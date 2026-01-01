English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • नीरज चोप्राने केला 2025 चा शेवट सुंदर! रिसेप्शन पार्टीची फोटो शेअर करत चाहत्यांचे मानले आभार

नीरज चोप्राने केला 2025 चा शेवट सुंदर! रिसेप्शन पार्टीची फोटो शेअर करत चाहत्यांचे मानले आभार

Neeraj Chopra Himani Mor Reception: भारताचा गोल्डन बॉय म्हणून ओळख असलेला भालाफेकपटू नीरज चोप्राने 2025 हे वर्ष त्याच्या चाहत्यांसोबत सुंदर आठवणी शेअर करत संपवले. त्याने  लग्नाच्या रिसेप्शन पार्टीचे फोटो शेअर करत समारंभात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले.  

Tejashree Gaikwad | Jan 01, 2026, 08:37 AM IST
1/8

Neeraj Chopra Reception Party Photos

Neeraj Chopra Reception Party

भारताचा ‘गोल्डन बॉय’ अशी ओळख असलेला भालाफेकमधील जागतिक खेळाडू नीरज चोप्रा याने 2025 वर्षाचा निरोप आनंदी आणि सगळ्यांना लक्षात राहील अशा  क्षणांसह घालवला. आपल्या लग्नाच्या स्वागत समारंभातील खास क्षणांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत त्याने चाहत्यांचे, मित्रपरिवाराचे आणि शुभेच्छुकांचे आभार मानले.

2/8

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित

Neeraj Chopra Reception Party

ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि त्याची पत्नी हिमानी मोर चोप्रा यांनी 26 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित केली होती. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि क्रीडा-जगताशी संबंधित दिग्गज उपस्थित होते. नीरज आणि हिमानी यांचा विवाह जानेवारी 2025 मध्ये पार पडला होता.

3/8

सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Neeraj Chopra Reception Party

नीरजने इन्स्टाग्रामवर लिहिले, “2025 हे वर्ष सुंदर आठवणींनी भरलेले राहिले. कुटुंब, मित्र आणि अमाप प्रेम व आशीर्वाद मिळाले. आमच्या आनंदात सहभागी झाल्याबद्दल आणि आम्हावर प्रेम केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.”

4/8

खेळाच्या मैदानावर संमिश्र वर्ष

Neeraj Chopra Reception Party

27 वर्षीय नीरजसाठी 2025 हे वर्ष कामगिरीच्या दृष्टीने चढ-उतारांचे ठरले. दोहा डायमंड लीगमध्ये त्याने 90 मीटरचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला, मात्र दुखापती आणि फिटनेस समस्यांमुळे तो एकूण गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर राहिला. त्यामुळे त्याला जागतिक अजिंक्यपद कायम राखता आले नाही.

5/8

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील यश

Neeraj Chopra Reception Party

याशिवाय, गोल्डन स्पाइक ओस्ट्रावा स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक पटकावले, तसेच 2025 डायमंड लीग फायनलमध्ये उपविजेतेपद मिळवले. 2021 पासून टॉप-2 मध्ये आणि 2020 पासून सातत्याने पोडियम फिनिश राखण्याची त्याची परंपरा यामुळे कायम राहिली.

6/8

भालाफेक स्पर्धा

Neeraj Chopra Reception Party

नीरजने बंगळुरूमध्ये ‘एनसी क्लासिक’ नावाची भालाफेक स्पर्धा आयोजित केली होती आणि विशेष म्हणजे त्या स्पर्धेतही त्याने विजेतेपद मिळवले.  

7/8

नव्या प्रशिक्षकासह नवी वाटचाल

Neeraj Chopra Reception Party

हंगामाच्या सुरुवातीलाच नीरजने चेक प्रजासत्ताकमधील दिग्गज भालाफेकपटू जान झेलेझनी यांना आपला नवा प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले. झेलेझनी यांच्या नावावर तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदके आणि 98.48 मीटरचा जागतिक विक्रम आहे.

8/8

भारताच्या क्रीडा इतिहासात नवा अध्याय

Neeraj Chopra Reception Party

टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकत नीरजने भारताच्या क्रीडा इतिहासात नवा अध्याय लिहिला होता. त्यानंतर 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये त्याने रौप्यपदक पटकावले. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांमध्येही त्याने एक सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक आपल्या नावावर केले आहे.  

