English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Monthly Horoscope : पुढचे 30 दिवस भाग्याचे कि टेन्शनचे? नोव्हेंबर महिना तुमच्यासाठी कसा जाणार? पाहा मेष ते मीन मासिक राशीभविष्य

November 2025 Monthly Horoscope : बघता बघता 2025 मधील ऑक्टोबर महिना पण संपला. आता या वर्षाचे शेवटचे दोन महिने शिल्लक आहे. अशात नोव्हेंबर महिना हा सुखाचा की टेन्शनचा कसा असेल हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांना असते. अशात ज्योतिषतज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी नोव्हेंबर महिनाचे राशीनुसार भाकीत सांगितले आहेत. ग्रह आणि नक्षत्रांची स्थितीनुसार मेष ते मीन राशीसाठी नोव्हेंबर महिना कसा असेल जाणून मासिक राशीभविष्य   

Neha Choudhary | Oct 31, 2025, 02:15 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

   या राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना उतार चढावा असेल. महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही अनपेक्षित आव्हानांचा सामना करावा लागले. या काळात तुम्हाला तुमचा राग आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. जर तुम्ही असे करण्यात यशस्वी झालात तर तुम्हाला अपेक्षित फायदे प्राप्त होतील. इतरांकडून मिळालेली मदत तुमची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. महिन्याच्या मध्यात तुमचे जीवन एका वळणावर येऊन ठेपणार आहे. जर तुम्ही बराच काळ नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग वेळ आहे. मात्र वेळ आणि पैशाची कमतरता तुम्हाला जाणवणार आहे. अनियमित वेळापत्रक आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे तुम्हाला आरोग्य समस्यांनाही तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या काळात व्यावसायिकांना त्यांच्या स्पर्धकांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवणे किंवा इतर कोणत्याही उपक्रमात पैसे गुंतवणे करु नका, अन्यथा असे केल्याने मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. या लोकांनी प्रेमसंबंधात कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, अन्यथा त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रियकराशी गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण जाणवेल. आनंदी वैवाहिक जीवन टिकवण्यासाठी, तुमच्या जोडीदाराच्या आणि सासरच्या लोकांच्या भावनांचा आदर करणे हिताचे ठरेल. 

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

  नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला अनपेक्षित मोठे खर्च या लोकांच्या आर्थिक बजेटमध्ये व्यत्यय आणू शकतात. या काळात, तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित एखाद्या गोष्टीची चिंता असणार आहे. तुम्हाला करिअर, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक कारणांसाठी लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास करावा लागणार आहे. प्रवास थकवणारा आणि अपेक्षेपेक्षा कमी फलदायी असणार आहे. परदेशात व्यवसाय करणाऱ्या किंवा तिथे करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी महिन्याचा दुसरा आठवडा भाग्यवान ठरणार आहे. या लोकांना या काळात चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. महिन्याच्या मध्यात व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कोणत्याही समस्या टाळण्यासाठी सर्व कागदपत्रे पूर्ण तपासून घ्या. जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करताना किंवा विकताना,  सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक हाताळा,  नाहीत तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. महिन्याच्या मध्यात तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट प्रयत्नात लक्षणीय यश मिळणार आहे. पण यशाचा उत्साह तुमच्यावर येऊ देऊ नका किंवा तुमच्या प्रियजनांकडे दुर्लक्ष करू नका. नोकरी करणाऱ्या आणि व्यावसायिक दोघांसाठीही हा काळ अत्यंत शुभ राहणार आहे. प्रेमसंबंधांबद्दल, या महिन्यात तुम्ही भावनांमध्ये वाहून जाणे आणि तुमच्या स्थापित नात्यात दुरावा निर्माण करणारे काहीही करु नका. तुमच्या जोडीदाराशी विनोद करताना, त्यांची थट्टा करु नका अन्यथा तुमच्या नात्यावर नकारात्मक परिणाम होईल. जर तुम्ही लग्नाचा विचार करत असाल तर या महिन्यात तुमचे कुटुंब तुम्हाला हिरवा कंदील देईल. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे. 

