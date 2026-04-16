भारतातील असं रेल्वे स्टेशन जिथे ट्रेनचं थांबत नाही, कारण ऐकून आश्चर्य वाटेल

Indian Railway Station Where No Passanger Train Stops : भारतातील रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. अशातच जवळपास देशातील प्रत्येक मोठं शहर हे या रेल्वे मार्गाने जोडलं गेलं आहे. अनेक शहरांमध्ये रेल्वे स्टेशन आहेत जिथे गाड्या थांबतात आणि प्रवासी या रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करतात. मात्र तुम्हाला भारतातील अशा एक रेल्वे स्थानकाबाबत सांगणार आहोत ज्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन आहे पण तिथे ट्रेन थांबत नाही.   

Pooja Pawar | Apr 16, 2026, 02:32 PM IST
भारतीय रेल्वेचं जाळं हे जगभरातील सर्वात मोठ्या रेल्वे जाळ्यांपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वेचे देशात एकूण 7,300 स्थानक असून दररोज अनेक ट्रेन या स्थानकात थांबतात आणि हजारो प्रवासी यातून प्रवास करतात.   

भारतात रेल्वेने प्रवास करणं हे सोयीस्कर आहे. दररोज लाखो लोकं रेल्वेने भारतात प्रवास करतात. रेल्वे गाडी पकडण्यासाठी लोकं त्यांच्या जवळच्या रेल्वे स्थानकात जातात.   

अनेकदा प्रवासी घरापासून जवळ असलेल्या रेल्वे स्थानकात जाऊन तिकीट काढतात आणि प्रवास करतात. पण विचार करा की तुमच्या घराजवळ रेल्वे स्थानक आहे पण तुम्ही तेथून प्रवास करू शकत नाही.   

भारतात एक असं रेल्वे स्टेशन आहे जिथून प्रवासी प्रवास करत नाहीत कारण याठिकाणी कोणतीही पॅसेंजर रेल्वे गाडीचं थांबत नाही.   

असं रेल्वे स्टेशन हे पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात आहे. हा जिल्हा भारत - बंगालच्या बॉर्डरवर असून या रेल्वे स्टेशनचं नाव सिंहाबाद रेल्वे स्टेशन आहे. या स्टेशनवर कोणतीही पॅसेंजर ट्रेन थांबत नाही.   

सिंहाबाद रेल्वे स्टेशनची निर्मिती ही ब्रिटिश काळात झाली असून या स्टेशनवर फक्त मालगाडी थांबते. तसेच  पश्चिम बंगालमधील सिंहाबाद रेल्वे स्टेशन हे भारतातील शेवटचं स्टेशन सुद्धा आहे. 

RCB vs LSG: ₹34,00,00,00,00,000 विरुद्ध ₹17,70,00,00,000 संजीव गोयंका की अनन्या बिर्ला, कोणची नेटवर्थ आहे जास्त?

₹16000000 रोजचा तोटा.. महाराष्ट्राच्या लाडक्या 'लाल परी'ला झालंय काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, 'आर्थिक अधिकार..'

पुणेकरांसाठी 48 तासांचा अल्टीमेटम! पोलीस थेट बाईक, कार करणार जप्त; हाती परवापर्यंतचाच वेळ

Mumbai Pune Link : अमेरिका- इराण युद्धाचा फटका मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'ला; 'या' कारणामुळे पुलाचं 1 मेचं उद्घाटन लांबणीवर?

