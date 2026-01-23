English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • राज ठाकरे कधी काय करतील याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही! उद्धव ठाकरेंनी प्रत्यक्षात अनुभव घेतला

राज ठाकरे कधी काय करतील याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही! उद्धव ठाकरेंनी प्रत्यक्षात अनुभव घेतला

राज ठाकरे कधी काय करतील याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही. मुंबईतील एका कार्यक्रमात राज ठाकरे यांनी जे केले ते पाहून उद्धव ठाकरे, संजय राऊत सगळेच शॉक झाले.

Vanita Kamble | Jan 23, 2026, 08:35 PM IST
twitter

Raj Thackeray Uddhav Thackeray At Balasaheb Birth Anniversary : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सोहळ्याचा शुभारंभ झाला आहे. जन्मशताब्दी वर्षाची सुरुवात मुंबईतील भव्य सोहळ्यानं झाली.  शिवसेना UBT आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृह येथे हा सोहळा आयोजीत करण्यात आला होता. उद्धव आणि राज ठाकरे या कार्यक्रमासाठी एकत्र आले. यावेळी राज ठाकरेंनी सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केले. 

 

1/8

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दीनिमित्ताने मुंबईत  कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला. महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन भाऊ या कार्यक्रमानिमित्त एका व्यासपीठावर आले. 

twitter
2/8

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दीनिमित्ताने मुंबईत  कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला. महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन भाऊ या कार्यक्रमानिमित्त एका व्यासपीठावर आले. 

twitter
3/8

या कार्यक्रमावेळी उद्धव ठाकरे यांना राज ठाकरे यांचा भगवी शाल देऊन सत्कार करायचा होता. 

twitter
4/8

संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांचा सत्कार करण्यासाठी शाल हातात घेतात.

twitter
5/8

उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत दोघे राज ठाकरे यांचा सत्कार करत असताना राज ठाकरे असे काही करतात ही ज्याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. 

twitter
6/8

संजय राऊतांनी राज ठाकरेंच्या सत्कारासाठी हातात घेतलेली शाल राज ठाकरे मोठ्या शिताफीने उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात घालतात. 

twitter
7/8

राज ठाकरे  भगवी शाल उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात घालतील याचा अंदाज कुणालाच नव्हता.  या अचानक झालेल्या सत्कार सोहळ्यामुळे उद्धव ठाकरे गोंधळून गेले आणि आश्चर्यचकिच देखील झाले. 

twitter
8/8

या कार्यक्रमासाठी अमित ठाकरे देखील उपस्थित होते. यावेळी उद्ध ठाकरेंनी अमित ठाकरेंचा देखील सत्कार केला. मात्र, त्यांनी नम्रपणे सत्कार करण्यास नकार देत पाया पडून काकांचे आशिर्वाद घेतले. 

twitter
