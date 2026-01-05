UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!
UPI Payments:यूपीआय पेमेंटवेळी झालेल्या एका चुकीमुळे तुमचे अकाऊंट रिकामे होऊ शकते. मग अशावेळी काय काळजी घ्यायला हवी? सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Jan 05, 2026, 09:15 PM IST
1/9
UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!
2/9
ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री
3/9
यूपीआय पिन
4/9
फक्त एकच यूपीआय अॅप
5/9
सार्वजनिक वाय-फायवर पेमेंट
6/9
मोबाइल आणि अॅपला लॉक
7/9
अॅप आणि फोन नेहमी अपडेट
8/9
अनोळखी लिंक्स किंवा मेसेजेस
9/9