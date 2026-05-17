/भारतातील एकमेव रेल्वे स्थानक जिथे प्रवेशासाठी लागतो वीजा पासपोर्ट, नेमकं कारण काय?

भारतातील रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहर हे रेल्वे मार्गाने जोडलेलं आहे. त्यामुळे दररोज लाखो लोकं रेल्वेने प्रवास करून आपल्या निश्चित स्थानी पोहोचतात. भारतातील जवळपास सर्व रेल्वे स्थानकातून रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना केवळ अधिकृत तिकीट असणं गरजेचं असतं, मात्र देशात असं एकमेव रेल्वे स्थानक आहे जिथे तुम्हाला फक्त रेल्वे तिकीट नाही तर त्यासोबत व्हिजा आणि पासपोर्ट सुद्धा सोबत असावा लागतो.
भारतात रेल्वेतुन प्रवास करण्यासाठी साधारणपणे फक्त तिकीटाची आवश्यकता असते. मात्र तुम्हाला माहितीये का? देशात असं एक रेल्वे स्थानक आहे जिथे पाऊल ठेवताच तुम्ही सामान्य प्रवासी नास्ती तर तुम्ही आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अंतर्गत येत. याठिकाणी पासपोर्ट आणि व्हिजा शिवाय पोहोचणं भारी पडू शकतं. एवढंच नाही हे नसेल तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा केली जाऊ शकते. (Photo Credit - Social Media)
आम्ही ज्या रेल्वे स्थानकाविषयी सांगत आहोत ते रेल्वे स्थानक केवळ प्रवासाचे केंद्र नाही तर भारत - पाकिस्तान संबंध, सुरक्षा आणि इतिहासातील एक संवेदनशील भाग मानला जातो. (Photo Credit - Social Media)
पंजाबच्या अमृतसरजवळ अटारी श्याम सिंह रेल्वे स्थानक आहे. ज्याला भारताचं सर्वात वेगळं रेल्वे स्थानक मानलं जातं. याचं सर्वात मोठं कारण याचं ठिकाण आहे. हे रेल्वे स्थानक भारत - पाकिस्तान सीमेच्या अगदी जवळ येथील मार्ग हा थेट लाहोर रेल्वे मार्गाशी जोडला गेला आहे. (Photo Credit - Social Media)
हेच कारण आहे की टारी श्याम सिंह रेल्वे स्थानक येथे जाण्या येणाऱ्या यात्रेकरूंवर सामान्य रेल्वे नियम नाही तर आंतरराष्ट्रीय यात्रेचे नियम लागू असतात. जर कोणत्या यात्रेकरूंना सीमा पार करायची असेल तर त्यासाठी वैध्य पासपोर्ट आणि व्हिजा असणं गरजेचं असणार आहे. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर सर्वसामान्य माणसं जाऊ शकतात मात्र अटारी रेल्वे स्थानकाबाबत मात्र असं नाहीये. येथे सुरक्षा यंत्रणेची प्रत्येक प्रवाशांवर आणि त्यांच्या हालचालींवर नजर असते. जर एखादी व्यक्ती आवश्यक कागदपत्रांशिवाय प्रतिबंधित क्षेत्रात पोहोचली, तर तिच्यावर परदेशी कायदा आणि सुरक्षा नियमांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.(Photo Credit - Social Media)
त्यामुळे हे रेल्वे स्थानक देशातील सर्वात संवेदनशील रेल्वे स्थानक म्हणून ओळखलं जातं. अटारी रेल्वे स्टेशन हे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुरु असणाऱ्या समझौता एक्सप्रेसचं प्रमुख केंद्र असायचं. (Photo Credit - Social Media)
समझौता एक्सप्रेस सुरु करताना फक्त प्रवासाचा नाही तर दोन्ही देशांमधील नातं आणि भावनिक जवळीकीचाही विचार करण्यात आला होता. परंतु आजही हे स्थानक दोन्ही देशांच्या इतिहासाचे आणि राजनैतिक संबंधांचे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते.(Photo Credit - Social Media)
अटारी रेल्वे स्टेशनवर कुलींना येण्यास परवानगी नाही. येथे यात्रेकरूंना आपलं सामान स्वतः उचलून घेऊन जावं लागतं. येथे मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर देशभक्तिपर गीत लावले जातात. तेथे कडक सुरक्षा तपासणी, हालचालींवर निर्बंध आणि सतत पाळत ठेवली जाते.(Photo Credit - Social Media)