Marathi News
October 2025 Monthly Horoscope: दसरा - दिवाळीचा ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी कसा? कोणाचं नशीब पालटणार, तर कोणासाठी टेन्शनचा? पाहा मासिक राशीभविष्य

October 2025 Monthly Horoscope : बघता बघता या वर्षातील 2025 मधील दहावा महिना म्हणजे ऑक्टोबची सुरुवात होत आहे. ऑक्टोबर महिना हा दसरा दिवाळी सणाचा महिना आहे. या महिन्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार नक्षत्र आणि ग्रहांचे अनेक बदल होणार आहे. ज्याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या महिन्यात राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असणार आहे.  ज्यामुळे अनेकांना जीवनाच्या विविध क्षेत्रात निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगावी लागेल. शनि मीन राशीत मागे राहील, कामाची गती मंदावेल, तर बृहस्पति मिथुन राशीत राहून 18 ऑक्टोबर रोजी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. चंद्र संपूर्ण महिन्यात प्रत्येक राशीतून भ्रमण करणार आहे.

Neha Choudhary | Sep 30, 2025, 07:54 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या महिन्यात ग्रहांच्या वाईट संक्रमणामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती विशेष अनुकूल नसणार आहेत. संपूर्ण महिना आर्थिक चिंता कायम असणार आहे. व्यावसायिक प्रगतीसाठी ग्रहांची जुळवाजुळव विशेष अनुकूल राहणार नाही. तुमच्या व्यवसायात नशीब तुम्हाला अनुकूल नसणार आहेत. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, हा महिना विशेष अनुकूल राहणार नाही. ग्रहांची जुळवाजुळव आरोग्य समस्या निर्माण करणारी असणार आहे. संधिवात, पचन समस्या, जुनाट आजार आणि बद्धकोष्ठता शक्य असणार आहे. तुमच्या आहारावर नियंत्रण ठेवल्याने आणि योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याने तात्काळ आराम मिळणार आहे. नक्षत्रांची जुळवाजुळव करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी अनुकूल राहणार नाही. या महिन्यात प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. या महिन्यातील ग्रहांची जुळवाजुळव कुटुंब कल्याणासाठी थोडीशीही शुभ नसणार आहेत. या महिन्यात मुलांकडून सकारात्मक निकालांची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरणार आहे. अभ्यासात कमकुवत असलेल्यांना अतिरिक्त प्रशिक्षण वर्गांची आवश्यकता राहणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

व्यावसायिक प्रगतीसाठी ऑक्टोबर महिना चांगला सिद्ध होणार आहे. तुमची शैक्षणिक कामगिरी चांगली राहणार असून नक्षत्र अनुकूल आहेत. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हा महिना उत्कृष्ट राहणार आहे. संधिवात, बद्धकोष्ठता आणि पोटाच्या समस्या यांसारखे जुनाट आजार कमी होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला लक्षणीय आराम वाटणार आहे. या काळात प्रवास करणे करु नका अन्यथा प्रवास करणे हानिकारक ठरु शकतं. अनुकूल ग्रह संक्रमणामुळे या महिन्यात कौटुंबिक परिस्थिती चांगली राहणार आहे. तुमच्या कुटुंबासाठी हा शुभ काळ असणार आहे. आर्थिक बाबतीत ग्रहांची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नसणार आहे. कौटुंबिक वातावरण विशेषतः अनुकूल असणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये चांगला समन्वय राहणार आहे. या महिन्याचे ग्रह संकेत तुमच्या मुलांसाठी फारसे चांगले नसणार आहेत. असे दिसते की ते त्यांच्या पालकांसाठी विविध समस्या निर्माण करेल. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

यावेळी तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी होणार आहेत. हा महिना तुमच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी फायदेशीर असणार आहे. शैक्षणिक कार्यांसाठी देखील हा उत्तम असणार आहे. नक्षत्रांची स्थिती तुमच्यासाठी हा महिना शुभ बनत आहेत. अनुकूल नशीब आणि सौभाग्य तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या महिन्यात तुम्हाला पोटाच्या दीर्घकालीन आजारांपासून आराम मिळणार आहेत. आर्थिक भवितव्यासाठी नक्षत्र अनुकूल नाहीयत. म्हणूनच, आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ उत्साहवर्धक राहणार नाही. या काळात नक्षत्रांची स्थिती उत्तम असणार आहे. ज्यामुळे प्रवासातून नफा मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. या महिन्यात ग्रहांची संरेखन प्रवासासाठी खूप अनुकूल राहणार आहे. संक्रमणाचा प्रभाव कुटुंब कल्याणासाठी चांगल्या संधी येणार आहेत. अनुकूल संक्रमण प्रभावामुळे तुमची मुले या महिन्यात उत्कृष्ट परिणाम साध्य करण्यात यशस्वी होणार आहेत. 

