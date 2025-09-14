Numerology : 'या' 3 तारखांना जन्मलेल्या मुलींच्या पायाशी पैसा कायम खेळत राहतो; पण नाती टिकवण्यात पडतात मागे
Numerology : वैदिक ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच, अंकशास्त्रात, एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावापासून ते त्याच्या व्यक्तिमत्त्वापर्यंत आणि भविष्यापर्यंत सर्व काही त्याच्या जन्मतारखेवरूनच सांगितलं जातं. अंकशास्त्रानुसार यामध्ये मूलांक संख्या खूप महत्वाची ठरते. पण काही मूलांक संख्या अशा आहेत ज्यामध्ये जन्मलेल्या मुली पैसे कमवण्यात चांगल्या असतात, पण नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यात कमकुवत असतात.
Neha Choudhary | Sep 14, 2025, 10:37 PM IST