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांनी नोव्हेंबरमध्ये कोणतेही काम लांबणीवर टाकणे किंवा पुढे ढकलू नयेत. कारण यामुळे त्यांचे आधीच पूर्ण झालेले प्रयत्न खराब होण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला शहाणपणाने पैसे खर्च करावे लागणार आहे. कारण यामुळे तुमचे बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. भविष्यात पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागू शकतो म्हणून आश्वासने कोणाला देऊ नका. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी कामावर लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहा. कोणत्याही योजना पूर्ण होण्यापूर्वी त्या उघड करणे किंवा त्यांची प्रशंसा करु नका.  कारण तुमचे विरोधक त्यांना अडथळा आणू शकतात. महिन्याच्या मध्यात, तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याची काळजी वाटणार आहे. कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला नैराश्य येणार आहे. या काळात, काळजीपूर्वक गाडी चालवा आणि तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा परीक्षा आणि स्पर्धांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भाग्यवान ठरणार आहे. त्यांना काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. तुम्हाला जवळच्या मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, तुम्हाला घरातील कामे करण्यासाठी खूप धावपळ करावी लागणार आहे. व्यवसायिकांना बाजारात अडकलेले पैसे काढण्यात काही अडचणी येईल. प्रेमसंबंध सामान्य असणार आहे. तुमचा जोडीदार जीवनातील सर्व समस्या सोडवण्यास मदत होणार असून वैवाहिक जीवन आनंदी असणार आहे. 

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

  या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना शुभलाभ घेऊन आला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला नोकरी करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण होणार आहेत. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित नफा मिळणार असला तरी खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त राहणार आहे. या काळात घराच्या नूतनीकरणावर किंवा चैनीच्या वस्तूंवर जास्त पैसे खर्च होणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात लांब पल्ल्याच्या कारकिर्दीत किंवा व्यवसायाच्या सहलीचा योग आहे. प्रवास आनंददायी राहणार असून इच्छित यश मिळणार आहे. प्रवासादरम्यान, तुमचे प्रभावशाली लोकांशी संबंध निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे भविष्यात लक्षणीय फायदे होणार आहेत. सत्तेत आणि सरकारमध्ये असलेल्यांसाठी हे एक महत्त्वपूर्ण यश ठरणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना इच्छित पद किंवा जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. परीक्षा आणि स्पर्धांची तयारी करणाऱ्यांना महिन्याच्या मध्यात चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. परदेशात करिअर किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना इच्छित यश मिळणार आहे. महिन्याचा उत्तरार्ध नोकरी करणाऱ्यांसाठी शुभ ठरणार आहे. कामावर तुमचा आदर वाढणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येणार असून व्यवसायातून इच्छित नफा मिळणार आहे. हा महिना प्रेमसंबंधांसाठी अनुकूल ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. महिन्याच्या मध्यात अविवाहितांसाठी लग्नाचे नियोजन करणार आहात. वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत आनंददायी क्षण घालवण्याची आणि प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. किरकोळ समस्या सोडल्या तर तुमचे आरोग्य सामान्य राहणार आहे. पण तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

