  • इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान भारतासाठी आनंदाची बातमी! कच्च्या तेलाचा सापडला खजिना; आता बाहेरुन मागवण्याची गरज नाही?

India Oil Production: वाळवंटी प्रदेशात कच्च्या तेलाच्या विक्रमी उत्पादनाची नोंद झाली आहे. या उत्पादनातील वाढ नेमकी किती आहे आणि त्याचा भारताला कसा फायदा होऊ शकतो, हे जाणून घ्या.  

Shivraj Yadav | Apr 06, 2026, 11:12 PM IST
थारच्या वाळवंटात तेलाचं विक्रमी उत्पादन

'ऑइल इंडिया लिमिटेड'ने (Oil India Limited) राजस्थानमधील थारच्या वाळवंटातून कच्च्या तेलाच्या विक्रमी उत्पादनाची नोंद केली आहे. भारतासाठी ही मोठी कामगिरी आहे.   

दररोज किती बॅरल्स तेलाचे उत्खनन केले जाते?

'ET'च्या एका रिपोर्टनुसार, कंपनीने आपलं उत्पादन वाढवून दररोज 1202 बॅरल्सपर्यंत नेलं आहे. गतवर्षी हे प्रमाण 705 बॅरल्स इतकं होतं. म्हणजेच एकूण 70 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.   

अशाप्रकारे रिफायनरीपर्यंत पोहोचतं तेल

जैसलमेरच्या 'बाघेवाला' भागातून काढले जाणारे तेल टँकर्सद्वारे गुजरातच्या मेहसाणा येथील 'तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळा'च्या (ONGC) केंद्रापर्यंत वाहून नेले जाते.  

यानंतर पाइपलाइनच्या माध्यमातून 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड'च्या कोयाली येथील रिफायनरीपर्यंत पोहोचते.  

CSS तंत्रज्ञान ठरलं गेमचेंजर

कंपनीने 19 विहिरींमध्ये CSS ऑपरेशन्स राबवलं आणि 13 नवीन विहिरींचं उत्खनन केलं; ज्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्यास मोलाची मदत झाली.  

कठीण क्षेत्रात मोठे यश

बिकानेर-नागौर खोऱ्यातील 'बाघेवाला' हा प्रदेश येथील समृद्ध तेलसाठ्यांसाठी ओळखला जातो. येथे पारंपारिक पद्धती परिणामकारक ठरत नसल्यामुळे, या भागातून उत्पादन वाढवणे ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी मानली जाते.  

आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल

ही कामगिरी भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले एक भक्कम पाऊल मानली जाते.  

पुढील
अल्बम

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, 'हे' फोटो एकदा पाहाच

पुढील अल्बम

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, &#039;हे&#039; फोटो एकदा पाहाच

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, 'हे' फोटो एकदा पाहाच

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, 'हे' फोटो एकदा पाहाच 8
युद्ध सुरु असताना चीन खोऱ्याने ओढत खरेदी करतंय सोनं! चांदीच्या मागे हात धुवून लागलाय &#039;ड्रॅगन&#039;; सोन्याचं वेड की वर्चस्वाची तयारी?

युद्ध सुरु असताना चीन खोऱ्याने ओढत खरेदी करतंय सोनं! चांदीच्या मागे हात धुवून लागलाय 'ड्रॅगन'; सोन्याचं वेड की वर्चस्वाची तयारी?

युद्ध सुरु असताना चीन खोऱ्याने ओढत खरेदी करतंय सोनं! चांदीच्या मागे हात धुवून लागलाय 'ड्रॅगन'; सोन्याचं वेड की वर्चस्वाची तयारी? 10
World Health Day Wishes in Marathi: &#039;आरोग्य हीच खरी संपत्ती&#039;, आपल्या व्यक्तीला पाठवा जागतिक आरोग्य दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

World Health Day Wishes in Marathi: 'आरोग्य हीच खरी संपत्ती', आपल्या व्यक्तीला पाठवा जागतिक आरोग्य दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

World Health Day Wishes in Marathi: 'आरोग्य हीच खरी संपत्ती', आपल्या व्यक्तीला पाठवा जागतिक आरोग्य दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा 12
अजित पवारांच्या अपघाताआधी आणि नंतर 5 दिवसात खरातच्या मोबाईलवर 62 मेसेज; मोठा गौप्यस्फोट, मेसेज पाठवणारा कोण?

अजित पवारांच्या अपघाताआधी आणि नंतर 5 दिवसात खरातच्या मोबाईलवर 62 मेसेज; मोठा गौप्यस्फोट, मेसेज पाठवणारा कोण?

अजित पवारांच्या अपघाताआधी आणि नंतर 5 दिवसात खरातच्या मोबाईलवर 62 मेसेज; मोठा गौप्यस्फोट, मेसेज पाठवणारा कोण? 8