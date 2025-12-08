अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक!
अंकज्योतिष (Numerology) मध्ये अंक, संख्या आणि अक्षरांची ज्योतिषीय गणना यालाच अंकशास्त्र म्हणतात. हे अंक आणि अक्षरामध्ये खास पद्धतीची उर्जा असते ज्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावरदेखील होऊ शकतो.
Mansi kshirsagar | Dec 08, 2025, 08:27 PM IST
Numerology Master Number: अंकज्योतिष (Numerology) मध्ये अंक, संख्या आणि अक्षरांची ज्योतिषीय गणना यालाच अंकशास्त्र म्हणतात. हे अंक आणि अक्षरामध्ये खास पद्धतीची उर्जा असते ज्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यावरदेखील होऊ शकतो.
मास्टर अंक 11 चे महत्त्व
मास्टर अंक 22 चे महत्त्व
मास्टर अंक 33 चे महत्त्व
गुरु क्रमांक ३३ ही एक भावनिक संख्या मानली जाते. या संख्येचा स्वामी ग्रह ६ आहे, जो एखाद्याच्या आंतरिक क्षमतेशी जोडण्याचे प्रतीक आहे. या संख्येच्या लोकांना इतरांना मार्गदर्शन करण्याची आणि बदल घडवून आणण्याची तीव्र इच्छा असते. असे लोक प्रामुख्याने औषध, अध्यापन, नर्सिंग, डॉक्टर किंवा उपचार करणाऱ्या क्षेत्रात आढळतात.
तुमचा मास्टर नंबर कसा ओळखायचा?
समजा तुमची जन्मतारीख 3 जून 2002 - 6 मार्च 2002 आहे. आता हे सर्व अंक जोडा आणि शेवट एका अंकात आणा, जोपर्यंत तो 11, 22 किंवा 33 होत नाही. उदाहरणार्थ, 0 + 3 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 2 = 13. आता 13 ही संख्याही तुम्हाला तोडायची आहे. 1+3=4 हा तुमचा लाइफ पथ नंबर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही संख्या मास्टर नंबर नाही. फक्त 11, 22 आणि 33 हे मास्टर नंबर आहेत.