  या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना मागील महिन्यापेक्षा अधिक शुभ आणि यशस्वी सिद्ध होणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित सहली आनंददायी ठरणार आहेत. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होणार असून, ज्यामुळे तुम्हाला खूप उत्साह वाटणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या महिन्यात तुम्हाला देश आणि परदेशातून प्रचंड पाठिंबा मिळणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तुमची भेट एका प्रभावशाली व्यक्तीशी होणार आहे. ज्याचा फायदा भविष्यात महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभाचा स्रोत होणार आहे. हा काळ नोकरदार महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण यश किंवा कामगिरी घेऊन येणार आहे. ज्यामुळे समाजात आणि घरात त्यांचा आदर वाढणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, तुमचा जोडीदार किंवा प्रेम जोडीदार तुमचे ध्येय किंवा उद्दिष्टे साध्य करण्यात खूप मदत होणार आहे. महिन्याच्या मध्यात, तुम्हाला घर आणि वाहनांशी संबंधित समृद्धी अनुभवायला मिळणार आहे. जमीन आणि इमारतीच्या बाबतीत निर्णय अनुकूल असणार आहे. कमिशनवर काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप शुभ आणि यशस्वी ठरणार आहे. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, परीक्षा आणि स्पर्धांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासापासून लक्ष विचलित होण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांवर आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. प्रेमसंबंधांसाठी हा महिना खूप शुभ राहणार आहे. जर तुम्ही एखाद्याला तुमचे प्रेम व्यक्त करण्याचा विचार करत असाल,  त्यासाठी ही योग वेळ आहे. ज्यांच्याशी आधीच प्रेमसंबंध आहेत त्यांना विश्वास आणि सुसंवाद वाढणार आहे. वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे. हंगामी आजारांपासून सावध रहा.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

      नोव्हेंबर महिना या राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित महिना असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना महिन्याच्या सुरुवातीला कामाचा ताण वाढणार आहे. त्यांना त्यांचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहे. काही घरगुती समस्या तुमच्या वैयक्तिक जीवनात मोठी चिंता निर्माण करणार आहे. या काळात, तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या ज्येष्ठ सदस्याच्या आरोग्याबद्दल थोडेसे काळजी वाटणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांसह किंवा जवळच्या मित्रांसह तीर्थयात्रेला जाण्याची संधी देखील मिळणार आहे. महिन्याच्या मध्यात अनपेक्षित मोठे खर्च तुम्हाला आर्थिक चिंतेत टाकणार आहे. पण, हितचिंतक आणि शुभचिंतकांच्या मदतीने तुम्ही या समस्यांवर मात करणार आहात. महिन्याच्या दुसऱ्या सहामाहीत, कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने केलेली मोठी कामगिरी घरात आनंद आणणार आहे. या काळात, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याच्या संधी मिळणार आहे. व्यवसायात इच्छित नफा मिळेल आणि विस्तार योजना यशस्वी होणार आहेत. किरकोळ समस्या सोडल्या तर, तुमचे आरोग्य सामान्य राहणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, नोव्हेंबर कन्या राशीसाठी शुभ ठरणार आहे. महिन्याच्या शेवटी तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला एक आश्चर्यकारक भेट मिळणार आहे. वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार आहे

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

  या लोकांसाठी नोव्हेंबरची सुरुवात आपला वेळ आणि पैसा दोन्ही हुशारीने खर्च करावा असा सल्ला देते. या काळात अनपेक्षित मोठे खर्च तुमचे बजेट बिघडवणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांचे काम इतरांवर सोपवणे टाळावे, कारण चुका किंवा वेळेवर कामे पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने त्यांच्या बॉसचा राग येऊ शकतो. या काळात, घरी आणि परदेशात नातेवाईकांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे निराशा वाटणार आहे. जर तुम्ही भागीदारीत असाल तर पुढे जाण्यापूर्वी गोष्टी स्पष्ट करणे चांगले राहणार आहे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. हंगामी किंवा जुनाट आजारांमुळे तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक ताण येईल. महिन्याच्या मध्यात, नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना इच्छित ठिकाणी बदली किंवा जबाबदारी मिळणार आहे. प्रलंबित किंवा रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठांसोबत जवळून काम करावे लागणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, परदेशात करिअर आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळणार आहे. कमिशन आणि वित्त क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप शुभ राहणार आहे. महिन्याच्या शेवटी आर्थिक समस्या उद्भवणार आहे. या महिन्यात कोणीतरी तुमच्या प्रेम जीवनात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होईल. म्हणून, तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगा आणि तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करु नका. वादविवाद करण्याऐवजी चर्चेद्वारे कोणतेही गैरसमज दूर करा. तुमच्या जोडीदाराचे आरोग्य हे चिंतेचे एक प्रमुख कारण राहणार आहे. हंगामी किंवा अ‍ॅलर्जीक आजारांपासून सावध रहा.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

