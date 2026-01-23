राज ठाकरे कधी काय करतील याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही! उद्धव ठाकरेंनी प्रत्यक्षात अनुभव घेतला
राज ठाकरे कधी काय करतील याचा अंदाज कुणीच लावू शकत नाही. मुंबईतील एका कार्यक्रमात राज ठाकरे यांनी जे केले ते पाहून उद्धव ठाकरे, संजय राऊत सगळेच शॉक झाले.
Raj Thackeray Uddhav Thackeray At Balasaheb Birth Anniversary : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सोहळ्याचा शुभारंभ झाला आहे. जन्मशताब्दी वर्षाची सुरुवात मुंबईतील भव्य सोहळ्यानं झाली. शिवसेना UBT आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृह येथे हा सोहळा आयोजीत करण्यात आला होता. उद्धव आणि राज ठाकरे या कार्यक्रमासाठी एकत्र आले. यावेळी राज ठाकरेंनी सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केले.