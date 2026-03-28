जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर ₹70000000000 चा मालक! सचिन, विराट, धोनीच्या एकत्रित संपत्तीच्या दुप्पट पैसा

Richest Cricketer In The World: जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटू कोण? असा प्रश्न विचारला तर सगळ्यात आधी सचिन तेंडुलकरचं नाव तुमच्या तोंडावर येईल. अथवा सक्रीय खेळाडूंपैकी विराट कोहली तुम्हाला आठवेल. फार फारच धोनीचीही तुम्हाला आठवण होईल. या या तिघांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही कैकपट अधिक संपत्ती असलेल्या एक क्रिकेटपटू भारतात आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसले. पण हे खरं आहे. हा क्रिकेटर कोण ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 28, 2026, 03:34 PM IST
सचिन, विराटची संपत्ती अती सामान्य वाटेल एवढा श्रीमंत क्रिकेटपटू

जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटू कोण असा प्रश्न विचारला तर सहाजिकच आपल्यापैकी अनेकजण विराट कोहलीचं किंवा सचिन तेंडुलकरचं नाव घेतील. मात्र या दोघांचीही संपत्ती अती सामान्य वाटेल एवढा श्रीमंत क्रिकेटपटू भारतात होऊ गेला असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.  

तुमचा विश्वास बसणार नाही

विशेष म्हणजे जवळपास दोन तपं क्रिकेटच्या मैदानात घाम गाळणाऱ्या सचिन तेंडुलकर आणि सध्या जाहिरात जगतामध्ये अव्वल स्थानी असलेल्या विराट कोहलीपेक्षाही हा तरुण क्रिकेटर हजार कोटींची मालक आहे, असं सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण हे खरं आहे.

धोनीची एकूण संपत्ती

भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीची एकूण संपत्ती एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.

विराट कोहलीची संपत्ती किती?

सध्या केवळ एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये खेळणारा विराट कोहली हा श्रीमंत क्रिकेटपटूंच्या यादीत असून त्याच्याकडे 1 हजार 50 कोटींची संपत्ती आहे.  

तेंडुलकरकडे 1440 कोटींची संपत्ती

आपल्या फलंदाजीने अनेक गोलंदाजांना धडकी भरवणाऱ्या सचिन तेंडुलकरकडे 1440 कोटींची संपत्ती आहे.

70 हजार कोटींची संपत्ती

मात्र आपण ज्या क्रिकेटपटूबद्दल बोलतोय त्याच्याकडे तब्बल 70 हजार कोटींची संपत्ती आहे असं सांगितल्यास तुम्ही नक्कीच तोंडात बोटं घातल्याशिवाय राहणार नाही.  

22 व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्त

अधिक थक्क करणारी बाब म्हणजे हा खेळाडू वयाच्या 22 व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. तो सध्या वेगळ्याच क्षेत्रात कार्यरत असून तिथे यश संपादन करतोय.  

या खेळाडूचं नाव काय?

आपण एवढा वेळ ज्या खेळाडूबद्दल बोलतोय त्याचं नाव आहे, आर्यमान बिर्ला!

या मुलाचे वडील कोण?

नावावरुन अंदाज आलाच असेल की आर्यमान बिर्ला हा उद्योजक कुमार मंगलम बिर्लांचा पुत्र आहे.

मध्य प्रदेशच्या संघाकडून खेळला

आर्यमान मध्य प्रदेशच्या संघाकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळला आहे. 

2018 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला

त्यानंतर आर्यमान 2018 मध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या संघाकडून इंडियन प्रिमिअर लगीमध्येही खेळला.

आरसीबी संघाची मालकी

आज आर्यमान आणि त्याच्या वडिलांची कंपनी आरसीबी संघाची मालकी मिळवण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यांनी पार्टनरशीपमध्ये या संघाची मालकी घेतली आहे. 16706 कोटी रुपयांना हा संघ आर्यमानच्या कंपनीने विकत घेतलाय.

क्रिकेटचं मैदान कायमचं सोडून...

वयाच्या 22 व्या वर्षी आर्यमानने क्रिकेटचं मैदान कायमचं सोडून उद्योग जगतामध्ये आपल्या वडिलांनी उभं केलेलं औद्योगिक साम्राज्य सांभाळण्याचा निर्णय घेतला आणि तो क्रिकेटमधून निवृत्त झाला.

70 हजार कोटी रुपयांचा मालक

मात्र आजही त्याला जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटू म्हणून ओळखलं जातं कारण त्याच्याकडील एकूण संपत्ती ही 70 हजार कोटी रुपये इतकी आहे.

श्रीमंत लोक तुम्हाला नाही सांगणार कमाईचं सिक्रेट, कोट्यधीश बनण्यासाठी आजपासून लावा 'या' सवयी; नाहीतर राहाल मागे!

