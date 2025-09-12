English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना वंदे भारत, ना राजधानी-शताब्दी...; पण ही ट्रेन बनली भारतातील सुपरफास्ट रेल्वे, एसी कोचचं भाडं फक्त...

भारतातील ट्रॅकवर एक नवीन वेगाचा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. देशातील सर्वात वेगवान ट्रेनचा किताब वंदे भारत किंवा राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेसकडे नसून नमो भारत ट्रेनला आता देण्यात आले आहे. ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठला जोडत आहे आणि प्रवाशांना प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली (RRTS) चा एक नवीन अनुभव देत आहे.

Mansi kshirsagar | Sep 12, 2025, 06:01 PM IST
 आत्तापर्यंत वंदे भारत आणि गतिमान एक्स्प्रेससारख्या ट्रेन या सुपरफास्ट समजल्या जायच्या. मात्र रेल्वेने जून 2024 मध्ये जारी केलेल्या माहितीनुसार, या ट्रेनची स्पीड लिमीट 130 किमी प्रतितास करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे नमो भारत ट्रेन खास डिझाइन आणि अत्याधुनिक पद्धतीने 160 किमी प्रतितास धावण्याची मंजुरी मिळाली आहे. 

 ही ट्रेन दिल्लीच्या न्यू अशोक नगर ते मेरठ साउथपर्यंत 55 किमी मार्गावर धावते. हा संपूर्ण मार्ग 82.15 किमी लांबीचा आहे. दिल्लीच्या सराय खां ते यूपीच्या मोदिपुरमपर्यंत 16 स्थानके असणार आहेत. 

 हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर दिल्ली ते मेरठ अंतर फक्त 1 तासांत पार करता येणार आहे. तसंच, ही ट्रेन सर्व स्थानकात थांबणार आहे. 

प्रवाशांच्या सोयीनुसारच व त्यांना परवडणाऱ्या दरातच तिकीट ठेवण्यात आले आहे. स्टँडर्ट कोच एसीचे दिल्ली NCR ते मेरठपर्यंत 150 रुपये असं तिकीट आहे. 

प्रीमियम कोचचे तिकीट 180 ते 225 रुपयांपर्यंत असू शकते. हे तिकिटाचे दर स्थानकांवर अवलंबून आहे. 

हैदराबाद येथे डिझाइन आणि गुजरातच्या सावली येथील अल्स्टॉम फॅक्टरीमध्ये बनवण्यात आलेल्या एरोडायनामिक डिझाइन, ऑटोमॅटिक ट्रॅन प्रोटेक्शन (ATP), कंट्रोल (ATC) आणि ऑपरेशन (ATO) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. 

 ट्रेन 6 कोचची असून प्रत्येत 15 मिनिटांनी धावणार आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी ही ट्रेन तयार करण्यात आली आहे. 

ऑक्टोबर 2023मध्ये 17 किमी प्रायोरिटी सेक्शन लाँच झाल्यानंतर आत्तापर्यंत 1.5 कोटीहून अधिक लोकांनी या सेवेचा फायदा घेतला आहे. याच रेल्वे मार्गावर मेरठ मेट्रोदेखील इंटीग्रेट करण्यात आले आहे. ज्यामुळं शहर आणि बाहेरच्या प्रवाशांनाही प्रवास करणे सोप्पे व आरामदायी होईल. 

