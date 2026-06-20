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6000 संत्री, 300 किलो मासे आणि 116 किलो चीज; फिफा वर्ल्ड कपसाठी 'या' संघाने मायदेशातून आणलं अन्नधान्य

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 20, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:43 PM IST

फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजीत करण्यात आली आहे. यंदा स्पर्धेसाठी एकूण 48 संघ क्वालिफाय झाले असून 11 जून पासून ही स्पर्धा सुरु झाली आहे. मात्र फिफा वर्ल्ड कपमध्ये तब्बल 28 वर्षांनी सहभागी झालेल्या नॉर्वे संघाने अमेरिकेत येताना त्यांच्या मायदेशातून मोठा अन्नधान्य साठा आणला आहे. 

 

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नॉर्वेचा फुटबॉल संघ जवळपास 28 वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेचा भाग आहे. शेवटी 1998 मध्ये संघाने फिफा वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय केलं होतं. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्यासाठी नॉर्वेचा संघ अमेरिकेत पोहोचला असून संघाने स्पर्धेसाठी येताना त्यांना महिनाभर पुरेल असा अन्नसाठा सोबत आणला आहे.  (Photo Credit - Social Media )

 

 

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स्पर्धेला सुरु होण्यापूर्वी नॉर्वे संघाचा कॅम्प नॉर्थ कॅरोलिना आणि ग्रीन्सबोरोमध्ये होता. स्पर्धेपूर्वी त्यांचा मोरोक्को सोबत फ्रेंडली सामना सुद्धा खेळला. नॉर्वेचं संघ आपल्या देशातून 300 किलो लाल मासे, 116 किलो चीज आणि 6000 संत्री घेऊन अमेरिकेत दाखल झाला. खेळाडूंना परदेशात सुद्धा घरासारखं वाटावं म्हणून नॉर्वे फुटबॉल संघाने असा निर्णय घेतलाय. (Photo Credit - Social Media )

 

 

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नॉर्वे फुटबॉल संघाने केवळ त्यांचे खाद्य पदार्थच नाहीत तर शेफ सुद्धा अमेरिकेतून आणला आहे. नॉर्वेचे शेफ एरॉन एस्पेलॅड आणि एरिक टफ्टे हे टीम सोबत आहेत. एस्पेलँडने 2020 मध्ये 'कलेनरी ऑलिम्पिक्स' या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय शेफ स्पर्धेत नॉर्वेसाठी सुवर्णपदक जिंकले होते. आता राष्ट्रीय संघाच्या दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या शेफसोबत काम करताना, खेळाडूंना नॉर्वेतील सर्वोत्तम दर्जाच्या घटकांपासून तयार केलेले जेवण मिळेल. (Photo Credit - Social Media )

 

 

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एरॉन एस्पेलँडने नॉर्वेच्या मीडियासोबत बोलताना म्हटले की, आम्हाला त्याच गोष्टी हव्या आहेत ज्या आम्हाला आवडतात. आम्ही संघासाठी नॉर्वेतील सर्वात चांगल्या सामग्रीचा वापर करतो. जेव्हा याची सर्वाधिक गरज असते, तेव्हा ही सेवा पुरवता येत असल्याने आम्हाला अभिमान वाटतो. (Photo Credit - Social Media )

 

 

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संपूर्ण अमेरिकेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात अन्नाचा पुरवठा करणे हे एक आव्हानात्मक काम राहिले आहे. स्पर्धेदरम्यान किमान 300 किलो मासे वापरले जातील, असा अंदाज टीमने वर्तवला आहे.(Photo Credit - Social Media )

 

 

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फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये नॉर्वे ग्रुप I मध्ये आहे. त्यांच्या ग्रुपमध्ये फ्रांस, सेनेगल आणि इराक असून 16 जून रोजी नॉर्वेने फॉक्सबोरोच्या जिलेट स्टेडियममध्ये त्यांचा पहिला सामना खेळाला. यात नॉर्वेने 4-1 ने आघाडी घेतली आणि सामना जिंकला. (Photo Credit - Social Media )

 

 

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आता फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये दुसरा सामना हा 22 जून रोजी सेनेगल आणि 26 जून रोजी फ्रांस विरुद्ध होईल. सर्व फिफा वर्ल्ड कपचे सामने हे ZEE 5 वर पाहायला मिळतील. (Photo Credit - Social Media )

 

 

TAGS:
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