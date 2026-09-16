मागील 56 वर्षांपासून 'या' देशात वाढतेय 100+ वय असलेल्यांची संख्या; इथले लोक एवढं जगण्याचं सिक्रेट काय? 'म्हातारा देश' टेन्शनमध्ये का?

100 हून अधिक वर्ष वय असलेले सर्वाधिक नागरिक असलेला देश कोणता हे माहितीये का? हा देश जगभरामध्ये सर्वात वयस्कर लोकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. या देशातील लोक दिर्घायुष्यी असण्याचं सिक्रेट काय?
जगात एक असा देश आहे जिथे मागील तब्बल 56 वर्षांपासून 100 हून अधिक वय असलेल्या लोकांची संख्या वाढतेय. येथील लोक दिर्घायुष्यी आहेत. मात्र यामुळे या देशाचं टेन्शन का वाढलंय? येथील लोक एवढे वर्ष का जगतात? नेमका हा सारा प्रकार काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...
जगातील म्हताऱ्यांचा देश कोणता? असा प्रश्न विचारल्यास तुम्ही नक्कीच संभ्रमात पडला. पण मागील 56 वर्षांपासून एक असा देश आहे जिथे दिवसोंदिवस वयस्कर लोकांची आणि खास करुन वयाची शंभरी ओलांडलेल्यांची संख्या वाढतेय. या देशाबद्दल आणि यामुळे त्यांचं टेन्शन का वाढतंय ते जाणून घेऊयात...
सातत्याने घटणाऱ्या लोकसंख्येचा सामना करणाऱ्या जपानमध्ये एका पहिल्यांदाच 100 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे गेली आहे.
या सप्टेंबर महिन्यात शतायुषी जापानी नागरिकांची संख्या 107677 वर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात जवळपास आठ हजारांची वाढ झाली असून, सलग 56 व्या वर्षी ही संख्या वाढली आहे.
शंभरी ओलांडलेल्या नागरिकांमध्ये जपानचा समावेश जगातील सर्वाधिक आयुर्मान असलेल्या देशांमध्ये होतो.
जागतिक बँकेच्या 2024 च्या आकडेवारीनुसार, जपानमधील सरासरी आयुर्मान 84 वर्षे आहे. अमेरिकेतील सरासरी आयुर्मान 79 वर्षे आहे. वयाची 100 वर्ष ओलांडलेल्या जपानी नागरिकांमध्ये महिलांचे प्रमाण 88 टक्के आहे.
दीर्घायुष्यी लोकांचं प्रमाण वाढत असून जपानमधील दीर्घायुष्यामागे सकस आहार आणि प्रगत आरोग्यव्यवस्था ही प्रमुख कारणे असल्याचे वैज्ञानिकांचे मत आहे.
शहरांमध्ये दीर्घकाळ काम करण्याची संस्कृती असतानाही नागरिक 'इकिगाई' या जीवनदृष्टीचा स्वीकार करतात. जीवनाला अर्थ, मूल्य, आनंद देणाऱ्या गोष्टींशी स्वतःला जोडून ठेवण्यावर यात भर दिला जातो. तुम्हाला काय करायला आवडते? तुम्ही कोणत्या गोष्टीत पटाईत आहात? जगाला सध्या कोणत्या गोष्टीची गरज आहे? तुम्हाला कोणत्या कामासाठी पैसे मिळू शकतात? या चारपैकी एका गोष्टीतून तुम्हाला आनंदी जीवन जगण्याचा मार्ग मिळू शकतो असं 'इकिगाई' या जीवनदृष्टी सांगते. हेच जपानी लोक अधिक जगण्याचं खरं रहस्य असल्याचं सांगितलं जातं.
शतायुषी नागरिकांची संख्या जपानसमोर आर्थिक संकटेही निर्माण होत आहेत. वयस्कर लोकसंख्या ही निष्क्रिय मानली जाते. वयस्कर लोक हे कर्त्या पिढीवर अवलंबून असतात. त्यामुळेच एकीकडे लोकसंख्या कमी होत असताना दुसरीकडे वयस्कर लोकांची संख्या वाढत असल्याने जपानचं टेन्शन वाढलं आहे. (सर्व फोटो फ्रीपिकवरुन साभार)