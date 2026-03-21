लग्नाच्या वाढदिवशीच बायकोला संपवतो, एका हव्यासापोटी घडतं भयंकर कृत्य; 2006 मधील 'तो' थरारक चित्रपट वीकेंडला पहाच

Bollywood Movie: काही बॉलिवूड थ्रिलर्स प्रेक्षकांपासून दूर राहिले आहेत. उत्कृष्ट कथा असूनही, हे चित्रपट दुर्लक्षित चित्रपटांच्या यादीत सामील झाले आहेत. आज आपण अशाच एका थ्रिलरबद्दल बोलणार आहोत, जो थरार आणि अॅक्शन सीक्वेन्स दोन्ही देतो. या चित्रपटात तुम्हाला एक असे वळण पाहायला मिळेल, जो संपूर्ण कथेला एका अनपेक्षित शेवटावर आणून सोडतो. वीकेंडला हा चित्रपट नक्कीच पहा.

Priti Ved | Mar 21, 2026, 04:24 PM IST
आपण ज्या चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत त्याचे नाव आहे "ओमकारा". अजय देवगण आणि करीना कपूर यांच्यासह इतर अनेक मोठे स्टार्स या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत आहेत. चला, चित्रपटाची कथा सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Movie Overview

ओमी भैय्या

चित्रपटाची कथा ओमकारा शुक्ला, उर्फ ​​ओम्मी, या गुंडाभोवती फिरते. तो तिवारी भाईसाहेब नावाच्या एका प्रसिद्ध राजकारण्याकडे काम करतो आणि त्याचे ईश्वर, उर्फ ​​लंगडा, आणि केशव, उर्फ ​​केसू, असे दोन साथीदार आहेत

ओम्मीची प्रेमकथा

जसजसा चित्रपट पुढे सरकतो, तसतशी ओम्मीची प्रेमकथाही उलगडते. तो डॉली मिश्राच्या प्रेमात पडतो. डॉली, वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन, त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी त्याच्यासोबत पळून जाते.

कथेला कलाटणी तेव्हा मिळते, जेव्हा...

कथेला कलाटणी तेव्हा मिळते, जेव्हा भैय्यासाहेब निवडणूक जिंकतात आणि ओमकाराला पुढचा उमेदवार म्हणून नामांकित करतात. ते केसूला  बाहुबली (उत्तराधिकारी) म्हणून नियुक्त करतात. बसस् आणि इथुन सुरु होते भयंकर कथा...

बदला

आपण नियुक्त न झाल्यामुळे लंगडा संतापतो आणि असं काही करतो की पाहणाऱ्यांना चित्रपटाचा क्लायमॅक्स अगदी चक्रावून टाकेल.

चित्रपटातील दमदार स्टारकास्ट

चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये अजय देवगण ओमकाराच्या भूमिकेत, सैफ अली खान लंगडाच्या भूमिकेत, विवेक ओबेरॉय केसूच्या भूमिकेत आणि करीना कपूर खान डॉलीच्या भूमिकेत आहेत. कोंकणा सेन शर्माचीही चित्रपटात एक महत्त्वाची भूमिका आहे.

'ओथेलो' या कादंबरीवर आधारित

विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित हा चित्रपट विल्यम शेक्सपियरच्या 'ओथेलो' या कादंबरीवर आधारित आहे. 

Photo:'या' जोडप्याचं करावं तितकं कौतुक कमीच! जेनिलिया-रितेशच्या रोमँटिक पोझवर चाहते फिदा

