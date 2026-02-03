स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता; नेत्याचे आणि त्याच्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल
स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता कोण आहे?
Brij Bhushan Sharan Singh Private Jet and Helicopter : भारतात अनेक बडे राजकीय नेते आहेत. नेत्यांकडे असलेल्या अफाट संपत्तीची नेहमीच चर्चा देखील होते. भारतात एक असा बाहुबली नेता आहे ज्याच्या संपत्तीचा आकडा पाहून डोळे गरगरतील. स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला हा भारतातील एकमेव राजकीय नेता आहे. या नेत्याचे जीवन एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. त्यात प्रसिद्धी, वाद, अफाट संपत्ती आणि अगदी प्रसिद्धी देखील आहे.