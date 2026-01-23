परप्रांतीयांमुळेच मुंबईकरांना लेटमार्क! समजून घ्या हा गोंधळ; लोकलला कसा बसतोय फटका
Mumbai Local Train Delay: मुंबईकरांनो तुम्हाला रोज ऑफिसला होणाऱ्या उशीर होत असेल तर त्याला उत्तर भारतीय जबाबदार आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे. कसं ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Jan 23, 2026, 03:25 PM IST
1/9
उत्तर भारतीयांमुळेच मुंबईकरांना लागतोय लेटमार्क! कसं ते समजून घ्या...
2/9
रेल्वेगाड्या मुंबईत विलंबाने
3/9
कार्यालयात पोहचण्यास विलंब
4/9
प्रवाशांची गर्दी
5/9
लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसाठी राखीव
6/9
अनेक लोकल रखडतात
7/9
दैनंदिन प्रवासात भेडसावणाऱ्या विविध समस्या
8/9
लोकल सेवेत सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे
9/9