  या लोकांना या महिन्यात त्यांच्या आरोग्याकडे आणि नातेसंबंधांकडे बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता राहणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला हंगामी किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे शारीरिक आणि मानसिक ताण जाणवणार आहे. आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा तुम्हाला हॉस्पिटलच्या पायऱ्या चढावा लागतील. या काळात, तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्या. व्यावसायिकांना मोठे चढ-उतार पाहावे लागू शकते. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात चैनीच्या वस्तूंवर जास्त पैसे खर्च केल्याने तुमचे बजेट बिघडेल. महिन्याच्या मध्यभागी, तुम्हाला तुमच्या प्रतिमेकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. ते टिकवून ठेवण्यासाठी, लोकांशी चांगले वागावे आणि चुकूनही त्यांची थट्टा करणे टाळावे. या काळात, छोट्या गोष्टी किंवा लोकांपासून मोठे व्यवहार करुन नका. तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तसेच, जे तुमची प्रतिमा किंवा तुमचे काम सतत खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांच्यापासून सावध रहा. नोकरी करणाऱ्यांसाठी महिन्याचा उत्तरार्ध शुभ राहणार आहे. तुमच्या योजना यशस्वी झाल्यास वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघेही तुमची प्रशंसा करणार आहेत. व्यवसायात इच्छित नफा मिळणार आहे. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा महिना तुमच्यासाठी मिश्रित असणार आहे. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत तुमच्या जोडीदाराला भेटताना काही अडथळे येणार आहेत, पण महिन्याच्या मध्यापासून परिस्थिती बदलेल आणि तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे संबंध सुधारणार आहेत. तुम्ही एकत्र चांगला वेळ घालवणार आहोत. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी असणार आहे. कठीण काळात, तुमचा जोडीदार सावलीसारखा तुमच्यासोबत असणार आहे. 

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

    नोव्हेंबर महिना या राशीसाठी संकट आणि संधी दोन्ही घेऊन येतो, पण तुमच्या बुद्धीने तुम्ही प्रत्येक संकटाला चांगल्या संधीत बदलणार आहात. महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला चांगल्या करिअर आणि व्यवसायाच्या संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुमचा शोध पूर्ण होणार आहे. आधीच नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा कामावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. या काळात निरोगी दिनचर्या आणि आहार ठेवावा लागणार आहे.  अन्यथा तुम्हाला रुग्णालयात जावे लागू शकते. महिन्याच्या मध्यात तुम्हाला कर्ज, आजार आणि शत्रूंपासून सावध राहावे लागणार आहे. कामावरील गुप्त शत्रू तुमचे काम खराब करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या काळात वाद टाळा. या काळात तुम्हाला अनपेक्षित मोठे खर्च येणार आहे.  ज्यामुळे तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना त्यांच्या स्पर्धकांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. पण ही परिस्थिती जास्त काळ टिकणार नाही आणि महिन्याच्या दुसऱ्या सहामाहीत तुमचा व्यवसाय पुन्हा रुळावर येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारात अडकलेले तुमचे पैसे देखील अनपेक्षितपणे सोडले जाणार आहेत. व्यवसाय विस्ताराच्या योजना यशस्वी होताना दिसणार आहेत. पण, तुम्ही धोकादायक गुंतवणूक टाळली पाहिजे. तुमच्या प्रेम जीवनाबाबत, या महिन्यात तुम्हाला सावधगिरीने पुढे जावे लागणार आहे.  अन्यथा परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या मध्यात, एखादा तृतीयपंथी तुमच्या प्रेम जीवनात समस्या किंवा गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. पुढाकार घ्या आणि चर्चेद्वारे अशा समस्या सोडवा. तुमच्या वैवाहिक जीवनात, तुमच्या जोडीदारासोबत प्रेम आणि सुसंवाद कायम राहणार आहे. पण, त्यांच्या आरोग्याबद्दल थोडी चिंता राहणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