कर्क (Cancer Zodiac)

या महिन्यात करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी उत्तम परिस्थिती राहणार आहे. महिन्यातील नक्षत्रांच्या राशी आर्थिक भवितव्यांसाठी उत्साहवर्धक नसणार आहेत. तुम्ही वैयक्तिक किंवा सामाजिक कारणांसाठी कनिष्ठ कर्मचारी किंवा कामगारांचा गैरफायदा घेणार आहेत. प्रवासातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण या महिन्यातील नक्षत्रांच्या राशी तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. नकारात्मक नक्षत्रांच्या राशींमुळे, हा महिना तुमच्या आरोग्यासाठी फारसा उत्साहवर्धक नसणार आहेत. तुमच्या व्यावसायिक संधी अनुकूल नसणार आहेत. म्हणूनच, हा काळ तुमच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी आव्हानात्मक राहणार आहे. प्रतिकूल ग्रहांच्या राशींच्या प्रभावामुळे, तुम्हाला कौटुंबिक संबंधांमध्ये अडचणी येणार आहेत. तुमच्यापैकी अनेकांना कुटुंबातील ज्येष्ठांशी वैचारिक मतभेदांचा सामना करावा लागणार आहे. या ग्रहांच्या राशींमुळे, तुमच्या मुलांना उज्ज्वल परिणाम मिळताना दिसणार नाहीत. 

सिंह (Leo Zodiac)

या महिन्यात, तुमच्या कामासाठी, व्यवसायासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी ग्रह आणि नक्षत्रांची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक राहणार नाही. या काळात केलेले काम अयशस्वी ठरणार आहे. बहुतेक परीक्षांचे निकाल तुमच्या अपेक्षेनुसार येणार नाहीत. म्हणून, या काळात कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावी लागणार आहेत. नक्षत्रांची शुभ स्थिती तुमच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या सोडवत आहे. आर्थिक भवितव्याबद्दल, या महिन्यातील नक्षत्रांची स्थिती विशेषतः अनुकूल राहणार नाही. तुमचे काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला पैसे उधार घ्यावे लागणार आहे. जर तुम्ही या महिन्यात प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर, ग्रहांचे संक्रमण अनुकूल नसणार आहेत. ग्रहांच्या हालचाली कुटुंब कल्याणासाठी विशेषतः शुभ नसणार आहेत. कौटुंबिक वातावरण सुसंवादासाठी अनुकूल राहणार नाही आणि तुमची मुले तुमच्या समस्यांमध्ये भर घालावी लागणार आहे. येत्या महिन्यात, अनुकूल संक्रमणांच्या प्रभावामुळे तुमची मुले उत्कृष्ट परिणाम साध्य करणार आहेत. 

कन्या (Virgo Zodiac)

  या महिन्यात, नक्षत्र तुमच्या आर्थिक भवितव्यासाठी अनुकूल राहणार नाही. तुमच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता असू शकते. व्यवसायाच्या दृष्टीने ग्रहांचे संक्रमण उत्तम राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कनिष्ठांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य लाभणार आहे. हा महिना तुमच्या शिक्षणासाठी प्रतिकूल असेल. कारण ग्रहांचे संक्रमण शिक्षणासाठी अनुकूल नसणार आहेत. हा महिना आरोग्यासाठी नक्षत्रांचे आशीर्वाद घेऊन आला आहे. त्यामुळे, तुम्ही कोणत्याही मोठ्या समस्यांशिवाय तुमचे आरोग्य उपभोगू शकणार आहात. प्रवासाच्या फायद्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, या महिन्यातील नक्षत्र तुमच्यासाठी फारसे अनुकूल राहणार नाही. अनुकूल ग्रहांच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे, कौटुंबिक बाबींमध्ये शुभ परिणामांचे मजबूत असणार आहेत. तुम्हा सर्वांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या महिन्यातील नक्षत्रांसारखे भविष्यवाण्या तुमच्यासाठी विशेषतः अनुकूल नसणार आहे. हा महिना शिक्षण, करिअर किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेषतः अनुकूल नसणार आहेत. या महिन्यातील ग्रह संक्रमण प्रवासासाठी अनुकूल आहेत. या काळात तुम्ही पवित्र स्थळे आणि तीर्थस्थळांना भेट देण्याच्या योजना राबवणार आहात. या महिन्यात ग्रह आणि नक्षत्रांची स्थिती तुमच्या आरोग्यासाठी अनुकूल नसणार आहेत. संधिवात आणि जुनाट बद्धकोष्ठता तुमच्या अडचणी वाढवू शकणार आहात. आर्थिक परिस्थिती विशेषतः अनुकूल नसणार आहे, म्हणून तुम्ही तुमच्या आर्थिक भवितव्याबद्दल चिंतित असणार आहात. काम आणि व्यवसायाची परिस्थिती प्रतिकूल राहते, ज्यामुळे हा महिना तुमच्या व्यावसायिक भविष्यासाठी कमी अनुकूल राहणार आहे. कुटुंब आणि समाजात गती मिळण्याऐवजी, प्रतिकूल ग्रह संक्रमणांमुळे कौटुंबिक प्रगतीचे विषय विविध समस्यांच्या भोवऱ्यात अडकणार आहेत. या महिन्यातील ग्रह संक्रमण तुमच्या मुलांसाठी काही समस्या निर्माण करणार आहेत. तुमची मुले अशा प्रकारे वागू शकतात ज्यामुळे तुम्हाला काही त्रास होण्याची शक्यता आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

