English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सिक्रेट सेंटासाठी '6' युनिक गिफ्ट आयडीया!

Secret Santa: ऑफिसमधील सिक्रेट सेंटासाठी यावेळी खास आणि आठवणीत राहणाऱ्या भेटवस्तू द्यायच्या असतील तर मिस्ट्री स्नॅक बॉक्स, सॅन्ड

Dec 09, 2025, 06:28 PM IST
twitter

Secret Santa: ऑफिसमधील सिक्रेट सेंटासाठी यावेळी खास आणि आठवणीत राहणाऱ्या भेटवस्तू द्यायच्या असतील तर मिस्ट्री स्नॅक बॉक्स, सॅन्ड गार्डन, इमोशनल लेटर बॉक्ससारखे युनिक आयडिया नक्की ट्राय करा.

1/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

twitter
2/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

डिसेंबर महिना सुरू झाला की, चाहुल लागते ती नाताळ या सणाची. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील 25 तारखेला नाताळ सण साजरा केला जाणार आहे. अनेक ठिकाणी आत्तापासूनच सजावटीची तयारी सुरू झालेली दिसतेय.

twitter
3/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

कामाच्या ठिकाणी ऑफिसमध्येही हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. यावेळी ऑफिसमध्ये 'सिक्रेट सेंटा' साजरा केला जातो. यामध्ये प्रत्येकाच्या नावाची चिट्ठी तयार केली जाते, आणि ज्याच्या नावाची चिट्ठी मिळेल त्याला एक सिक्रेट भेटवस्तू दिली जाते.

twitter
4/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

यावेळी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे काय भेटवस्तू द्यायची? तुम्हालाही हा प्रश्न सतावत असेल तर, तुम्ही या काही युनिक भेटवस्तू देऊ शकता.

twitter
5/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

तुम्ही एक मिस्ट्री स्नॅक बॉक्स देऊ शकता. ज्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरातील किंवा देशातील प्रसिद्ध मिठाई आणि पदार्थ असतील. याचसोबत त्या त्या शहर किंवा देशातील वैशिष्ट्य लिहिलेले लहान नोट्स असतील.

twitter
6/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

एक लहानसा सॅन्ड गार्डन जो ऑफिसमध्ये कामाच्या टेबलवर ठेवता येईल. किंवा एखादे लहानसे इनडोअर रोपटे. जे दिसायला एस्थेटीक दिसेल आणि ताण मुक्तही वाटेल.

twitter
7/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

एक लहान फोटो फ्रेम, ज्यामध्ये अनेक आठवणी असलेले फोटो कोलाज करून लावलेले असतील. तसेच त्यावर त्यांच्या आवडत्या गाण्याचा स्पॉटीफाय क्यू आर कोड असेल.

twitter
8/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

याशिवाय तुम्ही त्या व्यक्तिचा चेहरा कार्टून किंवा इल्युस्ट्रेसन स्टाईलने प्रिंट करून त्याची फ्रेम तयार करू शकता. ही भेटवस्तू देणे एक मजेशीर आणि आठवणीत राहणारा पर्याय ठरेल.

twitter
9/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

तसेच तुम्ही एक लेटर बॉक्स देऊ शकता. ज्यामध्ये काही भावनिक पत्र लिहिलेले असतील. त्या पत्रांवर "हे पत्र तेव्हा वाचा जेव्हा तुम्ही दु:खी असाल", "हे पत्र तेव्हा वाचा जेव्हा तुम्हाला कंटाळले असाल", "हे पत्र तेव्हा वाचा जेव्हा तुम्हाला प्रेरणा हवी असेल" असे लिहिलेले असेल.

twitter
10/10

सिक्रेट सेंटा भेटवस्तू

Secret Santa Gifts

तुम्ही सानुकूलित म्हणजेच कस्टमाईझ वस्तू जेसे की, पाण्याची बाटली, डबा, पैशांचे पाकिट, शर्ट किंवा चॉकलेट्स देऊ शकता. ज्यावर त्या व्यक्तीचे नाव असेल.

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस

पुढील अल्बम

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस

मुंबईतील जगावेगळं मंदिर! चिंचोळ्या गल्लीत वसलेल्या या मंदिरात पुजला जातो थंड झालेला लाव्हारस 8
&#039;मर्यादा ओलांडायची नाही...&#039;, गर्लफ्रेंडच्या &#039;त्या&#039; फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; &#039;या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...&#039;

'मर्यादा ओलांडायची नाही...', गर्लफ्रेंडच्या 'त्या' फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; 'या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...'

'मर्यादा ओलांडायची नाही...', गर्लफ्रेंडच्या 'त्या' फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; 'या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...' 8
सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? &#039;या&#039; सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!

सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम!

सर्दी-खोकल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो? 'या' सोप्या घरगुती उपायांनी मिळेल त्वरित आराम! 11
ज्या साडीने गिरीजाला नॅशनल क्रश बनवलं ती साडी होती &#039;या&#039; अभिनेत्रीची, स्वत: केला खुलासा

ज्या साडीने गिरीजाला नॅशनल क्रश बनवलं ती साडी होती 'या' अभिनेत्रीची, स्वत: केला खुलासा

ज्या साडीने गिरीजाला नॅशनल क्रश बनवलं ती साडी होती 'या' अभिनेत्रीची, स्वत: केला खुलासा 8