  या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना आनंद आणि दुःखाचे मिश्रण घेऊन आला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला जमीन आणि मालमत्तेच्या बाबतीत अनुकूल निर्णय घेतल्यास सुटकेचा नि:श्वास सोडणार आहात. परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही हा काळ खूप शुभ ठरणार आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला त्यांच्या मेहनतीचे अपेक्षित परिणाम त्यांना मिळणार आहे. जर तुम्ही परदेशात करिअर करण्याचा किंवा परदेशात व्यवसाय करण्याचा विचार करत असाल तर सर्व अडथळे दूर होणार आहेत. काही महत्त्वपूर्ण कामगिरीमुळे केवळ कामावरच नव्हे तर तुमच्या कुटुंबातही तुमचा आदर वाढणार आहे. महिन्याच्या मध्यात तुम्हाला काही आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.  ज्यासाठी रुग्णालयात जाण्याची गरज भासणार आहे. या काळात हंगामी आजारांपासून सावध रहा. या काळात तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित काही चिंतांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, नशीब पुन्हा एकदा तुमच्या बाजूने असणार आहे. एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या मदतीने तुम्ही सत्ता आणि सरकारशी संबंधित प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. या काळात, तुम्हाला कामावर तुमच्या वरिष्ठांकडून आणि घरी कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. महिन्याच्या शेवटी तुम्हाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात धोकादायक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा पैसे उधार देऊ नका. तुमचे प्रेम जीवन गोड आणि आंबट वादांनी भरलेले राहणार आहे. महिन्याच्या मध्यात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून एक आश्चर्यकारक भेट मिळणार आहे. विवाहित जोडप्यांना प्रेम आणि सुसंवाद अनुभवायला मिळणार आहे. 

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या लोकांना त्यांच्या करिअर, व्यवसाय आणि अभ्यासात काही अडथळे आणणार आहे. परीक्षा आणि स्पर्धांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित करणारे ठरणार आहे.  तर नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांच्या रागाचा सामना करावा लागणार आहे. या काळात, तुमचे काम पुढे ढकलणे किंवा ते दुसऱ्यावर सोपवू नका. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, मुलांशी संबंधित समस्या तुम्हाला मोठी चिंता निर्माण करणार आहे. या काळात, लहान भावंडांशी मतभेद किंवा वाद होऊ शकतात. पण, कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्याच्या मदतीने, तुम्ही परिस्थिती व्यवस्थापित करणार आहात. कौटुंबिक समस्येवर तोडगा काढण्यात यशस्वी होणार आहात. महिन्याचा उत्तरार्ध पहिल्या सहामाहीपेक्षा थोडा अधिक आरामदायी राहणार आहे. महिन्याच्या मध्यापासून, तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळेल. कामावर तुम्हाला वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना इच्छित पद किंवा मोठी जबाबदारी मिळणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून एखादी लक्झरी वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या काळात तुमची इच्छा पूर्ण होणार आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येणार आहे. पण, तुमच्या यशामुळे अहंकार टाळा, कारण तुमचे सहकारी तुमच्यापासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर महिना तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. सर्व अडथळे दूर होणार आहेत. तुमच्या जोडीदारासोबत प्रेम आणि सुसंवाद राहणार आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी नांदणार आहे. महिन्याच्या मध्यात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत लांबच्या प्रवासाला जाणार आहात.