तुमच्या शैक्षणिक प्रयत्नांसाठी तारे आशादायक नसेल. या महिन्यात बहुतेक व्यावहारिक परीक्षांचे निकाल अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहेत. प्रवासाला अनुकूल तारासारखे आशीर्वाद मिळत नाहीत, म्हणून या काळात होणाऱ्या सहली तुमचे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी होणार नाहीत. अनुकूल ग्रह संक्रमणांमुळे येत्या महिन्यात तुमची कौटुंबिक परिस्थिती चांगली राहणार आहे. तुमच्यापेक्षा कमी सामाजिक प्रतिष्ठेच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या महिन्यात तारासारखे संरेखन तुमच्या आरोग्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही बऱ्यापैकी निरोगी राहण्याची अपेक्षा असणार आहे. आर्थिक शक्यता उत्तम असणार आहे. हा काळ नफ्यासाठी अनुकूल असेल. या काळात तुम्हाला चांगले फायदे मिळणार आहेत. तुमच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी ग्रहांची स्थिती विशेषतः अनुकूल नसेल. तुम्ही तुमच्या हाताखाली काम करणाऱ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणार आहात. या महिन्याच्या ग्रह संक्रमणातून तुमच्या मुलांबाबत कोणतेही सकारात्मक परिणाम अपेक्षित ठेवणे व्यर्थ ठरणार आहेत. अभ्यासात कमकुवत असलेल्या मुलांना या महिन्यात मदतीची आवश्यकता राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

