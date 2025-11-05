Numerology 2026 Prediction : नवीन वर्षात नशिबाची साथ मिळणार की संकटांचा डोंगर? जन्मतारखेपासून जाणून घ्या तुमचं भविष्य
Numerology 2026 Prediction : ज्योतिष शास्त्रानुसार, 2026 चा अधिपती अंक 1 असणार असून हा अंक सूर्याचा मानला जातो. नवीन वर्ष संपायला अवघ्ये दोन महिने राहिले आहेत. अशात ते आपल्यासाठी कसं असेल हे जाणून घ्याची उत्सुकता सर्वांचं असते. तुमच्या जन्मतारखेनुसार 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा असेल 2026 हे वर्ष जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Nov 05, 2025, 03:50 PM IST
1/9
मूलांक 1 (जन्मतारीख - 1, 10, 19 आणि 28)
नवीन वर्ष या लोकांसाठी प्रगतीचं ठरणार आहे. या वर्षी तुमच्या मेहनतीचं उत्तम फळ मिळणार आहे. अनेक संधी चालून येणार आहे. तुमच्या धनसंपत्तीत चांगली स्थिती राहणार आहे. पण मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास हिताचे ठरेल. नात्याने संबंधाबद्दल बोलायचं झालं तर रोमान्स असणार आहे. तर आरोग्याबद्दल जास्त काम केल्यामुळे थकवा जाणवणार आहे.
2/9
मूलांक 2 (जन्मतारीख - 2, 11, 20 आणि 29)
या लोकांसाठी नवीन वर्ष भावनिक राहणार आहे. पर्सनल आणि प्रोफेशनल आयुष्य स्थिरता आणावी लागणार आहे. व्यवसायत प्रगती होईल पण वेळ लागेल आहे. कामात यशासाठी रचनात्मक कामातून संतुलन राखावे लागणार आहे. तुमचं उत्पन्न नवीन वर्षात वाढणार आहे. पण भावनेच्या भरात कुठलाही व्यवहार करु नका. जोडीदाराबरोबर चांगले संबंध उत्तम राहणार आहे. अविवाहितांसाठी लग्नाचे योग आहेत. तर आरोग्यासंदर्भात मानसिकदृष्ट्या त्रास होणार आहे.
3/9
मूलांक 3 (जन्मतारीख - 3, 12, 21 आणि 30)
नवीन वर्ष तुमच्यासाठी जबाबदारीचं आणि प्रगतीचं ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रमोशनचं योग आहेत. तुमच्या उत्पन्नातही नवीन वर्षात वाढ पाहिला मिळणार आहे. प्रवासात जास्त पैसा खर्च होणार आहे. जोडीदाराशी वाद विवाद टाळा. शिवाय समजुतदारीने वागल्यास नातं चांगल राहिलं. आरोग्याबद्दल पोट आणि झोपेशी संबंधित समस्या त्रासदायक ठरणार आहे.
4/9
मूलांक 4 (जन्मतारीख - 4, 13, 22 आणि 31)
2026 हे वर्ष आयुष्यातील प्रत्येक वळणावर नवीन गोष्टी शिकायला मिळणार आहे. नवीन वर्षात घेतलेले निर्णय योग्य ठरणार आहे. तुमच्या जीवनात प्रत्यक्षपण चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे, पण अनपेक्षितपणे तुमच्या खर्चात वाढही होणार आहे. तर नात्यात चढ उतार राहणार आहे. कोणत्याही गोष्टीचा जास्त ताण त्रासदायक ठरणार आहे.
5/9
मूलांक 5 (जन्मतारीख 5, 14 आणि 23)
नवीन वर्षात करिअरच्या नवीन वाटा तुमच्यासाठी तयार करणार असून नवीन संधी मिळणार आहेत. एखाद्या नवीन प्रोजेक्टवर काम करण्याची सुवर्णसंधी तुम्हाला नवीन वर्षात मिळणार आहे. उत्पन्नाची साधनं तुमच्यासमोर निर्माण होणार आहे. पण गुंतवणूक विचारपूर्वक करा. प्रेमात अनेक चढ-उतार राहणार असून संवादातून मार्ग मिळणार आहे. पोटाशी संबंधित समस्या जाणवणार आहे.
6/9
मूलांक 6 (जन्मतारीख - 6, 15 आणि 24)
नवीन वर्ष तुमच्यासाठी चांगलं राहणार असून प्रेम, समृद्धी आणि जबाबदारीचं हे वर्ष राहणार आहे. कला, मिडिया, फॅशनशी संबंधित लोकांना हे वर्ष लाभदायक ठरणार आहे. उत्पन्नात वाढ होणार आहे पण त्यासोबत खर्चातही वाढ होणार आहे. तुमच्या नात्यात गोडवा राहणार असून विवाहासाठी अनेक शुभ योग येणार आहे. वजनावर नियंत्रण ठेवा.
7/9
मूलांक 7 (जन्मतारीख - 7, 16 आणि 25)
नवीन वर्ष तुमच्यासाठी तुमचं प्रतिबिंब उमटवणारे ठरणार आहे. या काळात तुम्हाला आत्मभान जाणवणार आहे. तुमची हळुहळू प्रगती पाहिला मिळणार आहे. संशोधन किंवा टेक्निकल क्षेत्रात तुम्हाला लाभ प्राप्त होणार आहे. अप्रात्यक्षिक तुम्हाला धनलाभ होणार आहे. पैशांची गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक करावी लागणार आहे. तुमच्या पार्टनरबरोबर मनमोकळेपणाने संवाद हिताचा ठरणार आहे. पुरेशी झोप घ्या.
8/9
मूलांक 8 (जन्मतारीख - 8, 17 आणि 26)
9/9