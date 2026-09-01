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ड्रिंक्स घेणाऱ्यांच्या लाडक्या Old Monk ची नशा मुंबई हायकोर्टाने उतरवली; आता 'हे' करावंच लागणार

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:06 PM IST

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमधील हे प्रकरण नेमकं काय होतं? ओल्ड माँक बनवणाऱ्या कंपनीने काय म्हटलं आणि न्यायालयाचं म्हणणं काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे..

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ओल्ड माँकची नशा न्यायालयाने उतरवली

मुंबई उच्च न्यायालयाने ओल्ड माँकची याचिका फेटाळून लावत या लोकप्रिय ब्रँडला मोठा धक्का दिलाय. विशेष म्हणजे ओल्ड माँकने नमतं घेतलं असून कोर्टाचं ऐकणार असल्याचं सांगितलंय. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...

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उच्च न्यायालयाने नशा उतरवली

प्रसिद्ध रम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ओल्ड माँकची उच्च न्यायालयाने अखेर नशा उतरवली आहे.  अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घातलेल्या एका बंदीला तातडीने स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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दिशाभूल केल्याचं प्रकरण

उत्पादनाच्या लेबलवर 'सेव्हन इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' आणि 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' नमूद करत ग्राहकांची दिशाभूल केल्या प्रकरणी न्यायालयाने कंपनीला दिलासा दिलेला नाही. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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दणक्यानंतर ताळ्यावर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या ओल्ड माँक उत्पादक कंपनीने बाटलीवरील '7 वर्ष जुनी' हा उल्लेख हटवण्याची ग्वाही खंडपीठाला दिली. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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वयाबाबत दिशाभूल करणारे दावे

एफएसएसएआयने लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन तसेच रमच्या वयाबाबत दिशाभूल करणारे दावे केल्याच्या कारणावरून 'ओल्ड माँक'च्या विक्रीवर निर्बंध घातले आहेत. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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ओल्ड माँकचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची याचिका

याप्रकरणी ओल्ड माँकचे उत्पादन करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंग वॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केंद्र सरकारसह अन्य काही जणांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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ओल्ड माँकचे म्हणणे काय?

ओल्ड मॉक उत्पादक कंपनीच्या वतीने अॅड. नवरोझ सिरवई यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, ब्लेंडेड स्पिरिटसंदर्भातील माहिती संबंधित नियमांनुसार लेबलवर देण्यात आली आहे. (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

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केवळ ओल्ड माँकलाच लक्ष्य केले जात आहे

तसेच न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये मान्यताप्राप्त फ्लेवरिंग पदार्थ वापरण्यास एफएसएसएआयच्या नियमांमध्ये परवानगी आहे. उत्पादनातील सर्व घटक लेबलवर नमूद केले असून केवळ ओल्ड माँकलाच लक्ष्य केले जात असल्याचे अॅड. नवरोझ सिरवई म्हणाले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार) (फोटो - facebook/oldmonkunofficial वरुन साभार)

TAGS:
Old Monk
Bombay High Court
FSSAI

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