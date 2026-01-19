English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर हा भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं

Eggshell Calcium: अंड्याचा बलक नव्हे तर 'हा' भाग चुकूनही फेकून देऊ नका; म्हातारे झालात तरी दुखणार नाहीत हाडं

Eggshell Powder Bone Density: अंडी खाणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. अंड्याचे अनेक फायदे आहेत. पण अंड्याची एक गोष्ट अशी आहे जिचा फायदा नसल्याने ती फेकून दिली जाते. त्याबद्दल जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Jan 19, 2026, 09:16 PM IST
twitter
1/9

Eggshell Powder Calcium Benefits: अंडी आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जातात, म्हणूनच लोक ती भरपूर खातात. पण अंडी खाताना त्याचे कवच फेकले जातात. पण अंड्याच्या कवचाला कॅल्शियमचा सर्वात स्वस्त आणि प्रभावी नैसर्गिक स्रोत मानले जाते. बहुतेक लोक ती कचऱ्यात फेकून देतात, परंतु योग्यरित्या वापरल्यास ते हाडांच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात.   

twitter
2/9

बाजारात तयार अंड्याच्या कवचाची पावडर उपलब्ध आहे, परंतु ती घरी देखील तयार करता येते. त्याबद्दल जाणून घ्या.   

twitter
3/9

अंड्याचं कवच नेमकं काय असतं?

अंड्याचे कवच हे अंड्याचा कठीण बाह्य थर आहे, जो बहुतेक कॅल्शियम कार्बोनेटने बनलेला असतो. त्यात प्रोटीन्स आणि इतर मिनरल्स देखील कमी प्रमाणात असतात. कॅल्शियम हे मजबूत हाडे आणि दातांसाठी सर्वात आवश्यक मानले जाणारे खनिज आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की कोंबडीच्या अंड्याचे कवच अंदाजे 40 टक्के कॅल्शियमने बनलेले असते, म्हणजे फक्त एक ग्रॅम अंड्याचे कवच लक्षणीय प्रमाणात कॅल्शियम प्रदान करते.

twitter
4/9

कॅल्शियम सप्लिमेंट म्हणून ते किती प्रभावी आहे?

PubMed indexed studies ने प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, अंड्याच्या कवचामधील कॅल्शियम कार्बोनेट बहुतेक कॅल्शियम सप्लिमेंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्वरूपात असते. अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की अंड्याच्या कवचाची पावडर शरीराद्वारे सामान्य कॅल्शियम सप्लिमेंट्सप्रमाणेच शोषली जाते. काही संशोधनात असंही सूचित केले आहे की अंड्याच्या कवचातील कॅल्शियम शुद्ध कॅल्शियम कार्बोनेट सप्लिमेंट्सपेक्षा शरीरासाठी अधिक फायदेशीर असू शकते, कदाचित कवचामध्ये असलेल्या काही नैसर्गिक प्रथिने आणि संयुगांमुळे. 

twitter
5/9

कॅल्शियम व्यतिरिक्त, अंड्याच्या कवचामध्ये मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, स्ट्रॉन्टियम आणि सेलेनियम सारखी खनिजे देखील असतात, जी हाडांच्या मजबुतीमध्ये भूमिका बजावतात.  

twitter
6/9

ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका देखील कमी होऊ शकतो

Healthline नुसार, यामुळे ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका कमी होऊ शकतो. ऑस्टियोपोरोसिस हा एक आजार आहे ज्यामध्ये हाडे कमकुवत होतात आणि फ्रॅक्चरचा धोका वाढतो. वृद्धत्व हे एक प्रमुख कारण आहे, परंतु दीर्घकालीन कॅल्शियमची कमतरता देखील त्यात योगदान देऊ शकते. 

twitter
7/9

काही अभ्यासात असे आढळून आले आहे की व्हिटॅमिन डी आणि मॅग्नेशियमसह अंड्याच्या कवचाचे कॅल्शियम घेतल्याने रजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये हाडांच्या खनिज घनतेत सुधारणा होते. काही प्रकरणांमध्ये, ते मानक कॅल्शियम पूरकांपेक्षाही अधिक प्रभावी होते.  

twitter
8/9

कोणती खबरदारी घेणे आवश्यक?

जर अंड्याचं कवच योग्यरित्या तयार झालं असेल तर ते सुरक्षित मानलं जातं. तथापि, मोठे तुकडे गिळणे धोकादायक असू शकते, म्हणून ते नेहमी बारीक पावडरमध्ये वापरावे. शिवाय, अंड्याच्या कवचांमध्ये साल्मोनेलासारखे बॅक्टेरिया असू शकतात. म्हणून, अंडी वापरण्यापूर्वी ते पूर्णपणे उकळणे महत्वाचे आहे.

twitter
9/9

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा

पुढील अल्बम

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा

Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा 8
सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला

सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला 8
सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या &#039;या&#039; मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का?

सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या 'या' मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का?

सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या 'या' मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का? 8
Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!

Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!

Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं! 8