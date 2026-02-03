स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता; नेत्याचे आणि त्याच्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता कोण आहे?

Vanita Kamble | Feb 03, 2026, 09:46 PM IST
Brij Bhushan Sharan Singh Private Jet and Helicopter : भारतात अनेक बडे राजकीय नेते आहेत. नेत्यांकडे असलेल्या अफाट संपत्तीची नेहमीच चर्चा देखील होते. भारतात एक असा बाहुबली नेता आहे ज्याच्या संपत्तीचा आकडा पाहून डोळे गरगरतील.  स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला हा भारतातील एकमेव राजकीय नेता आहे. या नेत्याचे जीवन एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. त्यात प्रसिद्धी, वाद, अफाट संपत्ती आणि अगदी प्रसिद्धी देखील आहे. 

 

भारतात अनेक उद्योजक तसेच मोजक्या सेलिब्रिटींकडे प्रायव्हेट जेट आहेत. भारतात अनेक श्रीमंत राजकीय नेतेमंडळी असली तर फक्त एकाकडेच स्वत:चे प्रायव्हेच विमान आहे. स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता कोण आहे जाणून घेऊया. 

स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेल्या भारतातील एकमेव राजकीय नेतेत्याचे नाव आहे  ब्रिजभूषण शरण सिंग.   

ब्रिजभूषण शरण सिंग हे भाजपचे नेते आहेत. ब्रिजभूषण यांनी 1988 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. ब्रिजभूषण सलग सहा वेळा खासदार राहिले आहेत. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे एक शक्तिशाली खासदार आहेत. कुबेराला लाजवेल इतकी अफाट संपत्ती त्यांच्याकडे आहे.   

बृजभूषण शरण सिंग यांचे निवासस्थान म्हणजे 15 एकरांवर पसरलेला भव्य महल आहे. त्याला दोन प्रवेशद्वार आहेत. तिथे एक सार्वजनिक दरबार देखील भरतो. हवेलीच्या आत एक गेस्ट रुम, एक फॅमिली कॉटेज आणि एक मोठी जीम देखील आहे. ब्रिज भूषण यांच्याकडे गोंडा येथील घराव्यतिरिक्त लखनऊमध्ये बरीच जंगम आणि स्थावर मालमत्ता आहे.

बृजभूषण शरण सिंग  40,185,787 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. त्यांच्या पत्नीकडे 63,444,541 कोटींची संपत्ती आहे. त्यांच्या संस्था  54 हून अधिक महाविद्यालये, शाळा आणि नर्सिंग कॉलेज चालवतात.   

बृजभूषण शरण सिंग यांच्याकडे लक्झरी कारचा ताफा आहे. या ताफ्यात एंडेव्हर, एक टोयोटा फॉर्च्युनर, महिंद्रा स्कॉर्पिओसह महागड्या कार आहेत.   

 बृजभूषण शरण सिंग यांच्याकडे दोन हेलिकॉप्टर आणि एक प्रायव्हेट विमान आहे. अलिकडेच त्यांनी भगव्या रंगाचे हेलिकॉप्टर घेतले. यामुळे ते चांगलेच चर्चेत आले. 

बृजभूषण शरण सिंग यांच्या घराजवळच दोन हॅलीपॅड आहेत. बृजभूषण शरण सिंग हे आपल्या प्रभागात हेलिकॉप्टरनेच फिरतात. 

