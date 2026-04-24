  • पीठ, डाळ किंवा सोनं नव्हे! जगात ही वस्तू सर्वाधिक खरेदी केली जाते, पाहा 10 टॉप लिस्ट

पीठ, डाळ किंवा सोनं नव्हे! जगात 'ही' वस्तू सर्वाधिक खरेदी केली जाते, पाहा 10 टॉप लिस्ट

माणसाच्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवारा. तुम्हाला माहितीये जगात सर्वाधिक विकली जाणारी वस्तू कोणती आहे ती. तुम्हाला वाटतं असेल सोनं असेल पण नाही तीदेखील नाही. मग कुठली...चला पाहूयात कोणती आहे ती गोष्ट. 

Neha Choudhary | Apr 24, 2026, 07:20 PM IST
अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे जगावर इंधन संकट कोसळलं. दुसरीकडे जगात सर्वाधिक कोणती वस्तू विकली जाते याची माहिती समोर आली आहे. 

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण सर्वाधिक व्यापार हा कच्चा तेलाचा होता. दररोज अंदाजे 1,59,00,00,000 (159 कोटी) कच्चा तेलाची म्हणजे अंदाजे 74,700 कोटी ते 84000 कोटींची तेलाची विक्री होते. 

अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे एक गोष्ट तर प्रखर्षाने लक्षात आली की, संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ही तेलाच्या अवतीभवती फिरते. याच कच्चा तेलाच्या वाढत्या किमतींचा कायम अनेक देशांवर परिणाम होतो. खासकरुन पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर त्याचा मोठा परिणाम होतो. एवढंच नाही तर या इंधन वाढीमुळे मालवाहतूक आणि दळणवळण महाग होतं. 

 या महागाईचा फटका देशाला बसतो आणि त्याची आर्थिक वाढ मंदावण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तेलाच्या किंमतीत वाढ होते तेव्हा जगभरातील आर्थिक व्यवस्थेला त्याचा मोठा फटका बसतो. 

कच्च्या तेलाची किंमत मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील संतुलनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. साधारणपणे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्यास, किमती वाढ पाहिला मिळते. मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असल्यास, किमती कमी होताना दिसतात. 

याशिवाय, युद्धासारख्या जागतिक संकटांचाही तेलाच्या किमतींवर मोठा परिणाम होता अख्खा जगाने पाहिला आहे. काहीवेळा, तेल उत्पादक देश किमती नियंत्रित करण्यासाठी तेल उत्पादन वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतात आणि याचा परिणाम इतर देशांवर होतो.

फॉरेक्स ब्रोकर EBC च्या वेबसाइटनुसार आता जगात कच्चा तेलानंतर दुसरी सर्वाधिक खरेदी करण्यात येणारी गोष्ट म्हणजे सोनं. त्यानंतर नैसर्गिक वायू, तांबे आणि चांदी खरेदी केली जाते. 

धक्कादायक म्हणजे वरील लिस्टनुसार जगात सर्वाधिक खरेदी केल्या जाणाऱ्या पहिल्या पाच वस्तूंमध्ये एकही खाद्यपदार्थ नाही. पण खाद्यपदार्थाचा विचार केल्यास सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी करण्यात येतं. त्यानंतर गहू, मका आणि कॉफी या खरेदी करण्यात येते. 

IPL 2026 नंतर या खेळाडूंचं पालटणार नशीब! भारतीय संघामध्ये होऊ शकेत एन्ट्री, यादीत गोलंदाजांचाही समावेश

