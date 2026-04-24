English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
ऑफिसला जाताजाता तुम्हाला करता येईल आर्थिक कमाई; सरकारचा मास्टर प्लॅन पाहिला का?

Now You Car Earn While Going To Office: तुम्हाला ऑफिसला जाताजाताही पैसे कमवता येतील असं सांगितलं तर? खरं तर हे वाक्य ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आणि काहीतरीच काय असंही तुम्ही म्हणाल. पण हे लवकरच शक्य होईल असं वाटतं आहे. यासंदर्भात सरकार एक वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. नेमका हा निर्णय काय आणि यामधून कशी कमाई करता येईल जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Apr 24, 2026, 10:02 AM IST
twitter
1/9

ऑफिसला जाताना पैसे कमवण्याची सुवर्ण संधी; नेमकं करायचंय काय?

maharashtraebikenews

तुम्हाला घरुन ऑफिसला जाता जाता पैसे कमवता येतील असं सांगितलं तर अनेक प्रश्न पडतील. पण खरोखरच लवकर अशी शक्यता सत्यात येईल असं चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकार यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय काय? कोणाला करता येईल ही कमाई? यासाठी अटी-शर्थी काय आहेत? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती...

twitter
2/9

अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण होणार

maharashtraebikenews

राज्यातील खासगी ई बाईकधारकांना ई-बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी तात्पुरता परवाना देण्याच्या तयारीत परिवहन विभाग आहे. तो दैनिक किंवा साप्ताहिक स्वरूपात नूतनीकरण करता येणार असून, त्यासाठी प्रति-दिवस शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी इलेक्ट्रिक बाईक असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आता ऑफिसला जाता जाताही कमाई करता येणार आहे.

twitter
3/9

नेमका कायदा कोणता?

maharashtraebikenews

4 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम 2025' अधिसूचित केले. त्यानुसार बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी खासगी दुचाकीची परिवहन संवर्गात नोंदणी आणि पिवळी नंबरप्लेट अनिवार्य आहे.   

twitter
4/9

हजारो चालकांसाठी ही अट अडथळा

maharashtraebikenews

मात्र, पार्टटाईम स्वरूपात काम करणाऱ्या हजारो चालकांसाठी ही अट अडथळा ठरत असल्याने आता पांढऱ्या नंबरप्लेटवरील खासगी बाईकनाही अटींसह प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.   

twitter
5/9

चालकांकडून यापूर्वी नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली

maharashtraebikenews

ई-बाईक खरेदीचा वाढता खर्च लक्षात घेता चालकांकडून यापूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर तोडगा म्हणून अधिक लवचिक आणि परवडणारा पर्याय देण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.

twitter
6/9

चालकांना दैनिक किंवा साप्ताहिक परवाना कसा मिळणार?

maharashtraebikenews

ई-बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दैनंदिन परवान्यांचा कोटा दिला जाईल. संबंधित अॅपवर खासगी बाईकची नोंदणी केल्यानंतर चालकांना दैनिक किंवा साप्ताहिक परवाना मिळू शकतो.

twitter
7/9

किती पैसे आकारता येणार?

maharashtraebikenews

यासाठी शुल्क दर निश्चित केले जाणार आहे. परवाना घेतल्यानंतर सेवा कायदेशीर चौकटीत राहील. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास गिग इकॉनॉमीतील कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.

twitter
8/9

तीन महत्त्वाच्या कंपन्यांचे परवाने अटींची पूर्तता न झाल्याने तात्पुरते रद्द

maharashtraebikenews

सध्या ओला, उबर आणि रॅपीडो या तीन कंपन्यांचे परवाने अटींची पूर्तता न झाल्याने तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, आवश्यक अटी पूर्ण केल्यास त्यांना पुन्हा परवाने देण्यात येणार आहेत.

twitter
9/9

राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत काय झालं?

maharashtraebikenews

राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या 3 बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून, कंपन्यांनी ई-बाईक संवर्गात टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य सोशल मीडिया आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

वर्षभरात ₹7020000000 चा नफा मिळवून देणारा जादूगार! बँकिंग क्षेत्र गाजवतेय 'ही' मराठी व्यक्ती; हा चमत्कार केला कसा?

पुढील अल्बम

