Marathi News
अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक!

अंकज्योतिष (Numerology) मध्ये अंक, संख्या आणि अक्षरांची ज्योतिषीय गणना यालाच अंकशास्त्र म्हणतात. हे अंक आणि अक्षरामध्ये खास पद्धतीची उर्जा असते ज्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावरदेखील होऊ शकतो. 

Mansi kshirsagar | Dec 08, 2025, 08:27 PM IST
1/9

numerology master numbers 11 22 33 meaning and life path calculation

अंकशास्त्रात 1 ते 9पर्यंत अंक सामान्य उर्जा दर्शवतात. मात्र 11,12 आणि 33 मास्टर नंबर असतात. पण हे मास्टर नंबर काय असतात. अंक ज्योतिषात याला विशेष महत्त्व असते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. 

2/9

अंकशास्त्रात 11, 22 आणि 33 या अंकांना मास्टर नंबर म्हणतात. ही संख्या उच्च अध्यात्मिक उर्जा, विवेक आणि ब्रह्मांडाचे खोल अध्यात्मिक संकेताचा प्रतीक मानले जाते. अंकशास्त्राचे जाणकार सांगतात की, हे अंक सामान्य नंबर (1 ते 9) च्या तुलनेने अधिक उर्जावान असतात. 

3/9

 अंक ज्योतिषानुसार, मास्टर नंबरचा प्रभाव व उत्साहाची क्षमता ही सामान्य अंकांच्या तुलनेत खूप अधिक असते. या व्यतिरिक्त ते त्रिदेवांचे प्रतिनिधीत्व करते. ज्या लोकांचे जीवन मार्ग क्रमांक 11, 22 किंवा 33 पर्यंत मर्यादित आहेत. ते विशिष्ट उद्देश पूर्ण करण्यासाठी जन्माला येतात.

4/9

आयुष्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांना अनेक आव्हानांचा व समस्यांचा सामना करावा लागतो. मात्र नंतर त्यांचे नशीब फळफळते. हे लोक जगात मोठे बदल घडवण्यासाठी ओळखले जातात. 

5/9

मास्टर अंक 11 चे महत्त्व

गुरु क्रमांक 11 हा खूपच अंतर्ज्ञानी मानला जातो. ही संख्या संवेदनशीलता, सर्जनशीलता आणि उच्च ज्ञान दर्शवते. या संख्येखाली जन्मलेल्यांना इतरांपेक्षा जास्त आध्यात्मिक अंतर्दृष्टी असते. 

6/9

मास्टर अंक 22 चे महत्त्व

मास्टर नंबर 22 हा एक मास्टर बिल्डर मानला जातो. या लोकांमध्ये क्रमांक 4 ची ऊर्जा असते. ते स्वाभाविकरित्या ते नेतेच असतात. तसंच हे लोक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असतात आणि त्यांची स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी जगतात. जीवनात यशस्वी होण्यासाठी दिवसरात्र कठोर परिश्रम करावे लागतात.

7/9

मास्टर अंक 33 चे महत्त्व

गुरु क्रमांक ३३ ही एक भावनिक संख्या मानली जाते. या संख्येचा स्वामी ग्रह ६ आहे, जो एखाद्याच्या आंतरिक क्षमतेशी जोडण्याचे प्रतीक आहे. या संख्येच्या लोकांना इतरांना मार्गदर्शन करण्याची आणि बदल घडवून आणण्याची तीव्र इच्छा असते. असे लोक प्रामुख्याने औषध, अध्यापन, नर्सिंग, डॉक्टर किंवा उपचार करणाऱ्या क्षेत्रात आढळतात.

8/9

तुमचा मास्टर नंबर कसा ओळखायचा?

समजा तुमची जन्मतारीख 3 जून 2002 - 6 मार्च 2002 आहे. आता हे सर्व अंक जोडा आणि शेवट एका अंकात आणा, जोपर्यंत तो 11, 22 किंवा 33 होत नाही. उदाहरणार्थ, 0 + 3 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 2 = 13. आता 13 ही संख्याही तुम्हाला तोडायची आहे. 1+3=4 हा तुमचा लाइफ पथ नंबर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही संख्या मास्टर नंबर नाही. फक्त 11, 22 आणि 33 हे मास्टर नंबर आहेत. 

9/9

 (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