हा महिना व्यावसायिक प्रगतीसाठी अनुकूल राहणार आहे. या महिन्यात तुमचे व्यवसायिक हितसंबंध वाढणार आहेत. या महिन्यात तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहेत. या महिन्यातील नक्षत्रांच्या भविष्यवाण्या तुमच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी विशेषतः अनुकूल नसणार आहेत. व्यावहारिकदृष्ट्या, बहुतेक परीक्षांचे निकाल अपेक्षेनुसार नसेल. या महिन्यात, तुम्हाला आढळेल की दमा, पोट फुगणे, श्वसन समस्या आणि पचन समस्या यासारखे जुनाट आजार शांत राहणार आहेत. आर्थिक भवितव्यासाठी नक्षत्र अनुकूल राहणार नाहीत. तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीकडून किंवा त्यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होणार आहे. या महिन्यात प्रवासातून नफा मिळविण्यासाठी नक्षत्रांची संरेखन सकारात्मक असणार आहेत. शुभ ग्रह स्थितीमुळे, या काळात प्रवास तुमची अनेक कामे पूर्ण करण्यास उपयुक्त ठरणार आहेत. अनुकूल ग्रह संक्रमणांमुळे येणाऱ्या महिन्यात तुमची कौटुंबिक परिस्थिती शुभ राहणार आहेत. तुमच्यापेक्षा कमी सामाजिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला विशेष लाभ मिळतात. जी भविष्यात तुमच्यासाठी वरदान ठरणार आहेत. या महिन्यातील ग्रह संक्रमणातून मुलांबाबत कोणत्याही शुभ परिणामांची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरणार आहेत. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या महिन्यात नक्षत्रांचे अंदाज तुमच्या व्यावसायिक भविष्यासाठी फारसे उत्साहवर्धक राहणार नाहीत. त्यामुळे या काळात तुम्हाला सावधगिरीने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अनुकूल नक्षत्र संरेखन नसल्यामुळे, तुमचे शैक्षणिक कार्य अनुकूल राहणार नाहीत. तुमच्या आरोग्यासाठी प्रतिकूल नक्षत्र संरेखनामुळे बद्धकोष्ठता येऊ शकतात. या महिन्यात आर्थिक शक्यता उत्साहवर्धक राहणार आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी ग्रह संरेखन अनुकूल असणार आहेत. प्रवासाद्वारे नफा मिळविण्यासाठी हा महिना अत्यंत अनुकूल आहे. प्रवासासाठी, तुम्ही रस्ते किंवा रेल्वेला प्राधान्य देणे उत्तम ठरणार आहे. कुटुंब कल्याणासाठी ग्रहांच्या हालचाली विशेषतः शुभ नसणार आहेत. कौटुंबिक वातावरण विशेषतः सुसंवादी राहणार आहेत. कुटुंबातील ज्येष्ठांशी वैचारिक मतभेद होण्याची शक्यता देखील राहणार आहे. मुलांसाठी प्रतिकूल ग्रह संक्रमणांमुळे, काहीही अनुकूल नसणार आहेत. तुमच्या मुलांचे वर्तन तुमच्यासाठी मोठ्या चिंतेचे कारण ठरणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आरोग्याच्या दृष्टीने हा महिना तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. या महिन्यात ग्रह आणि नक्षत्र तुमच्या आरोग्यावर आशीर्वाद देणारा असेल. या महिन्यात तुमची सध्याची आरोग्य स्थिती सुधारणार आहे. धन आणि मालमत्तेच्या बाबतीत नक्षत्राच्या आकाराचे परिणाम अनुकूल नसेल. म्हणूनच या काळात आर्थिक शक्यता देखील प्रतिकूल राहणार आहे. या महिन्यात तुमच्या कामासाठी आणि व्यवसायासाठी नक्षत्रांच्या स्थिती विशेषतः उत्साहवर्धक नसणार आहे. सावधगिरी बाळगून, तुम्ही हे तुमच्या फायद्यात बदल करु शकता. या महिन्यातील नक्षत्रांच्या आधारे भाकिते तुमच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी विशेषतः अनुकूल नसणार आहे. या महिन्यात तुमचे शैक्षणिक कार्य पूर्ण करणे तुमच्यासाठी सोपे राहणार नाही. प्रवासाच्या बाबतीत नशीब तुमच्या बाजूने नसेल. प्रतिकूल वेळेमुळे, तुमच्या प्रवासादरम्यान तुम्हाला दुखापती, शारीरिक समस्या किंवा अपघातांचा सामना करावा लागू शकतो. ग्रहांच्या हालचाली कुटुंब आणि समाजासाठी विशेषतः शुभ नसेल. कौटुंबिक वातावरण विशेषतः चांगले किंवा सुसंवादी नसेल. या महिन्यात, तुमची मुले त्यांची नियुक्त केलेली कामे कार्यक्षमतेने करणार आहेत. समस्यांमुळे त्यांना अडथळा येणार नाहीत.   

मीन (Pisces Zodiac)

आर्थिकदृष्ट्या हा काळ शुभ नसेल. महिन्यातील नक्षत्र तुमच्यासाठी प्रतिकूल आहेत. या काळात तुम्ही सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. तुमच्या व्यावसायिक कामगिरीसाठी नक्षत्र संरेखन अनुकूल असणार आहे. या महिन्यात शैक्षणिक कामांसाठी नक्षत्र संरेखन प्रतिकूल आहे. त्यामुळे, हा काळ तुमच्यासाठी कमी सकारात्मक असण्याची शक्यता आहे. या महिन्यात बहुतेक परीक्षांचे निकाल अपेक्षेपेक्षा थोडे कमी असणार आहेत. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, या महिन्यात तुम्हाला ज्या नक्षत्र संरेखनाचा सामना करावा लागत आहे ते फारसे उत्साहवर्धक नसणार आहे. या महिन्यात जास्त श्रम आणि थकवा यामुळे अशक्तपणा आणि चिंताग्रस्त विकार राहणार आहे. या महिन्यात प्रतिकूल ग्रह संक्रमणांमुळे, प्रवासातून नफा मिळणार आहे. येत्या महिन्यात, अनुकूल ग्रह संक्रमणांच्या प्रभावामुळे तुमची कौटुंबिक परिस्थिती शुभ राहणार आहे. तुमच्या वडिलांबद्दल वाढत्या प्रेमाने आणि सेवेने प्रभावित होणार आहे. ते तुम्हाला मनापासून आशीर्वाद देणार आहे. त्यांच्याकडून तुम्हाला आर्थिक लाभ देखील मिळणार आहे. या महिन्यातील प्रतिकूल ग्रह संक्रमणांमुळे तुमच्या मुलांच्या प्रगतीत अडचणी येणार आहेत. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

