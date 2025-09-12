ना वंदे भारत, ना राजधानी-शताब्दी...; पण ही ट्रेन बनली भारतातील सुपरफास्ट रेल्वे, एसी कोचचं भाडं फक्त...
भारतातील ट्रॅकवर एक नवीन वेगाचा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. देशातील सर्वात वेगवान ट्रेनचा किताब वंदे भारत किंवा राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेसकडे नसून नमो भारत ट्रेनला आता देण्यात आले आहे. ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठला जोडत आहे आणि प्रवाशांना प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली (RRTS) चा एक नवीन अनुभव देत आहे.
