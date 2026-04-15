पुणे शहरात उद्या पाणीपुरवठा राहणार बंद; शुक्रवारीही उभं राहू शकतं पाणीसंकट

Shivraj Yadav | Apr 15, 2026, 10:55 AM IST
16 एप्रिलला पाणीपुरवठा बंद

पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये गुरुवारी 16 एप्रिलला पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पुणे  महापालिकेच्या दुरुस्ती व देखभाल कामांमुळे बहुतांश भागात पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहणार आहे.   

पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राबरोबरच शहर आणि सामाविष्य गावातील जलशुद्धीकरण केंद्र आणि साठवणूक टाक्यांची आवश्यक देखभाल दुरुस्ताची कामं हाती घेतली जाणार आहे.  

गुरुवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद

यामुळे बुधवारी मध्यरात्रीपासून ते गुरुवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.   

शुक्रवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा

याशिवाय शुक्रवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याचं महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून कळवण्यात आलं आहे.   

देखभाल-दुरुस्तीची कामे

पुणे महापालिकेच्या अखत्यारीतील विविध जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये विद्युत, पंपिंग आणि स्थापत्यविषयक तातडीची देखभाल-दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.  

या निर्णयामुळे केवळ मध्यवर्ती शहरच नव्हे, तर महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि बूस्टर पंपिंग अंतर्गत येणाऱ्या परिसरांनाही या पाणी कपातीचा सामना करावा लागणार आहे. ​महापालिकेच्या पर्वती जलकेंद्र विभागांतर्गत येणाऱ्या पर्वती, वडगाव, लष्कर, एसएनडीटी, वारजे आणि होळकर पंपिंग स्टेशनवर ही दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.  

कोणत्या भागांना फटका?

सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, कात्रज, धनकवडी, आंबेगाव आणि कोंढवा या भागांत पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद राहील. तसेच हडपसर, मुंढवा, मांजरी, फुरसुंगी, खराडी, चंदननगर, विमाननगर, विश्रांतवाडी आणि लोहगाव या पूर्व भागांमध्येही पाण्याची टंचाई जाणवेल. पश्चिमेकडील कोथरूड, बावधन, वारजे, बाणेर, बालेवाडी, औंध, पाषाण आणि सुस रोड परिसरातही पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे. 

पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन

महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना पाणी साठवण्याचे आणि सांभाळून वापरण्याचे आवाहन केलं आहे.   

खासगी टँकर चालकांचा संप

यादरम्यान पुण्यात खासगी टँकर चालकांनी संप पुकारला आहे. दक्षिण पुण्यात पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. खासगी टँकर चालकांनी आज पासून अनिश्चितकालीन संप पुकारल्याने दक्षिण पुण्यातील पाणीपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. हांडेवाडी, मोहम्मदवाडी, उंड्री व पिसोळी परिसरातील हजारो घरांना फटका बसणार आहे.  वाहतूक पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईविरोधात हा निर्णय घेण्यात आला.   

