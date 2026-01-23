English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • परप्रांतीयांमुळेच मुंबईकरांना लेटमार्क! समजून घ्या हा गोंधळ; लोकलला कसा बसतोय फटका

Mumbai Local Train Delay: मुंबईकरांनो तुम्हाला रोज ऑफिसला होणाऱ्या उशीर होत असेल तर त्याला उत्तर भारतीय जबाबदार आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे. कसं ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 23, 2026, 03:25 PM IST
1/9

उत्तर भारतीयांमुळेच मुंबईकरांना लागतोय लेटमार्क! कसं ते समजून घ्या...

localtrainnews

लोकल ट्रेनचा प्रवास दिवसोंदिवस कठीण होतोय यामागील परप्रांतीय कनेक्शन समजून घ्या...  

2/9

रेल्वेगाड्या मुंबईत विलंबाने

localtrainnews

हिवाळ्यात दाट धुके पडत असल्याने, उत्तर भारतातून येणाऱ्या रेल्वेगाड्या मुंबईत विलंबाने पोहचतात. परिणामी, सकाळ आणि दुपारच्या वेळी मेल-एक्स्प्रेसला प्राधान्य दिल्याने लोकलचे वेळापत्रक कोलमडते.   

3/9

कार्यालयात पोहचण्यास विलंब

localtrainnews

सकाळी नोकरदारांना कार्यालयात पोहचण्यास विलंब होतो. त्यामुळे उत्तर भारतातून सीएसएमटी, दादर स्थानकात येणाऱ्या रेल्वेगाड्या इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची मागणी मुंबई रेल प्रवासी संघाने केली आहे.  

4/9

प्रवाशांची गर्दी

localtrainnews

लोकल अवेळी धावत असल्याने, एकाच लोकलमध्ये दोन ते तीन लोकलमधील प्रवाशांची गर्दी होतो. अति गर्दीमुळे अनेकदा लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होतो.   

5/9

लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसाठी राखीव

localtrainnews

मध्य रेल्वेचे 1 ते 4 रेल्वे मार्ग लोकलसाठी आणि 5-6 रेल्वे मार्ग लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसाठी राखीव आहेत. परंतु, 3, 4, 5, 6रेल्वे मार्गावरून लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या, मालगाड्या चालवण्यात येतात. त्यामुळे लोकलचा मार्ग अडतो. 

6/9

अनेक लोकल रखडतात

localtrainnews

तसेच कल्याण – कसारादरम्यान लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या प्रवास करत असल्याने, कल्याण येथे अनेक लोकल रखडतात. त्यामुळे लोकलसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाडीसाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्गाचा वापर करावा. तसेच मेल-एक्स्प्रेसऐवजी लोकलला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी संघटनांनी केली.  

7/9

दैनंदिन प्रवासात भेडसावणाऱ्या विविध समस्या

localtrainnews

गुरुवारी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकल प्रवाशांना दैनंदिन प्रवासात भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत रेल्वे प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.   

8/9

लोकल सेवेत सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे

localtrainnews

मुख्य यात्री परिवहन व्यवस्थापक डॉ. मिलिंद हिरवे, वरिष्ठ परिचालन व्यवस्थापक अनंत शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत लोकल सेवेत सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले.   

9/9

वेळापत्रक विस्कळीत झाल्यास

localtrainnews

लोकल ही सामान्य नागरिकांची जीवनवाहिनी असून तिचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्यास संपूर्ण शहराच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे लोकल प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास सुरक्षित, वेळेत आणि सोयीस्कर व्हावा, अशी मागणी संघटनेने केली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

