Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?

UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?

सायबर गुन्हेगारांनी मोबाइल क्रमांक हॅक करून पैसे उकळल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येत असतात. अशात आता यूपीआय अॅप्सवरही त्यांचा डोळा असल्याची बातमी समोर आली आहे.   

Manali Sagvekar | Mar 12, 2026, 10:43 AM IST
UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका?

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

Cyber Attack On UPI Apps?: आजच्या आधुनिक काळात पैशांच्या व्यवहारासाठी प्रत्येकजण युपीआय अॅपचा वापर करत आहे. पण याचे जितके फायदे आहेत तितके तोटेही आहेत. यूपीआय अॅप बँक खात्याशी जोडलेला असतो. सिक्युरिटी पिनच्या मदतीने सहजतेने पैसे काढता किंवा कोणालाही पाठवता येतात. सुरक्षितता तर असतेच पण सायबर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यताही असते. अशात आता यूपीआय सुरक्षेला धोका असण्याची बातमी समोर येत आहे.   

सायबर गुन्हे

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

सायबर गुन्हेगार वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत तुमचे बँक खाते हॅक करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अनेकजण या जाळ्यात अडकतातही आणि त्यांचे संपूर्ण खाते रिकामे होते.   

सायबर इंटेलिजन्स फर्म क्लाउडसेक

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

सायबर इंटेलिजन्स फर्म 'क्लाउडसेक'ने एका अहवालामध्ये, आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआय प्रणाली भेदण्यासाठी या सायबर गुन्हेगारांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.   

यूपीआय अॅपची सुरक्षा वैशिष्ट्ये

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

या अहवालात डिजिटस स्कॅम करणारे गुन्हेगार यूपीआय अॅपची सुरक्षा वैशिष्ट्ये हॅक करून आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचे क्लाऊडसेकच्या निरिक्षणात आले आहे.    

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

मात्र, वापरकर्त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. यूपीआयवरील कोणत्याही सायबर हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना अद्दल घडवण्यासाठी उपाय योजना तयार असल्याचे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) सांगितले आहे.  

डिजिटल लुटेरा टूलकिट

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

क्लाऊडसेकच्या वरील अहवालानुसार, टेलिग्राम या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर किमान 20 सक्रिय गट आढळले आहेत, ज्यांमध्ये प्रत्येकी 100हून अधिक सदस्य आहेत. या गटांमध्ये 'डिजिटल लुटेरा' नावाच्या टूलकिटवर चर्चा, वितरण आणि अंमलबजावणी केली जात आहे.  

डिव्हाईस ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये फेरफार

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

'डिजिटल लुटेरा' हे केवळ मालवेअर नसून या टूलकिटच्या मदतीने वापरकर्त्यांच्या डिव्हाईसवर ऑपरेटिंग सिस्टममध्येच फेरफार केला जातो. ज्यामुळे, सिम-बाइंडिंग आणि अॅप सिग्नेबर चेक यांसारख्या पारंपारिक सुरक्षा उपाययोजनाही अपयशी ठरतात.   

डिजिटल पेमेंट अॅपमध्ये भक्कम सुरक्षा यंत्रणा

NPCI Report About Cyber Attack On UPI Apps

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने सांगितल्याप्रमाणे अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी डिजिटल पेमेंट अॅपमध्ये भक्कम सुरक्षा यंत्रणा आधीच कार्यान्वित आहेत. ज्यामुळे व्यवहार सुरक्षित राहतील याची खात्री असेल.   

