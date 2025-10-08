English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू नाही तर महाराष्ट्रासह भारतातील 'या' छोट्या शहरांमध्ये मिळत आहेत सर्वात जास्त नोकऱ्या; नागपूरचे नाव जास्त चर्चेत

जाणून घेऊया महाराष्ट्रासह भारतातील कोणत्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी निर्माण होत आहेत. 

Vanita Kamble | Oct 08, 2025, 07:33 PM IST
New Job Opportunities small cities :  दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरूमध्ये काम करण्याचे स्वप्न अनेक तरुण तरुणी पाहतात. यातील अनेकांची स्वप्ने पूर्ण होतात, तर काही अपूर्ण राहतात. अशातच आता एका अहवालाने नोकरी शोधणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.  पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू नाही तर महाराष्ट्रासह भारतातील छोट्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. 

पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू या सारख्या भारतातील मेट्रो सिटीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. मात्र, आता महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक छोट्या शहरांनी या मट्रो सिटींमा मागे टाकले आहे. या छोट्या शहरांमध्ये नोकरीच्या संधी वाढत आहेत. या संदर्भातील एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. 

या अहवालातून स्पष्टपणे दिसून येते की भारतातील लहान आणि मध्यम शहरे वेगाने रोजगाराची नवी केंद्रे बनत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि रोजगाराच्या संधींसाठी नवीन आशा निर्माण होतात. 

सणासुदीच्या काळात विक्री आणि विपणन क्षेत्रात वर्षानुवर्षे 5 टक्के वाढ झाली, त्यानंतर ग्राहक सेवा आणि ऑपरेशन्समध्ये 4 टक्के वाढ झाली. सर्जनशील आणि मीडिया क्षेत्रातही 4 टक्के वाढ झाली, तर तंत्रज्ञान आणि उत्पादन भूमिका स्थिर राहिल्या. याव्यतिरिक्त, वित्त आणि लेखा क्षेत्रात थोडीशी वाढ झाली.  

 आयटी, बँकिंग, मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील नोकऱ्यांना मागणी राहिली, तर तंत्रज्ञान, वित्त आणि मार्केटिंग व्यावसायिकांची गरजही कायम राहिली.  

 दिल्ली-एनसीआर, मुंबई आणि बंगळुरू सारख्या महानगरांमध्येही रोजगार वाढ झाली, परंतु हा दर 14 टक्के पर्यंत मर्यादित राहिला. 

फाउंडिटच्या मार्केटिंगच्या उपाध्यक्षा अनुपमा भीमराजका म्हणाल्या की, महानगरीय क्षेत्रे वाढत असताना, गैर-महानगरीय क्षेत्रांनी रोजगाराच्या संधींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे बदल विकेंद्रित आणि वैविध्यपूर्ण रोजगाराच्या परिदृश्याकडे निर्देशित करते, ज्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आणखी संधी उपलब्ध होतात.  

अहवालात असे म्हटले आहे की ई-कॉमर्स वेअरहाऊसिंग, रिटेल विस्तार, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि सणासुदीच्या काळात होणारे पर्यटन जसे की कुंभ मेळा यामुळे या लहान शहरांमध्ये रोजगार वेगाने वाढला आहे. 

अहवालानुसार, जयपूर, लखनौ, इंदूर, कोइम्बतूर, भुवनेश्वर, कोची, सुरत, नागपूर आणि चंदीगड यासारख्या टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये सप्टेंबर 2025 पर्यंत नोकऱ्यांमध्ये 21% ची वार्षिक वाढ दिसून आली, जी मोठ्या आणि महानगरांमध्ये दिसून येणाऱ्या 14% वाढीपेक्षा खूपच जास्त आहे.

देशभरातील लहान शहरांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या संदर्भातील एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. 