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या लोकांना कामावर मोठा ताण असणार आहे. तुमचे ध्येय वेळेवर साध्य करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहे. नोकरदार महिलांना घर आणि कामाचे संतुलन राखण्यात काही अडचणी येणार आहेत. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वादांमुळे कोर्टात जावे लागणार आहे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात, केवळ तुमचे स्वतःचेच नाही तर कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्याचे आरोग्य देखील चिंतेचे कारण राहणार आहे. या काळात हंगामी किंवा जुनाट आजारांच्या पुनरावृत्तीपासून सावध रहा. व्यवसायिकांनी पैसे गुंतवण्यापूर्वी किंवा व्यवसाय वाढवण्यापूर्वी त्यांच्या हितचिंतकांचा सल्ला नक्की घ्या. परीक्षा आणि स्पर्धांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महिन्याच्या मध्यात चांगली बातमी मिळणार आहे. पत्रकारिता, संशोधन इत्यादी क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांसाठीही हा काळ शुभ ठरणार आहे. पण, तुमचे सर्वोत्तम साध्य करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचा वेळ आणि ऊर्जा व्यवस्थापित करावी लागणार आहे. या काळात कोणतेही संघर्ष टाळा, अन्यथा तुमचे यश धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्हाला कामावर वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांशीही संवाद साधावा लागणार आहे. जर तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय करत असाल तर इतरांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. आर्थिक व्यवहार मिटवल्यानंतरच पुढे जाऊ शकणार आहात. या काळात गाडी काळजीपूर्वक चालवा, कारण दुखापत होण्याची शक्यता आहे. प्रेम संबंधांच्या बाबतीत, नोव्हेंबरमध्ये तुम्हाला काळजीपूर्वक पुढे जावे लागणार आहे. जर तुम्ही तुमचे प्रेम एखाद्याला व्यक्त करण्याचा विचार करत असाल तर घाई करण्याऐवजी योग्य वेळेची वाट पहा. जर तुम्ही आधीच नातेसंबंधात असाल तर तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करू नका. नोव्हेंबरच्या मध्यात तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. वाद घालण्याऐवजी, चर्चेद्वारे परिस्थिती सोडवण्याचा प्रयत्न करा. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

सेमी फायनल जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 20 कोटींचं बक्षीस, फायनल जिंकल्यावर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम कीती?

पुढील अल्बम

सेमी फायनल जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 20 कोटींचं बक्षीस, फायनल जिंकल्यावर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम कीती?

सेमी फायनल जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 20 कोटींचं बक्षीस, फायनल जिंकल्यावर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम कीती?

सेमी फायनल जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 20 कोटींचं बक्षीस, फायनल जिंकल्यावर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम कीती? 8
पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी...; आता &#039;इतक्या&#039; कोटींची मालकीण आहे जेमिमा रॉड्रिग्स

पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी...; आता 'इतक्या' कोटींची मालकीण आहे जेमिमा रॉड्रिग्स

पहिलं प्रेम सोडून केली क्रिकेटची निवड, 18 व्या वर्षी...; आता 'इतक्या' कोटींची मालकीण आहे जेमिमा रॉड्रिग्स 8
सेमी फायनलमध्ये भारताच्या लेकींनी लावली रेकॉर्डची माळ, अशी कामगिरी करणारा पहिला संघ

सेमी फायनलमध्ये भारताच्या लेकींनी लावली रेकॉर्डची माळ, अशी कामगिरी करणारा पहिला संघ

सेमी फायनलमध्ये भारताच्या लेकींनी लावली रेकॉर्डची माळ, अशी कामगिरी करणारा पहिला संघ 8
तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांना शिकवलं जाणार &#039;हे&#039; जगात भारी तंत्रज्ञान; कधीपासून होणार हा मोठा बदल?

तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांना शिकवलं जाणार 'हे' जगात भारी तंत्रज्ञान; कधीपासून होणार हा मोठा बदल?

तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांना शिकवलं जाणार 'हे' जगात भारी तंत्रज्ञान; कधीपासून होणार हा मोठा बदल? 8