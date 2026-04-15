पुणे शहरात उद्या पाणीपुरवठा राहणार बंद; शुक्रवारीही उभं राहू शकतं पाणीसंकट
Pune Water Cut: पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पुणे महापालिकेच्या दुरुस्ती व देखभाल कामांमुळे बहुतांश भागात पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहणार आहे.
Shivraj Yadav | Apr 15, 2026, 10:55 AM IST
16 एप्रिलला पाणीपुरवठा बंद
गुरुवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद
शुक्रवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
देखभाल-दुरुस्तीची कामे
या निर्णयामुळे केवळ मध्यवर्ती शहरच नव्हे, तर महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि बूस्टर पंपिंग अंतर्गत येणाऱ्या परिसरांनाही या पाणी कपातीचा सामना करावा लागणार आहे. महापालिकेच्या पर्वती जलकेंद्र विभागांतर्गत येणाऱ्या पर्वती, वडगाव, लष्कर, एसएनडीटी, वारजे आणि होळकर पंपिंग स्टेशनवर ही दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.
कोणत्या भागांना फटका?
सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, कात्रज, धनकवडी, आंबेगाव आणि कोंढवा या भागांत पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद राहील. तसेच हडपसर, मुंढवा, मांजरी, फुरसुंगी, खराडी, चंदननगर, विमाननगर, विश्रांतवाडी आणि लोहगाव या पूर्व भागांमध्येही पाण्याची टंचाई जाणवेल. पश्चिमेकडील कोथरूड, बावधन, वारजे, बाणेर, बालेवाडी, औंध, पाषाण आणि सुस रोड परिसरातही पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे.
पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन
