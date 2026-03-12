UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?
सायबर गुन्हेगारांनी मोबाइल क्रमांक हॅक करून पैसे उकळल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येत असतात. अशात आता यूपीआय अॅप्सवरही त्यांचा डोळा असल्याची बातमी समोर आली आहे.
Manali Sagvekar | Mar 12, 2026, 10:43 AM IST
UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका?
Cyber Attack On UPI Apps?: आजच्या आधुनिक काळात पैशांच्या व्यवहारासाठी प्रत्येकजण युपीआय अॅपचा वापर करत आहे. पण याचे जितके फायदे आहेत तितके तोटेही आहेत. यूपीआय अॅप बँक खात्याशी जोडलेला असतो. सिक्युरिटी पिनच्या मदतीने सहजतेने पैसे काढता किंवा कोणालाही पाठवता येतात. सुरक्षितता तर असतेच पण सायबर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यताही असते. अशात आता यूपीआय सुरक्षेला धोका असण्याची बातमी समोर येत आहे.
