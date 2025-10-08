पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू नाही तर महाराष्ट्रासह भारतातील 'या' छोट्या शहरांमध्ये मिळत आहेत सर्वात जास्त नोकऱ्या; नागपूरचे नाव जास्त चर्चेत
जाणून घेऊया महाराष्ट्रासह भारतातील कोणत्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी निर्माण होत आहेत.
New Job Opportunities small cities : दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरूमध्ये काम करण्याचे स्वप्न अनेक तरुण तरुणी पाहतात. यातील अनेकांची स्वप्ने पूर्ण होतात, तर काही अपूर्ण राहतात. अशातच आता एका अहवालाने नोकरी शोधणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पुणे, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू नाही तर महाराष्ट्रासह भारतातील छोट्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.