Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!

UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!

UPI Payments:यूपीआय पेमेंटवेळी झालेल्या एका चुकीमुळे तुमचे अकाऊंट रिकामे होऊ शकते. मग अशावेळी काय काळजी घ्यायला हवी? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Jan 05, 2026, 09:15 PM IST
UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!

UPI payment mistakes: आजकाल प्रत्येकजण यूपीआयने पेमेंट करतो. रस्त्यावरील भाजी विक्रेता ते मॉलमधील मोठमोठ्या दुकानातही यूपीआय पेमेंटचा वापर होतो. पण यूपीआय पेमेंटवेळी झालेल्या एका चुकीमुळे तुमचे अकाऊंट रिकामे होऊ शकते. मग अशावेळी काय काळजी घ्यायला हवी? सविस्तर जाणून घेऊया.

ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री

यूपीआय अॅपमध्ये दररोज किंवा वारंवार व्यवहारांची नोंद () पहा. जर काही अनोळखी किंवा संशयास्पद पेमेंट दिसले, तर लगेच बँकेला किंवा यूपीआय हेल्पलाइनला कळवा. असे केल्याने पैसे गमावण्यापासून वाचता येते आणि फ्रॉड थांबवता येतो.

यूपीआय पिन

    यूपीआय पिन हा तुमच्या बँक खात्याचा मुख्य पासवर्ड आहे. मित्रांना, नातेवाईकांना किंवा बँकेच्या नावाने फोन करणाऱ्या लोकांना हा पिन कधीच सांगू नका. पिन लीक झाला तर फ्रॉडस्टर्स एका मिनिटात तुमचे संपूर्ण खाते रिकामे करू शकतात.

फक्त एकच यूपीआय अॅप

एकाच वेळी अनेक यूपीआय अॅप्स (जसे फोनपे, गूगल पे, पेटीएम) वापरू नका. यामुळे गोंधळ होऊन चुकीच्या व्यक्तीला पैसे जाऊ शकतात किंवा फ्रॉडच्या रिक्वेस्टला परवानगी मिळू शकते. एकच विश्वासू अॅप वापरल्याने सुरक्षितता वाढते.

सार्वजनिक वाय-फायवर पेमेंट

रेल्वे स्टेशन, कॅफे किंवा मॉलमधील फ्री वाय-फायवर यूपीआयद्वारे पैसे ट्रान्सफर करू नका. अशा नेटवर्कवर हॅकर्स तुमची माहिती चोरू शकतात आणि खाते हॅक करू शकतात. नेहमी तुमच्या मोबाइल डेटाचा किंवा सुरक्षित नेटवर्कचा वापर करा.

मोबाइल आणि अॅपला लॉक

फोनवर स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट किंवा फेस रेकग्निशन लावा. तसेच यूपीआय अॅपमध्ये अतिरिक्त लॉक सुविधा सुरू करा. फोन हरवला किंवा कोणी हातात घेतला तरी अनधिकृत पेमेंट होणार नाही आणि तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील.

अॅप आणि फोन नेहमी अपडेट

यूपीआय अॅप तसेच मोबाइलचा सॉफ्टवेअर नियमित अपडेट करा. जुन्या व्हर्जनमध्ये सुरक्षेच्या कमकुवत जागा असतात, ज्याचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेऊ शकतात. अपडेट्स नवीन सुरक्षा फीचर्स आणतात आणि जोखीम कमी करतात.

अनोळखी लिंक्स किंवा मेसेजेस

ईमेल, व्हॉट्सअॅप किंवा एसएमएसद्वारे आलेल्या अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करू नका. यामध्ये ऑफर्स, रिफंड किंवा बक्षिसांचे आमिष दाखवले जाते, पण क्लिक केल्याने मालवेअर येऊन तुमची वैयक्तिक माहिती चोरीली जाऊ शकते.

अनोळखी पेमेंट रिक्वेस्ट

जर कोणी पैसे मिळण्याची (रिसीव्ह) रिक्वेस्ट पाठवली आणि ती पाठवण्याच्या नावाने दिसली, तरी बिना तपासता मंजूर करू नका. अनेकदा फ्रॉडमध्ये अशा रिक्वेस्ट पाठवून पैसे कापले जातात. नेहमी रिक्वेस्ट कोणाची आहे हे नीट पाहा आणि शंका असल्यास नाकारा.

