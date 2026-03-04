English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • कोणताही निवडणूक न लढता, पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवणारा महाराष्ट्रातील एकमेव नेता

कोणताही निवडणूक न लढता, पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवणारा महाराष्ट्रातील एकमेव नेता

सरकार कुणाचेही असो या नेत्याचे मंत्रीपद जवळपास निश्चित असते. हा नेता कोणताही निवडणूक न लढता डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवतो. 

Vanita Kamble | Mar 04, 2026, 09:42 PM IST
Ramdas Athawale Rajya Sabha : मंत्रीपद मिळवण्यासाठी सगळेच नेते धडपड करतात. मात्र, महाराष्ट्रात एक असा नेता आहे जो  कोणताही निवडणूक न लढता किंवा या पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवतो. राजकीय दिशा ओळखून त्या दिशेने आपली वाटचाल करणार हा नेता आहे.  राजकीय चातुर्य किंवा सगळ्यांशी जुळवून घेण्याच्या वृत्ती यामुळेच हा नेता महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान टिकवून आहे. जाणून घेऊया हा नेता आहे तरी कोण?

आमदार, खासदार आणि मग मंत्रीपद... सर्वच नेत्यांची धडपड यासाठीच असते. निवडणुक जिंकण्यासाठी नेते मंडळी सर्व शक्ती पणाला लावतात. महाराष्ट्रात एक असा नेता जो  कोणताही निवडणूक न लढता, पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळतो. हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय नेता असून तो आपल्या खास शैलीमुळे चर्चेत असतो.   

महाराष्ट्रातील हा सर्वात लोप्रिय नेता म्हणजे रामदास आठवले. राहुलजी, जब आपकी सत्ता थी, तब मैं आपके साथ था. आपकी सत्ता जाने के बाद, मैंने हवा का रुख देखा और मैं नरेंद्र मोदीजी के साथ चला"... रामदास आठवले यांच्या कारकिर्दीची चर्चा झाली ही त्यांच्या डायलॉगची नेहमीच चर्चा होते. 

2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी कॅबिनेटमध्ये रामदास आठवले यांना भाजपकडून तिसऱ्यांदा केंद्रात राज्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे.  भाजपकडून तिसऱ्यादा आठवले यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

 रामदास आठवले हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) चे अध्यक्ष आहेत. कोणतीही निवडणूक न लढवता आठवलेंच्या पदरी राज्यमंत्रिपद पडत आहे. सध्या RPIचा लोकसभेत एकही खासदार किंवा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार नाही. रामदास आठवले हे राज्यसभेचे खासदार आहेत.  

रामदास आठवले यांची राजकीय भूमिका, कविता आणि फॅशन स्टेटमेंट यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. 

रामदास आठवले यांचा जन्म 25 डिसेंबर 1959 रोजी सांगली जिल्ह्यातील अगलगाव येथे झाला. येथूनच त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली.   

रिपब्लिकन पक्षात काम करताना रामदास आठवले सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस सोबत होते. 1990 ते 1996 या काळात त्यांनी विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून काम केले.   

महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचे नेते अशी त्यांची ओळख आहे. रामदास आठवलेंचा राज्यात कुठेही हुकमी मतदारसंघ नाही. जिथं ते स्वत: निवडून येतील किंवा त्यांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडून येऊ शकेल. मात्र, प्रत्येक गावात आठवले गट आहे. यामुळे सत्तेत असलेला राजकीय गट दलित समाजाला आकर्षित करण्यासाठी रामदास आठवले यांना सोबत ठेवतो अशी चर्चा आहे.    

 मार्चमध्ये महाराष्ट्रात राज्यसभा निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. विधानसभेतून राज्यसभेवर गेलेल्या 7 खासदारांचा कार्यकाळ संपतोय. विधानसभेतलं सध्याचं संख्याबळ बघता भाजपचे ३ खासदार निश्चित निवडून येतील, तर महाविकास आघाडीचे 4 जण राज्यसभेवर जाऊ शकतील. 

