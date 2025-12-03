English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फक्त समांथाच नाही तर 'या' आहेत घटस्फोटीत सेलिब्रिटीची दुसरी पत्नी बनलेल्या बॉलिवूड सुंदरी

अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभूने घटस्फोटित दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांच्याशी पुन्हा लग्न केले आहे. त्यांच्या लग्नाची सर्वत्र चर्चा आहे. पण, समांथा घटस्फोटीत पुरुषाची दुसरी पत्नी होण्याचा निर्णय घेणारी पहिली अभिनेत्री नाही. समांथाच्या आधी एकाहून एक सुंदर अभिनेत्रींनी घटस्फोटीत पुरुषांशी लग्न केले आहे. या यादीतील एक नाव तुम्हाला चकित करेल.

Dec 03, 2025, 12:33 PM IST
करिना कपूर, सैफ अली खान

सैफ अली खान आणि करीना कपूर खान हे बॉलिवूडमधील राजेशाही जोडपं मानलं जातं. करिना ही सैफची दुसरी पत्नी असून सैफने तिच्या आधी पालकांच्या इच्छेविरुद्ध अमृता सिंगशी लग्न केले होते.

नीलम कोठारी, समीर सोनी

नीलम कोठारीच्या आधी, टीव्ही अभिनेता समीर सोनी यांचे लग्न मॉडेल राजलक्ष्मी खानविलकरशी झाले होते. पण, लग्नाच्या अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांच्या नात्यातील गोडवा हरवला. या अभिनेत्याने अखेर 2017मध्ये नीलम कोठारीशी लग्न केले.

शिल्पा शेट्टी- राज कुंद्रा

शिल्पा शेट्टीच्या प्रेमात पडल्यानंतर राज कुंद्रा त्याच्या पहिल्या पत्नीपासून वेगळा झाला. लंडनमधील श्रीमंत आणि यशस्वी उद्योगपती राज कुंद्राचे पूर्वी कविता यांच्याशी झाले होते. बऱ्याच आरोप आणि अटकळांनंतर, राज आणि शिल्पाने शेवटी 22 नोव्हेंबर 2009 रोजी लग्नगाठ बांधली.

लारा दत्ता- महेश भुपती

माजी मिस युनिव्हर्स लारा दत्ताने 16 फेब्रुवारी 2011 रोजी प्रसिद्ध टेनिसपटू महेश भूपतीशी लग्न केले. हेशचे हे दुसरे लग्न असून यापूर्वी मॉडेल श्वेता जयशंकरशी लग्न झाले होते. 

अनिल थडानी- रवीना तंडन

चित्रपट डिस्ट्रब्युटर अनिल थडानी यांचे पूर्वी रामू सिप्पी यांची मुलगी नताशा सिप्पीशी लग्न झाले होते. तथापि, काही काळानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. यानंतर अनिल थडानीने रविना तंडनशी 22 फेब्रुवारी 2004 रोजी लग्न केले आणि आता ते आनंदी वैवाहिक जीवन जगत आहेत. 

संजय कपूर- करिश्मा कपूर

अभिषेक बच्चनसोबतच्या लग्नानंतर करिश्मा कपूरने दिल्लीतील व्यावसायिक संजय कपूरशी लग्न केले. करिश्मापूर्वी संजयचे लग्न नंदिता मेहताशी झाले होते. पण, 2002 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 

जावेद अख्तर - शबाना आझमीं

जावेद अख्तर जेव्हा शबाना आझमींना भेटले तेव्हा त्यांचे लग्न आधीच हनी इराणीशी झाले होते. तथापि, काही काळानंतर त्यांच्यात तणाव निर्माण झाला आणि ते वेगळे झाले. घटस्पोटाची प्रक्रिया पार पडताच त्यांनी मुस्लिम पद्धतींनी लग्न उरकले.

श्रीदेवी - बोनी कपूर

श्रीदेवी ही मोना कपूरशी आधीच विवाहित असलेल्या बोनी कपूरच्या प्रेमात पडली. बोनीसाठी, हे एक विवाहबाह्य संबंध होते अशात श्रीदेवी लग्नाआधीच गर्भवती राहिली. श्रीदेवीशी लग्न करण्यासाठी, बोनीने त्याची पत्नी मोना आणि मुले अर्जुन आणि अंशुला यांना टाकले. बोनी आणि श्रीदेवी यांचे लग्न 2 जून 1996 रोजी झाले.

