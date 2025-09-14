English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Numerology : 'या' 3 तारखांना जन्मलेल्या मुलींच्या पायाशी पैसा कायम खेळत राहतो; पण नाती टिकवण्यात पडतात मागे

Numerology : वैदिक ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच, अंकशास्त्रात, एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावापासून ते त्याच्या व्यक्तिमत्त्वापर्यंत आणि भविष्यापर्यंत सर्व काही त्याच्या जन्मतारखेवरूनच सांगितलं जातं. अंकशास्त्रानुसार यामध्ये मूलांक संख्या खूप महत्वाची ठरते. पण काही मूलांक संख्या अशा आहेत ज्यामध्ये जन्मलेल्या मुली पैसे कमवण्यात चांगल्या असतात, पण नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यात कमकुवत असतात.   

Neha Choudhary | Sep 14, 2025, 10:37 PM IST
अंकशास्त्रात मूलांक अतिशय महत्त्वाचा असतो. त्यावरून व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्याच्या भविष्याबद्दल सांगितलं जातं. आज आपण अशा मूलांकाबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्या मुलींचा जन्म महिन्यातील तीन तारख्यांना झालाय, या मुलींवर लक्ष्मी मातेची कृपा असते. 

कोणत्याही महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक संख्या 1 ते 9 दरम्यान असतो. त्यांचे स्वामी ग्रह देखील भिन्न असतात, ज्याचा थेट परिणाम मूलांक असलेल्या व्यक्तीवर होतो. 

कोणत्याही महिन्याच्या 5, 14 आणि 23 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 5 असतो. या अंकाचा स्वामी ग्रह बुध आहे. या अंकात जन्मलेल्या मुली खूप भाग्यवान असतात. त्या खूप पैसे कमवतात पण कोणत्याही नात्यात बांधल्या जाऊ शकत नाहीत.

5 मूलांक असलेल्या मुलींचे मन खूप तीक्ष्ण असतं. त्या गोष्टी खूप लवकर शिकतात. त्यांना बुध ग्रहाचा आशीर्वाद असतो. म्हणूनच, त्यांच्याकडे प्रत्येक काम काही मिनिटांत करण्याची कला असते.

5 अंक असलेल्या मुलींना आयुष्यात भरपूर संपत्ती आणि समृद्धी प्राप्त होते. त्यांना बालपणापासून वृद्धापकाळापर्यंत कधीही पैशाची कमतरता भासत नसते. त्या लहान वयातच भरपूर पैसे कमवतात.

अंकशास्त्रानुसार, 5 मूलांक असलेल्या मुली कोणत्याही कामात किंवा नात्यात त्यांच्या मेंदूचा वापर करतात. बऱ्याचदा त्या एखाद्याशी मैत्री किंवा नाते टिकवून ठेवण्यात स्वतःचा स्वार्थ शोधतात. यामुळे, अनेक मुली नातेसंबंध तितके मजबूतपणे टिकवू शकत नाहीत.  

कोणत्याही महिन्याच्या 5, 14 आणि 23 तारखेला जन्मलेल्या मुली अभ्यासात हुशार असतात. ते उच्च शिक्षण घेतात. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

