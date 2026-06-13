Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /रोहित शर्माची अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यात रेकॅार्ड ब्रेकिंग कामगिरी; असा विक्रम करणारा ठरला पहिला भारतीय!

रोहित शर्माची अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यात रेकॅार्ड ब्रेकिंग कामगिरी; असा विक्रम करणारा ठरला पहिला भारतीय!

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:20 PM IST

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याला सुरुवात झाली आहे, आजचा सामना हा पावसामुळे उशीरा सुरु झाला. या सामन्यात झाल्यानंतर आता भारताचा स्टार रोहित शर्माने एक रेकॅार्ड त्याच्या नावावर नोंदवला आहे. धर्मशाळा येथील एचपीसीए स्टेडियमवर ही कामगिरी त्याने केली आहे. 

India vs Afghanistan1/8

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज हर्ष यांनी भारतासाठी पदार्पण केले. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने या सामन्यात इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rohit Sharma2/8

आजच्या सामन्यात रोहित शर्मा मैदानात उतरल्यानंतर आता रोहित भारतासाठी एकदिवसीय सामना खेळणारा सर्वात वयस्कर क्रिकेटपटू ठरला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rohit Sharma cricket record3/8

रोहित शर्माने भारताचे माजी खेळाडू मोहिंदर अमरनाथ यांचा विक्रम मोडला आहे, भारताचे माजी अष्टपैलू खेळाडू अमरनाथ यांच्या नावावर वयाच्या 39 वर्षे आणि 36 दिवसांनी हा विक्रम होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Oldest Indian ODI player4/8

मोहिंदर अमरनाथ हे ऐतिहासिक विश्वचषक 1983 च्या विजेत्या संघाचे भाग होते. त्यांनी भारतीय क्रिकेटसाठी महत्वाचे योगदान दिले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Mohinder Amarnath broken record5/8

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात खेळलेला रोहित 39 वर्षे आणि 44 दिवसांचा आहे. या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर सचिन तेंडूलकरचे देखील नाव आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

cricket history6/8

क्रिकेटमधील सर्वात वयस्कर खेळांडूबद्दल सांगायचे झाले तर नेदरलँड्सचा क्रिकेटपटू नोलन क्लार्क हा 47 वर्षे आणि 257 दिवसांच्या वयात एकदिवसीय सामना खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

indian Oldest player7/8

रोहितच्या एकदिवसीय सामन्यांमधील कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने आजपर्यंत २८२ सामने खेळले आहेत. या काळात, हिटमॅनने 274 डावांमध्ये 48.84 च्या सरासरीने आणि 92.74 च्या स्ट्राइक रेटने 11577 धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Team India8/8

रोहितने 61 अर्धशतके आणि 33 शतके झळकावली आहेत. रोहितने 23 जून 2007 रोजी आयर्लंडविरुद्ध एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
India vs Afghanistan
rohit sharma
team india

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तब्बल 17 वर्ष 900 विमानं उडवली; अटक झाल्यानंतर पायलटबाबत धक्कादायक खुलासा
Air canada6 min ago
2
Mumbai Crime40 min ago
3
Mumbai41 min ago
4
Shravasti news1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago