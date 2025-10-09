English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अंबानींच्या दुप्पट संपत्ती असलेलं एकमेव राज्य कोणतं? 24 राज्यं अंबानींपेक्षाही गरीब; 4 श्रीमंतांमध्ये..

Only 4 Indian States Richer Than Ambani Family Net Worth: अंबानींची एकूण संपत्ती ही देशातील 28 पैकी 24 राज्यांच्या एकूण सकल उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे. नेमकी ही चार राज्यं कोणती ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 09, 2025, 12:47 PM IST
1/9

28 राज्यं अंबानींपेक्षा गरीब! 'ती' 4 श्रीमंत राज्यं कोणती?

ambanifamily

भारतामधील 24 राज्यं अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा कमी जीडीपी असलेली आहेत, असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटलेच पण अंबानींपेक्षा श्रीमंत असलेली चार राज्य कोणती असा प्रश्नही पडेल. याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात आणि अंबानींची तसेच त्यांच्या पेक्षा श्रीमंत असलेल्या राज्यांची संपत्ती किती हे पाहूयात...

2/9

अंबानी 24 राज्यांपेक्षा संपत्ती

ambanifamily

देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांचे कुटुंब इतके श्रीमंत आहेत की त्यांची एकत्रित संपत्ती देशातील 24 राज्यांच्या एकूण जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. केवळ चार राज्यं ही अंबानींपेक्षा जीडीपीमध्ये अग्रेसर आहेत.  

3/9

अंबानी कुटुंबाची एकूण संपत्ती किती?

ambanifamily

'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' नुसार, अंबानी कुटुंबाची एकूण संपत्ती अंदाजे 9.55 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे भारतातील फक्त चार राज्यांचा जीडीपी अंबानी कुटुंबाच्या संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. प्रश्न असा आहे की, ही राज्ये कोणती आहेत? त्याचबद्दल जाणून घेऊयात...

4/9

अनेक मोठ्या राज्यांचा जीडीपी हा अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा कमी

ambanifamily

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बंगालसारख्या मोठ्या राज्यांचा जीडीपी हा अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा कमी आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालचा जीडीपी 9.04 लाख कोटी इतका आहे. हा अंबानी कुटुंबाच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे. राजस्थानचा जीडीपी 8.45 लाख कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशचा 8.21 लाख कोटी रुपये आणि तेलंगणाचा 7.93 लाख कोटी इतका आहे.  

5/9

अंबानी कुटुंबाची एकूण संपत्ती अनेक प्रमुख राज्यांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूपच जास्त

ambanifamily

दिल्लीचा जीडीपी सुमारे 6.72 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.मध्य प्रदेशचा 6.60 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. हे सर्व आकडे दर्शवितात की अंबानी कुटुंबाची एकूण संपत्ती अनेक प्रमुख राज्यांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूपच जास्त आहे. मात्र चार राज्य अशी आहेत ज्यांचा जीडीपी अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा अधिक आहे.  

6/9

अंबानींच्या संपत्तीपेक्षा जास्त जीडीपी असलेल्या राज्यांपैकी दोन राज्यं म्हणजे...

ambanifamily

उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचा अंदाजित जीडीपी 14.23 लाख रुपये इतका कोटी आहे. सर्वाधिक जीडीपीच्या बाबतीत ही दोन राज्य अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. अंबानींपेक्षा या दोन राज्यांची श्रीमंतीही अधिक आहे.  

7/9

हे दाक्षिणात्य राज्यही अंबानींपेक्षाही श्रीमंत

ambanifamily

तामिळनाडू राज्य सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या राज्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडूचा जीडीपी 15.71 लाख कोटी रुपये इतका आहे. हा आकडाही अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा जास्त आहे.  

8/9

अंबानींच्या संपत्तीच्या दुप्पटीहून अधिक जीडीपी असलेलं राज्य म्हणजे...

ambanifamily

महाराष्ट्र 2025 मध्ये 24.11 लाख कोटी रुपये इतक्या जीडीपीसहीत सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या राज्यांच्या यादीत आघाडीवर आहे. ही चार राज्य वगळता उर्वरित राज्यांचा जीडीपी अंबानी कुटुंबाच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे.   

9/9

28 पैकी 24 राज्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती

ambanifamily

ही संपत्तीची तुलना भारताच्या अर्थव्यवस्थेची आणि कॉर्पोरेट घराण्यांची आर्थिक ताकद अधोरेखित करते. राज्य सरकारे कर, उद्योग आणि शेतीद्वारे त्यांचा जीडीपी वाढवत असताना एकाच व्यावसायिक कुटुंबाने त्यांच्या कंपन्या आणि गुंतवणुकीद्वारे इतकी प्रचंड संपत्ती जमवली आहे की त्यांनी देशातील 28 पैकी 24 राज्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Maya Tata: कोण आहे माया टाटा? टाटा ग्रुपमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेल्या 'या' युवतीची आहे खास ओळख!

