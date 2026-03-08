ना तिकीट.. ना भाडं... भारतातील रेल्वे ज्यातून करता येतो मोफत प्रवास, पाहा कुठे आणि कशी धावते?
गेल्या 75 वर्षांपासून भारतात एक ट्रेन धावत आहे जी प्रवाशांना मोफत प्रवास देते. ही भाक्रा-नांगल ट्रेन आहे, जी 1948 पासून धावत आहे. ही ट्रेन नांगल आणि भाक्रा दरम्यान 13 किलोमीटर प्रवास करते, ज्यावरून सतलज नदी आणि शिवालिक टेकड्यांचे सुंदर दृश्य दिसते.
