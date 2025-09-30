October 2025 Monthly Horoscope: दसरा - दिवाळीचा ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी कसा? कोणाचं नशीब पालटणार, तर कोणासाठी टेन्शनचा? पाहा मासिक राशीभविष्य
October 2025 Monthly Horoscope : बघता बघता या वर्षातील 2025 मधील दहावा महिना म्हणजे ऑक्टोबची सुरुवात होत आहे. ऑक्टोबर महिना हा दसरा दिवाळी सणाचा महिना आहे. या महिन्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार नक्षत्र आणि ग्रहांचे अनेक बदल होणार आहे. ज्याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या महिन्यात राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असणार आहे. ज्यामुळे अनेकांना जीवनाच्या विविध क्षेत्रात निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगावी लागेल. शनि मीन राशीत मागे राहील, कामाची गती मंदावेल, तर बृहस्पति मिथुन राशीत राहून 18 ऑक्टोबर रोजी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. चंद्र संपूर्ण महिन्यात प्रत्येक राशीतून भ्रमण करणार आहे.