळ एकच कार आहे  Ford EcoSport.ही कार त्यांनी आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी ठेवली असून तिची सध्याची किंमत 11.32 लाख रुपये आहे. अनेक मुख्यमंत्री किंवा मोठे राजकारणी लक्झरी कार, SUV, गुच्छागुच्छ गाड्यांसह फिरतात; पण नीतीश कुमार यांच्या गॅरेजमध्ये केवळ एकच कार असल्याचे दाखवते की ते जीवनशैलीत किती साधेपणाचा अवलंब करतात.

13 गायी आणि 10 वासरे

Bihar Nitish Kumar Net Worth

नीतीश कुमार यांच्या मालमत्तेत ग्रामीण जीवनाशी जुळलेली एक खास गोष्ट आहे त्यांच्या नावावर 13 गायी आणि 10 वासरे नोंदवले असून त्यांची एकत्रित बाजार किंमत 1.45 लाख रुपये आहे. त्यांना स्वतःला ग्रामीण संस्कृतीशी नाते जोडून ठेवायला आवडते आणि या पशुधनाचा समावेश त्यांचे मूळ, साधेपणा आणि जमीनाशी जोडलेपण दर्शवतो.

बँक बॅलन्स आणि इतर बचत

Bihar Nitish Kumar Net Worth

त्यांच्या घोषणापत्रानुसार, नीतीश कुमार यांच्याकडे काही निश्चित ठेवी, बँक खात्यातील रक्कम आणि थोडेफार सोने–चांदी आहे. परंतु इथेही ते इतर नेत्यांच्या तुलनेत खूपच कमी रकमेचे धारक आहेत.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरीपेक्षा अनेक पटीने कमी संपत्ती

Bihar Nitish Kumar Net Worth

विशेष म्हणजे, राज्याचे नवे डिप्टी सीएम होऊ घातलेले सम्राट चौधरी यांच्या नावावर 11 कोटी रुपयांहून अधिकची संपत्ती आहे, जी नीतीश कुमार यांच्या मालमत्तेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. हेही दाखवते की नीतीश कुमार यांच्या राजकीय उंचीची तुलना त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीशी करता येत नाही.

18व्या विधानसभा रचनेच्या तयारीला वेग

Bihar Nitish Kumar Net Worth

26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या राजकीय पर्वात 18व्या विधानसभेचे गठन होणार आहे. सध्याची विधानसभा 22 नोव्हेंबरला समाप्त होत असल्याने त्याआधीच नवे सदस्य, नवा कॅबिनेट आणि नवी व्यवस्था आकार घेईल. नीतीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत असल्याने पुढील काही दिवस बिहारसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

