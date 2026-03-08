English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  ना तिकीट.. ना भाडं... भारतातील रेल्वे ज्यातून करता येतो मोफत प्रवास, पाहा कुठे आणि कशी धावते?

  गेल्या 75 वर्षांपासून भारतात एक ट्रेन धावत आहे जी प्रवाशांना मोफत प्रवास देते. ही भाक्रा-नांगल ट्रेन आहे, जी 1948 पासून धावत आहे. ही ट्रेन नांगल आणि भाक्रा दरम्यान 13 किलोमीटर प्रवास करते, ज्यावरून सतलज नदी आणि शिवालिक टेकड्यांचे सुंदर दृश्य दिसते.

Dakshata Thasale | Mar 08, 2026, 02:47 PM IST
भारतीय रेल्वे ही आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची आणि जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी रेल्वे नेटवर्क आहे. दररोज लाखो लोक भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. नियमांनुसार प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांनी तिकिटे खरेदी करावीत. तिकिटाशिवाय प्रवास केल्यास दंड होऊ शकतो. पण जर आम्ही तुम्हाला सांगितले की अशी एक ट्रेन आहे जी तुम्हाला तिकिटाशिवाय मोफत प्रवास करण्याची परवानगी देते

भाक्रा-नांगल ट्रेन नावाची ही ट्रेन 75 वर्षांपासून त्यावर मोफत प्रवास करत आहे. ती भाक्रा-नांगल धरणाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना सेवा देते. जर तुम्हाला या प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

ही ट्रेन नांगल आणि भाक्रा दरम्यान धावते. हिमाचल आणि पंजाब सीमेवरून धावते. भाक्रा-नांगल धरणाला भेट देणारे पर्यटक तिकिटाशिवाय या ट्रेनमधून मोफत प्रवास करू शकतात. या ट्रेनचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे लाकडी डबे आणि समर्पित प्रवासी आसनाचा अभाव. ही ट्रेन डिझेल इंजिनवर चालते, ज्यामुळे दररोज 50 लिटर डिझेल लागते.

या ट्रेनमध्ये सुरुवातीला 10 डबे होते, परंतु आता फक्त तीन आहेत. एक डबा पर्यटकांसाठी राखीव आहे आणि एक महिलांसाठी. या ट्रेनचा मार्ग डोंगरातून कोरण्यात आला होता आणि नंतर ट्रॅक तयार करण्यात आला होता.

भाक्रा-नांगल ट्रेन नावाची ही ट्रेन गेल्या 75 वर्षांपासून मोफत प्रवास देत आहे. भाक्रा बियास व्यवस्थापन रेल्वे बोर्डाद्वारे चालवली आणि देखभाल केली जाते, ही ट्रेन हिमाचल प्रदेश/पंजाब सीमेवरून भाक्रा आणि नांगल दरम्यान धावते. ही ट्रेन शिवालिक टेकड्यांमधून 13 किमी प्रवास करते आणि सतलज नदी ओलांडते. या आनंददायी प्रवासासाठी प्रवाशांकडून एक पैसाही आकारला जात नाही.

कराचीमध्ये बनवलेले डबे

टीओआयच्या वृत्तानुसार, ही ट्रेन सुरुवातीला स्टीम इंजिनने चालविली जात होती, परंतु १९५३ मध्ये, जेव्हा अमेरिकेतून आयात केलेले डिझेल इंजिन बसवण्यात आले तेव्हा त्यात मोठे परिवर्तन झाले. कराचीमध्ये बनवलेले लाकडी डबे अजूनही भूतकाळाच्या आठवणी जागी करतात आणि ब्रिटिश काळातील ट्रेनचा अनुभव देतात. जरी आसने खूप साधी असली तरी, ती या ट्रेनचा खरा इतिहास आणि अनुभव देतात.

दररोज 800 हून अधिक लोक प्रवास करतात

दररोज 800 हून अधिक लोक या ट्रेनमधून प्रवास करतात, ज्यामुळे हा परिसर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनतो. ट्रेनमधून तुम्ही भारतातील सर्वात उंच धरणांपैकी एक, भाक्रा-नांगल धरण आणि सुंदर शिवालिक टेकड्या पाहू शकता. ही ट्रेन सहा स्थानके आणि तीन बोगद्यांमधून जाते.

भाक्रा-नांगल ट्रेन केवळ भारताला जोडत नाही तर भारताच्या औद्योगिक इतिहासाची झलक देखील देते. तुम्ही स्थानिक असाल किंवा पर्यटक, एका अनोख्या आणि अनोख्या अनुभवासाठी तुम्ही ही ट्रेन नक्कीच वापरून पहावी.

