Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर 'हा' भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं
Eggshell Powder Bone Density: अंडी खाणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. अंड्याचे अनेक फायदे आहेत. पण अंड्याची एक गोष्ट अशी आहे जिचा फायदा नसल्याने ती फेकून दिली जाते. त्याबद्दल जाणून घ्या.
Shivraj Yadav | Jan 19, 2026, 09:16 PM IST
Eggshell Powder Calcium Benefits: अंडी आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जातात, म्हणूनच लोक ती भरपूर खातात. पण अंडी खाताना त्याचे कवच फेकले जातात. पण अंड्याच्या कवचाला कॅल्शियमचा सर्वात स्वस्त आणि प्रभावी नैसर्गिक स्रोत मानले जाते. बहुतेक लोक ती कचऱ्यात फेकून देतात, परंतु योग्यरित्या वापरल्यास ते हाडांच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात.
अंड्याचं कवच नेमकं काय असतं?
अंड्याचे कवच हे अंड्याचा कठीण बाह्य थर आहे, जो बहुतेक कॅल्शियम कार्बोनेटने बनलेला असतो. त्यात प्रोटीन्स आणि इतर मिनरल्स देखील कमी प्रमाणात असतात. कॅल्शियम हे मजबूत हाडे आणि दातांसाठी सर्वात आवश्यक मानले जाणारे खनिज आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की कोंबडीच्या अंड्याचे कवच अंदाजे 40 टक्के कॅल्शियमने बनलेले असते, म्हणजे फक्त एक ग्रॅम अंड्याचे कवच लक्षणीय प्रमाणात कॅल्शियम प्रदान करते.
कॅल्शियम सप्लिमेंट म्हणून ते किती प्रभावी आहे?
PubMed indexed studies ने प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, अंड्याच्या कवचामधील कॅल्शियम कार्बोनेट बहुतेक कॅल्शियम सप्लिमेंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्वरूपात असते. अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की अंड्याच्या कवचाची पावडर शरीराद्वारे सामान्य कॅल्शियम सप्लिमेंट्सप्रमाणेच शोषली जाते. काही संशोधनात असंही सूचित केले आहे की अंड्याच्या कवचातील कॅल्शियम शुद्ध कॅल्शियम कार्बोनेट सप्लिमेंट्सपेक्षा शरीरासाठी अधिक फायदेशीर असू शकते, कदाचित कवचामध्ये असलेल्या काही नैसर्गिक प्रथिने आणि संयुगांमुळे.
ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका देखील कमी होऊ शकतो
कोणती खबरदारी घेणे आवश्यक?
