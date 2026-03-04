कोणताही निवडणूक न लढता, पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवणारा महाराष्ट्रातील एकमेव नेता
सरकार कुणाचेही असो या नेत्याचे मंत्रीपद जवळपास निश्चित असते. हा नेता कोणताही निवडणूक न लढता डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवतो.
Ramdas Athawale Rajya Sabha : मंत्रीपद मिळवण्यासाठी सगळेच नेते धडपड करतात. मात्र, महाराष्ट्रात एक असा नेता आहे जो कोणताही निवडणूक न लढता किंवा या पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना डायरेक्ट केंद्रात मंत्रीपद मिळवतो. राजकीय दिशा ओळखून त्या दिशेने आपली वाटचाल करणार हा नेता आहे. राजकीय चातुर्य किंवा सगळ्यांशी जुळवून घेण्याच्या वृत्ती यामुळेच हा नेता महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान टिकवून आहे. जाणून घेऊया हा नेता आहे तरी कोण?