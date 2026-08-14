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भारतातील एकमेव राज्य जे स्वातंत्र्याच्या 28 वर्षांनंतर देशाचा भाग बनले; या राज्याचे नाव आणि कारण जाणून शॉक व्हाल

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:51 PM IST

भारतातील कोणते राज्य जे 28 वर्षांनंतर देशाचा भाग बनले. या राज्याचा इतिहास खूपच रंजक आहे. हे राज्य इंग्रजांच्या नाही तर दोन देशांच्या संघर्षात अडकले होते. 

State of India Sikkim GK History: देशभरात स्वातंत्र्यदिन जल्लोषात साजरा केला जातो. प्रत्येक राज्यात  स्वातंत्र्यदिनचा उत्साह पहायला मिळतो. भारतात एक असे राज्य आहे जिथे देशाला स्वातंत्र्या मिळाल्यानंतर तब्बल 28 वर्षानंतर स्वातंत्र्यदिन साजरा करु लागले. कारण, हे राज्य स्वातंत्र्याच्या  28 वर्षांनंतर देशाचा भाग बनले. जाणून घेऊया हे राज्य कोणते आहे. 

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15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.  पण त्यावेळी एक राज्य भारताचा भाग नव्हते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 28 वर्षांनी ते भारताचा भाग बनले.

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सिक्कीम हे राज्य  28 वर्षानंतर भारताचा भाग बनले. सिक्कीम हे भारताचे 22 वे राज्य आहे. सिक्कीमचा राजकीय प्रवास देशाच्या इतिहासातील सर्वात रंजक इतिहास आहे. 

 

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स्वातंत्र्यानंतर सुमारे तीन दशके ते चोग्याल घराण्याच्या अधिपत्याखाली एक स्वतंत्र हिमालयीन राज्य राहिले. 

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16 मे 1975  रोजी झालेल्या एका ऐतिहासिक सार्वमतानंतर आणि 36 व्या घटनादुरुस्तीनंतरच सिक्कीम अधिकृतपणे भारताचे 22 वे राज्य बनले.

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18 व्या आणि 19 व्या शतकात सिक्कीमचे नेपाळ आणि भूतानशी संघर्ष झाले. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सिक्कीम हे भारतातील दुसरे सर्वात लहान राज्य आहे.

 

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हिमालयात ब्रिटिश प्रभाव वाढत गेल्याने, सिक्कीमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीसोबत करार केले. त्यानंतर ते ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनले, जिथे राजेशाही कायम राहिली, परंतु परराष्ट्र व्यवहारांवर ब्रिटिशांचा मोठा प्रभावही टिकून होता.

 

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1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर  सिक्कीम लगेचच भारतात विलीन झाले नाही. 1950 च्या भारत-सिक्कीम करारानुसार, सिक्कीमला भारताचे संरक्षित राज्य बनवण्यात आले. या करारानुसार, भारताने संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाची जबाबदारी स्वीकारली. यानंतर 16 मे1975  रोजी सिक्कीम अधिकृतपणे भारताचे 22 वे राज्य बनले.

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जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात उंच पर्वत, कांचनजंगा पर्वत सिक्कीम राज्यात आहे. सिक्कीम हे राज्य हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ देखील आहे. हिमालय पर्वत रांगा, छांत सुंदर निसर्ग आणि सर्वात स्वच्छ आणि पर्यावरण प्रेमी राज्य आहे. 

TAGS:
India Sikkim
gk
history
Independence Day 2026
सिक्कीम

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