नीरज चोप्राने केला 2025 चा शेवट सुंदर! रिसेप्शन पार्टीची फोटो शेअर करत चाहत्यांचे मानले आभार
Neeraj Chopra Himani Mor Reception: भारताचा गोल्डन बॉय म्हणून ओळख असलेला भालाफेकपटू नीरज चोप्राने 2025 हे वर्ष त्याच्या चाहत्यांसोबत सुंदर आठवणी शेअर करत संपवले. त्याने लग्नाच्या रिसेप्शन पार्टीचे फोटो शेअर करत समारंभात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले.
Tejashree Gaikwad | Jan 01, 2026, 08:37 AM IST
Neeraj Chopra Reception Party Photos
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित
ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि त्याची पत्नी हिमानी मोर चोप्रा यांनी 26 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित केली होती. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि क्रीडा-जगताशी संबंधित दिग्गज उपस्थित होते. नीरज आणि हिमानी यांचा विवाह जानेवारी 2025 मध्ये पार पडला होता.
सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
खेळाच्या मैदानावर संमिश्र वर्ष
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील यश
भालाफेक स्पर्धा
